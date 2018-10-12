2018-10-12T19:32:40+03:00
Общество

Скандальный пристав ушел без скандала

Замруководителя службы судебных приставов Сергей Симоненко, публично обвиненный в сексуальных домогательствах, покинул свой пост
Ольга ГОНЧАРОВА
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Сергей Симоненко.Сергей Симоненко.Фото: Служба судебных приставов
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Источник в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области сообщил «Комсомолке» о кадровых изменениях в управлении ведомства. Скандально известный, первый заместитель начальника УФССП региона Сергей Симоненко, покинул свой пост:

- Он уволился по собственному желанию.

Напомним, в марте этого года высокопоставленный судебный пристав оказался в эпицентре сексуального скандала. Две сотрудницы УФССП обвинили его в сексуальном насилии прямо в здании управления на проспекте Мира в Калининграде - сразу после торжественного заседания, посвященного Международному женскому дню и последующего за ним корпоратива. Обе женщины обратились в следственный комитет с заявлениями. А чуть позже 36 сотрудниц управления написали коллективное обращение к директору ФССП России, попросив отстранить Сергея Симоненко от занимаемой должности.

Симоненко в ответ заявил, что его оклеветали и продолжал работать, как ни в чем не бывало. Утверждал, что никогда не поддерживал приятельских или каких-либо других отношений с якобы оклеветавшими его сотрудницами. Напротив, с ними конфликтовал, потому как «не справляются со своими обязанностями, не соответствуют занимаемым должностям, работают недобросовестно, занимаются фальсификациями».

Несмотря на огромный общественный резонанс в возбуждении уголовного дела против Симоненко было отказано.

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