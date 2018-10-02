2018-10-02T10:54:20+03:00
Общество

«Манго телеком» предлагает скидку на городские номера

Крупнейший* российский оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго телеком» объявил специальную акцию**, в рамках которой прямые телефонные номера с кодами 22 городов можно подключить с большой выгодой или даже полностью бесплатно.
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Предложение распространяется и на Калининград.

кция «Манго телеком» носит название «Оптом дешевле». Согласно условиям необходимо подключить или уже иметь подключенную виртуальную АТС Mango Office и сделать одновременный заказ на несколько телефонных номеров. При этом второй номер оператор предоставит со скидкой 25%, третий - со скидкой 50%, четвертый - со скидкой 75%, а пятый - бесплатно.

Таким образом, комплект из 5 телефонных номеров можно получить практически в 2 раза дешевле их обычной стоимости. Общее количество номеров, приобретаемых по акции, оператор не ограничивает, но скидка предоставляется из расчета на каждые пять номеров, то есть шестой номер вновь необходимо будет оплатить полностью, а, начиная с седьмого, скидка будет прирастать с шагом 25% до десятого и так далее.

В «Манго телеком» разъясняют, что прежде всего новая акция заинтересует территориально-распределенные компании, работающие в нескольких регионах. Если подключить номера разных городов к общей виртуальной АТС, то телефония Mango Office позволит не только работать с клиентами из разных городов, используя централизованный контакт-центр, но и поможет существенно сэкономить на внутренних звонках. Вызовы между абонентами одной облачной АТС не тарифицируются даже в случае, если используется междугородняя связь.

Другое частое применение пула прямых номеров - разделить с их помощью входящие потоки обращений. Многие компании используют разные телефонные номера для разных подразделений (продажи, обслуживание, работа с претензиями) или даже в работе отдельных менеджеров. «К примеру, специалисту, обслуживающему вип-клиентов, вполне целесообразно выделить собственный телефонный номер - для того, чтобы у клиентов был прямой контакт с представителем компании, который оперативно решает необходимые задачи», - говорится в сообщении «Манго Телеком».

Полный перечень городов, прямые телефонные номера в которых доступны по акционному предложению: Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск.

*по данным ТМТ Консалтинг за 2017 год

**Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте https://www.mango-office.ru/promopage/numbers_wholesale/

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