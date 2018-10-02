Роман Карцев в Калининграде: Отказался читать «Раков» и искал голубой янтарь

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-02T12:46:28+03:00

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Сегодня на 80-м году жизни скончался известный актер и сатирик, Заслуженный артист России Роман Карцев. В 2013 году Роман Андреевич приезжал на кинофестиваль «Балтийские дебюты» в качестве почетного гостя. Мы встретились в Светлогорске, где беседовали в тихом ресторане гостиницы.

- Это бедный стол, по сравнению с Одессой, - начал юморист. - Если бы мы были в Одессе! Если я начну перечислять, что в Одессе ставят на стол, нам не хватит времени. Я когда поступил в театр к Райкину в 1962 году, он был на гастролях в Одессе и я его пригласил домой к моей маме пообедать. Клянусь, его забрала скорая помощь, потому что он такого еще не ел. Он вообще очень сдержанно ел, потому что ему нельзя было полнеть, жена за ним следила. А тут он был без жены. И он ел все, что было на столе: фаршированную рыбу, форшмак, бульон с мондалах и так далее. Честно говоря, у него заболел живот. И когда я его еще раз позвал, он сказал: «Больше не пойду». И так в каждом доме в Одессе.

В Светлогорске Роман Карцев с успехом провел творческий вечер. Но он, увы, обошелся без знаменитого номера про раков.

- Номер «Раки» я не исполняю уже много лет. Если просят, я говорю, что не могу его вспомнить. Мол, потерян секрет исполнения, - пояснил тогда Карцев. - Я могу рассказать о «Раках», но исполнять не буду. Да и как? «Я вчера видел раков за 566 рублей» - как это играть? В Одессе один рак стоит два доллара, а когда-то был 20 копеек. Сейчас это дорогое удовольствие. Раки редко бывают большие. Местных в Одессе ловят. Но лучше всего раки из Армении и Ростова. Но раки не те уже.

Потратил юморист в Светлогорске и время на прогулки по городу, которые были нацелены на поиск сувениров. И в первую очередь на янтарь, причем голубого цвета. Как признался Карцев, такой янтарь ему заказала супруга, у которой накануне был день рождения.

- Она сказала: «Хочу голубой янтарь». Я весь Светлогорск обошел – нет такого, - сказал роман Андреевич, который не знал, что голубой янтарь добывают исключительно в Доминиканской Республике.

- Ваша жена же из Калининграда!

- Единственное хорошее, что у меня есть это жена. Виктория замечательно готовит: на нас и на детей, внуков. Я очень тяжелый человек, а она – мое счастье. Заботится обо мне, следит за мной. Чудная женщина. Ее папа был военный. В Калининграде он служил после войны, потом их перевели в Одессу.

- Вы коллекционируете клоунов. В Светлогорске что-то нашли?

- Нашел и очень много. Четыре штуки. Штук пять клоунов нашли. Они разные, из керамики смешные, хорошие. Я не в одном городе столько не покупал, кроме Питера и Москвы, где их много. А в таких городках – редкая веешь. Это рекорд.

- И сколько их у вас уже?

- Штук триста. Из Америки, Автралии, Израиля, Египта, из Франции, из Китая, Италии. Наши не делают клоунов. Если делают, то вручную, в художественных салонах. Это редко бывает. А так они все привозные.

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