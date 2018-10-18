В Пионерском дорога в порт снова требует массовых вырубок в центре города

18 Окт. 20:12 2018-10-18T20:24:12+03:00

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В августе прошлого года город Пионерский начал бурлить от негодования после того, как его жители узнали о строительстве дороги из строящегося морского терминала через улицу Дачную и Вокзальную, а также через грабовый парк. В парке по проекту, предлагаемому правительством области, предполагалось вырубить 1371 дерево. Несколько встреч городских властей с населением приморского городка дали понять, что одобрения от жителей стройка точно не получит. В итоге, когда конфликт уже начал переходить в острую фазу, ситуацию «разрулил» губернатор Антон Алиханов, поручив на оперативном совещании 8 декабря вице-премьеру Александру Рольбинову перепроектировать спорный кусок дороги и направить трассу так, как хотят жители Пионерского, то есть через поселок Зори и территорию бывшего совхоза «Светлогорский».

Но праздник продолжался недолго, так как встал вопрос, в каком конкретно месте грузовой транспорт будет выезжать из порта. Ясности власти не вносили, говорилось только, что транспорт пойдет по улице Рабочей, а где конкретно, не уточнялось.

Красным обозначено примерное место будущей развязки. Оно попадает на зеленую зону.Фото: Википедия

Появление строителей и первые беседы в мэрии

В конце июля в районе улицы Рабочей начались первые геологические работы, причем, довольно интенсивные. Они продолжались и весь август.

- Какие-то строители где-то в августе появились перед моим огородом и начали бурить и брать пробы грунта, - вспоминает жительница дома №19 по улице Набережной Ольга Силаева. – Потом бурение продолжилось и в других местах вдоль дороги, а также на пляже и в овраге напротив пляжа, где через речку Чистую перекинут железный пешеходный мостик. Это та самая живописная дорога, по которой туристы от вокзала к пляжу идут.

На вопросы строители не отвечали, зато в сентябре жителей улицы Рабочей и других примыкавших к ней улиц начали собирать в мэрии на беседы. В ходе одной из этих бесед чиновники сообщили, что у V-образной развилки Рабочей и Портовой улицы сейчас проектируется разворотное кольцо, чтобы грузовой транспорт мог выезжать из порта, разворачиваться и двигаться в сторону границы со Светлогорским городским округом.

- Нам сказали, что железный мостик через речку Чистую, который находится недалеко от развилки, окажется как раз в центре этого разворотного кольца, - продолжает Силаева. - Причем, сообщили, что развязка будет на сваях, так как там слишком сильный уклон и подвижные грунты. Оговорились и о первых работах по демонтажу: в озвученных планах предполагалось снести навигационный знак в начале Рабочей улицы, часть построек рядом с ним, а также срыть кусок холма.

- Собирали нас по поводу строительства дороги, но встречи власти не называли общественными слушаниями. Сказали, что просто «хотят выслушать мнения местных жителей», - говорит жительница дома №1 по улице Набережной Татьяна Немчиневич. – Конечно, на встрече все начали возмущаться, потому что раньше нам говорили, что дорога пойдет через нефтебазу, а уже потом по Рабочей в сторону поселка Зори. Никто не думал, что стройка магистрали начнется в самом центре жилого района. Город и так уже практически лишили соснового бора, а если и тут клок зеленого массива уберут, будет совсем плохо.

Деревья в парке уже помечены краской.Фото: Иван МАРКОВ

Путаница в показаниях

Интересно, что озвученные городскими властями параметры дороги, ведущей от порта, успели измениться уже несколько раз. В первом варианте, о котором говорилось в начале сентября, трасса должны была быть четырехполосной с шириной дорожного полотна 14 метров, и четырехметровыми по ширине тротуарами и четырехметровой же велодорожкой. При этом, поражал воображение и диаметр разворотного кольца - 65 метров! Один его край должен был, по словам представителей мэрии, нависать над пляжем, но большая часть расположилась бы в самом парке. Через неделю после собрания вышла и статья в местной газете «Новости Пионерского», где были прописаны озвученные на собрании параметры. Однако через две недели вышла уже другая статья. В ней дорога превратилась уже в двухполосную с шириной полотна 7 метров (параметры тротуаров и велодорожки остались прежними), а диаметр кольцевой развязки ужался на 15 метров. Кроме того, пионерчанам власти заявили, что проекта пока никакого нет, а геодезия и метки на деревьях – это всего лишь исследовательская работа.

Тем не менее, недомолвки властей и отсутствие достоверной информации уже порождают новый протест, иногда даже довольно безумный. Так, на днях кто-то из жителей, заметив, что деревья на берегу реки Чистой отмечены цифрами, решил эти цифры стереть. Причем, способ для этого был выбран самый неадекватный – цифры были срезаны вместе с корой деревьев. Однако наиболее активная и сознательная часть граждан, сплотившаяся еще осенью прошлого года во время общественных слушаний, начала строчить запросы в администрацию Пионерского с требованиями разъяснить, что будет с рекой Чистой и сотнями деревьев на ее берегах. Спросили и про расширение улицы Рабочей, но в письменном ответе одному из активистов глава администрации Алексей Семенцов решил обойтись без пугающей конкретики.

- Проектирование подъездной дороги к терминалу осуществляется проектной организацией с соблюдением всех норм и правил, - сообщил Семенцов, - в том числе будут предусмотрены все необходимые мероприятия по обеспечению комфортного и безопасного проживания жителей улицы Рабочая и прилежащих улиц, а именно: устройство тротуара и велодорожки, оборудованные автобусные остановки, перильное и барьерное ограждение, шумозащитное остекление в местах жилой застройки, реконструкция наружного освещения. При строительстве разворотного кольца будет предусмотрена минимально необходимая вырубка деревьев и компенсационное озеленение.

Эта дорога должна превратиться в магистраль.Фото: Иван МАРКОВ

Успокоить общественность не получилось

Однако ответ, который должен был успокоить, произвел обратный эффект. Сегодня жители считают, что их просто хотят обмануть при помощи недомолвок властей.

- Пока нам понятно только то, что строители собираются выпилить нам всю живописную низину с берегами речки Чистой, - считает Ольга Силаева. – Получается, нам тут уберут пешеходную зону вообще и оставят только машины. У нас же многие люди на пляж как идут? С вокзала через парк и вниз к мостику. Но если все это убрать, останется лишь магистраль. Второй момент – мы будем фактически отрезаны этой магистралью от остального города.

Интересно, что на Рабочей улице совсем недавно построили тротуары. Одну часть проложили три года назад, другую – в 2017 году. Линию электропередач вдоль улицы также провели в прошлом году. Из-за планов по расширению все это благоустройство и новые коммуникации нужно сносить и куда-то переносить.

На последнем собрании, состоявшемся 7 октября в кафе «Круиз», жителей было уже куда больше, чем на сентябрьских встречах с чиновниками в администрации. Впервые пришли и жители элитных квартир из новых девятиэтажек, построенных в начале улицы Рабочей. Узнав, что под окнами у них теперь будет не парк, а магистраль, владельцы элитного жилья пришли в ярость. Их вывело из себя не только появление развязки на берегу моря, но и то, что холм, на котором стоят их дома, частично сроют, а это может привести к подвижкам грунта и, вероятно, даже к разрушению жилищ. Дело в том, что ширина дороги на участке напротив многоэтажек сегодня около пяти метров, тротуар с одной ее стороны не превышает и метра, если даже предположить, что власти возьмут за основу концепцию семиметрового дорожного полотна, четырехметрового тротуара и четырехметровой велодорожки, то срыть строителям придется чуть ли не половину холма.

- Общественный совет нашего муниципалитета согласился, что озвученный вариант строительства дороги – самый удобный для города, - говорит житель Пионерского Александр Дорохов. – Нам так и говорят: «Вы же хотели дорогу через Зори? Так вот и получите ее!» Но нам же никто не говорил, что дорога снова пойдет «по живому», изначально озвучивали другие варианты. Сегодня глава администрации Алексей Семенцов утверждает, что разворотное кольцо в районе парка – самый лучший вариант из всех предложенных, так как в случае выбора других вариантов не будет выделено федеральных денег на ремонт моста на Портовой улице и ремонт улицы Рабочей. На мой взгляд, это очень слабый аргумент.

Дома под снос

Геодезисты, работающие сегодня на месте будущей стройки, по секрету сообщили «Комсомолке», что убрать придется не только деревья, но и, вероятно, некоторые дома с Набережной улицы. Например, в зону сноса могут попасть два домика довоенной постройки, которые признали аварийными несколько лет назад. Один из них уже расселен, а второй – нет. Почему так получилось, и как проходило обследование на аварийность, рассказывает Татьяна Немчиневич из не расселенного пока еще дома №1.

- Нам сказали, что наш дом давно всем мешает, - говорит Немчиневич. – Во дворе у нас все деревья уже разметили под снос. Аварийным наш дом признали очень хитро и быстро. В 2016 году мы договорились со строительной компанией «СТК-Балт», что в том случае, если нас признают аварийщиками, то мы получим квартиры в доме №6 на Рабочей (тот самый элитный дом на холме – Ред.), который они строят. Но тогдашняя администрация Пионерского к расселению нашего участка присоединили соседний дом. В итоге, соседей из дома №2 расселили, а мы, жильцы 8 квартир, зависли. Сегодня мы уже не знаем, на каких условиях нас будут расселять, и приближение строительства дороги ставит нас в довольно затруднительные условия. Понятно, что выбирать нам не дадут.

Жители считают, что лучше всего дорогу из порта проложить через заброшенную нефтебазу.Фото: Иван МАРКОВ

Как обойтись без кольцевой развязки?

На сегодняшний день в Пионерском сосуществуют как бы две параллельные реальности. Одна из них – в бодрых пресс-релизах администрации. В одном из последних, к слову, сообщается, что из-за «долгожданного ремонта дороги улица Рабочая на глазах обретает новый облик». Вторая – в проблемах жителей и городской среды в целом.

Казалось бы, выхода нет, но его предлагают сами жители, причем, опираясь на проекты властей, которые были озвучены ранее. По их словам, есть, как минимум, три варианта практически безболезненной прокладки дороги. Первый вариант – проложить ее через бывшую проходную порта, недалеко от перекрестка с улицей Пограничной. Второй вариант – построить дорогу за предприятием «Фишеринг сервис». Правда, в обоих этих случаях перепад высот будет довольно серьезным. Третий вариант, предлагавшийся ранее самими проектировщиками, подразумевает строительство дороги через овраг в районе заброшенной нефтебазы. Выход к улице Рабочей из этого оврага находится рядом с домом №19 на Набережной улице, напротив пограничной заставы. По мнению бывшего дорожника Александра Дорохова, здесь наиболее пологое место побережья в районе порта, к тому же, именно тут заканчивается жилая застройка, и начинается промзона. Во время встречи с чиновниками жителям было объявлено, что с этим вариантом связано много сложностей, однако пионерчане уверены, что разворотное кольцо в курортной зоне вызовет у дорожников не меньше трудностей.

Что же касается улицы Рабочей, то ей, по мнению жителей, нужен лишь ремонт, а не расширение, из-за которого пострадают и люди, и природа.