Справочник пациента: где в Калининграде получить помощь детского психиатра

СЕГОДНЯ 18:34 2018-10-11T18:34:54+03:00

В последнее время отмечается тенденция к росту депрессивных расстройств у детей и подростков. Фото: Shutterstock

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10 октября в мире отмечали День психического здоровья, который в этом году посвящен проблемам подрастающего поколения в нашем сложном и стремительно меняющемся мире. Как сохранить здоровье ребенка, чтобы он вырос счастливым человеком, независимой личностью? Об этом мы поговорили со специалистом.

- Анжелика Федоровна, насколько доступна психиатрическая помощь детям и подросткам в нашем регионе? Достаточно ли у нас специалистов на душу населения, ведь есть определенный норматив Минздрава России?

- В выявлении психических расстройств у детей и подростков участвуют специалисты различных ведомств, врачи-психиатры районных поликлиник области, психологи, психотерапевты, сотрудники полиции, органов опеки , педагоги. При любых сомнениях в психическом здоровье ребенка они могут рекомендовать родителям обратиться за специализированной помощью к нам в диспансерное отделение , а именно - к детским и подростковым врачам-психиатрам. У нас работают 4 высококвалифицированных доктора с большим стажем работы в специальности. Стационарная психиатрическая помощь оказывается в Психиатрической больнице поселка Прибрежный.

В детской областной больнице ведет прием детский врач-психотерапевт. В области работают коррекционные школы и дошкольные учреждения, специализированные школы-интернаты для детей с проблемами интеллекта определенного вида обучения, детские приюты и центры. Кроме того, в областном наркологическом диспансере оказывается помощь наркозависимым детям и подросткам, с алкоголизацией, токсикоманией, злоупотреблением психоактивными веществами.

В нашем маленьком регионе работает достаточное количество специалистов, которые в полном объеме обеспечивают выполнение задач по охране психического здоровья детского населения.

- Современная жизнь – это ускоренный темп, на детские головы валится поток информации, нередко вредной и ненужной. С какими проблемами пациенты и их родители обращаются чаще всего?

- Психических патологий и нозологий очень много и проявления их разнообразны. Проблемой последнего десятилетия, над которой работают ученые во всем мире, - это расстройства аутистического спектра. Таких детей стало значительно больше и они требуют комплексного подхода как со стороны педагогов, так и со стороны врачей и социальных служб. Отмечается тенденция к росту депрессивных расстройств у детей и подростков.

- Как родителям определить тонкую грань между пограничным состоянием психики и болезнью? Когда необходимо обратиться к детскому психиатру?

- Различные изменения в поведении ребенка, настроении, нарушения сна, аппетита, ухудшении успеваемости может служить признаком какого-либо психического расстройства , при котором необходимо обратиться к специалистам. Есть специальные тесты-опросники для родителей детей и подростков. Они содержат рекомендации по воспитанию. Можно провести анализ семейных взаимоотношений. По данным известных ученых из Санкт-Петербурга Ковалева и Шевченко распределение пограничных патологий среди детей до 14 лет городской популяции составляет 38-45 на тысячу человек, невротическими расстройствами в России страдают до 45 процентов от общего числа детей, 71,8 процента из них приходится на младший школьный возраст.

- Удручающая статистика, но мы должны понимать в каком обществе живем и задуматься о нашем будущем, самом дорогом, что у нас есть о детях. Что же делать?

- Дело в том, что семья очень мало занимается воспитанием детей. Родители практически полностью снимают с себя эти обязанности. Все работают, даже бабушки и дедушки. Ребенка из школы дома никто не встречает. С ним мало общаются самые близкие люди, мама и папа. Дети уходят в социальные сети, в интернет. Родители порой не знают, чем занимаются дети в их отсутствие. В итоге вакуум заполняется. Помочь ребенку может семья. Родители должны ежедневно уделять внимание детям, дарить душевное тепло, любовь, самим служить хорошим примером. Важно возрождать культ семьи! С семейными праздниками, совместным времяпрепровождением, общими интересами!

- Как бесплатно по полису ОМС попасть на прием к детскому психиатру, психологу?

- Если у ребенка есть какие-либо жалобы невротического характера, страхи, тревога, задержка в психическом развитии, проблемы в обучении - нужно обращаться к специалисту. Прием детскими и подростковыми психиатрами ведется в диспансерном отделении , расположенном в Калининграде на улице Александра Невского 78 а. Осуществление первичного приема возможно в момент обращения с ребенком, так и по предварительной записи через сеть интернет на сайте нашей больницы. Желательно, чтобы с ребенком присутствовали оба родителя (законных представителя), особенно мама, с полисом ОМС, СНИЛС, свидетельством о рождении (паспортом для подростков старше 14 лет), паспортами родителей. В дальнейшем врачи могут порекомендовать предоставить характеристики на ребенка из детского сада или школы, выписку педиатра из детской поликлиники, где отражается информация медицинского характера о беременности и родах у мамы, заболеваниях раннего возраста ребенка. Это важно для постановки правильного диагноза и соответственно квалифицированного лечения. На нашей базе возможно пройти психологическое, логопедическое обследование ребенка, электроэнцефалографию. При необходимости, мы направляем пациента на стационарное лечение в детское отделение психиатрической областной больнице №2 в Прибрежном.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться

БЕСПЛАТНО (то есть по полису ОМС)

- Детское отделение в психоневрологическом диспансере, расположенном в Калининграде на улице Александра Невского 78 а. (Психиатрическая больница Калининградской области №1)

- В детской областной больнице (по направлению из поликлиники по месту прописки)

ПЛАТНО

«Эдкарик»

Московский проспект, 1-3

т. 777-103

«Медэксперт»

Ул. Пражская

т. 56-77-44

Первичный прием стоит от 1000 рублей.

ВАЖНО!

К признакам подростковой депрессии относят:

- отсутствие аппетита;

- вялость;

- слишком частый сон;

- бессонницу