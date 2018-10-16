Есть проблема: «Калининграду нужен вытрезвитель всего на 15 коек»

16 Окт. 21:18 2018-10-16T21:19:39+03:00

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- Юрий Евгеньевич, злоупотребление крепким алкоголем – это основная причина вымирания мужского населения России, таковы результаты последних научных исследований. Председатель комитета областной Думы по безопасности и правопорядку Александр Мусевич предлагает восстановить институт вытрезвителей в нашем регионе. Как вы относитесь к этой идее?

- Идею всецело поддерживаем, но давайте вытрезвитель назовем центром временной адаптации для лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В Калининграде раньше было три вытрезвителя. Например, в Центральном районе на улице Яналова, в Ленинградском РОВД. По нормативу на 150-200 тысяч населения полагался один такой объект. Мы разработали конкретные предложения. Во-первых, это должно быть муниципальное унитарное предприятие, где полицейские могут помогать в охране - по этому поводу есть уже решение МВД России. Во-вторых, здравоохранение подключается по экстренной госпитализации, а наркологическая служба – в части системной мотивационной работы, как это делается в европейских странах. То есть, когда человек просыпается в вытрезвителе, перед ним появляется социальный работник наркологической службы или другой соцслужбы, проводит первичную мотивационную беседу по отказу от алкоголя. А если клиент страдает алкоголизмом специалист решает вопрос по его госпитализации в наркодиспансер. И третье, работники министерства социальной политики должны оказать помощь тем, кто находящихся в трудной жизненной ситуации, без определенного места жительства.

- А кто будет собирать «клиентов» с улицы? Спецмашина-автозак -«воронок», как это было в прошлом, или «скорая»?

- Сбором и транспортировкой может заниматься кто угодно. Мы предлагаем внести в областной кодекс об административных правонарушениях изменения по типу эвакуаторов. Конечно, люди не машины. Человека с улицы забирает сотрудник полиции или «скорая». Медики могут выехать на место, выяснить, что гражданин не нуждается в оказании медицинской помощи, вызывают сотрудников МВД, а те уже эвакуируют человека в центр временной адаптации для лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. И сейчас полиция занимается этой работой, если человек набедокурил в пьяном виде в общественном месте - его силами патрульно-постовой службы направляют в РОВД. Полицейские люди с опытом и для них не требуется каких-то спецмашин для транспортировки правонарушителей.

Юрий Скалин.

- А за эвакуацию и пребывание в центре вытрезвления кто будет платить? Раньше ведь клиентов штрафовали и отправляли на общественные работы на 15 суток.

- Поскольку нахождение в нетрезвом виде в общественных местах является таким же административным правонарушением, как и нарушение правил парковки, человека «эвакуируют» в специализированный центр. А затем выставляют счет за услуги транспортировку и нахождение в вытрезвителе. Если наши депутаты внесут соответствующие изменения в КоАП Калининградской области, можно будет работать в заданном алгоритме.

- Где по логике вещей должен стоять современный вытрезвитель?

- Для нас самое главное, чтобы объект был максимально приближен к БСМП, чтобы плечо эвакуации нуждающихся в медицинской помощи было максимально коротким. Сейчас больница скорой медицинской помощи совершенно преобразилась. Это современная медицинская организация, оказывающая помощь пациентам по неотложным состояниям. Она укомплектована отличным оборудованием и квалифицированным персоналом.

- А где взять деньги? У нас же средств на школы и детские сады не хватает.

- Думаю, это будет модульное строение. Если взять на вооружение проект, реализованный в Самаре, то строительство здания обойдется примерно в 7 миллионов рублей, а возможно дешевле. Самая большая затратная часть – это зарплата персоналу, порядка 75 процентов от всех расходов, остальное – мизер. Что нужно? Поменять постели, заплатить за тепло, электричество, воду. Это не так много. Емкость будущего «вытрезвителя» будет не более 15 коек. Этого вполне достаточно, как показывает опыт. Когда мы обеспечивали чемпионат мира по футболу, то развернули на базе ЦГКБ На базе Центральной городской больницы 30-коечное отделение временной адаптации отдела токсикологии. Оно было всегда заполнено на треть.

- Но прохожих под мухой гораздо больше! Каков должен быть критерий отбора?

- Если нетрезвый человек представляет опасность для других или в силу беспомощности своего состояния может стать жертвой преступников, попасть под машину, получить травму, не может самостоятельно передвигаться, его надо эвакуировать с улицы. Пока же, к сожалению, на почве пьянства у нас очень много людей получает увечья. Посмотрите статистику БСМП, просто страшно какой у нас высокий уличный травматизм! Либо пьяные становятся жертвами преступлений, либо сами проявляют агрессию и калечат людей.