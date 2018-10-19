Как бизнес-идеи калининградцев зарабатывают миллионы по всему миру

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-19T14:35:04+03:00

Всего за два года из скромного маркетингового агентства вырос холдинг Jast Holding, насчитывающий более 150 партнеров и инвесторов

Изменить размер текста: A A

Многие известные корпорации начинались с того, что их основатели разводили волнистых попугайчиков, продавали газеты или собирали «на коленке» компьютеры в студенческом общежитии. Команда калининградского Jast Holding тоже стартовала довольно скромно. В 2014 году в нашем городе было создано маркетинговое агентство Jast Agency, которое затем стремительно выросло в компанию по построению франчайзинговых сетей.

Это работает!

Меньше чем за два года Jast Holding вывел на рынок сразу три успешных проекта - Lens Vens Shop, Izlway Shop и Jast Charger. Все они приносят стабильную прибыль более чем 150 партнерам, работающим по франшизе в 80 городах России, некоторых странах СНГ и даже в далекой жаркой Нигерии.

Работа в качестве маркетингового агентства не принесла много денег, но позволила получить и накопить необходимые знания. Благодаря этому сегодня холдинг работает как часы. Если описать механизм в двух словах, то Jast Holding занимается построением франчайзинговых сетей. Специалисты компании находят или создают продукт, на основе которого затем строится федеральный бизнес за счет привлечения партнеров и инвесторов со всей России и СНГ. Компания ориентирована на быстрое масштабирование среднесрочных и долгосрочных трендовых бизнес-направлений, умеет их находить и прогнозировать, что позволяет быстро расти партнерам.

Один из главных принципов Jast Holding - предлагать партнерам не голую бизнес- идею, а реально работающую модель. Именно поэтому все проекты в первую очередь запускаются за счет собственных инвестиций компании. Если они приносят прибыль, франшизу выставляют на продажу. Самый яркий пример такого подхода - вывод на рынок проекта Jast Charger, который сейчас занимает одну из лидирующих позиций в сфере HORECA (услуги индустрии гостеприимства).

Станция «Atlant Table Tent»

Модель Jast Charger построена на реализации зарядных станций заведениям, которые стремятся улучшить сервис либо увеличить средний чек. В Jast Holding признаются: пришлось довольно долго вкладывать свои собственные деньги, только чтобы донести идею до предпринимателей. Сейчас уже можно говорить о том, что главная цель достигнута.

Владельцы ресторанов, кафе, отелей убедились, что всего лишь предоставляя клиентам возможность быстро и удобно заряжать гаджеты, можно повысить их лояльность и в конечном итоге финансовую отдачу. Сумма чаевых в заведениях, где работает Jast Charger, как правило вырастает. Сегодня устройства закупают и на 500 тысяч рублей, и на миллион. За два года интерес к продукту вырос в разы и, что особенно важно, - партнеры калининградской компании довольны эффектом. Одна станция способна приносить заведению дополнительный доход от 15 000 до 30 000 рублей в месяц.

Отметим, что Jast Charger прошел отбор авторитетного портала франшиз BeBoss и борется за первое место Всероссийской франчайзинговой премии «Бибосс»-2018 с другими лидерами рынка. Итоги голосования станут известны в ноябре.

Прибыль одним кликом

Два других проекта Jast Holding - LensVens Shop и IzIway Shop - рассчитаны на тех, кто хочет начать собственный бизнес либо совмещать предпринимательскую деятельность с основной работой. Франшиза представляет собой бизнес-аккаунт Instagram с обновляемым ассортиментом и настроенной рекламой. Ассортимент интернет-магазинов представляет одежда (Izlway Shop) и спортивная обувь (LensVens Shop) ведущих мировых производителей.

Для того чтобы заниматься таким бизнесом, не нужно открывать собственный офис, нанимать штат сотрудников и даже хранить у себя партии товара. Все, что понадобится - смартфон, Instagram и Интернет. Франчайзи получают готовую бизнес-модель с доходностью от 100 000 рублей в месяц. Около 80% всей работы берет на себя команда Jast Holding: создает Instagram-магазин, помогает в его продвижении, подбирает и направляет поток клиентов. Франчайзи остается только зарабатывать с продаж. При этом Jast Holding предоставляет обучающие материалы и поддержку в режиме 24/7. Каждый новый партнер получает персонального менеджера, который готов решить любую проблему в любое время суток. Средняя прибыль франшизы - полтора миллиона рублей в год. Достаточно сказать, что за последние три месяца проект Lens Vens Shop приобрел 80 партнеров - обычно к таким результатам приходят за 3 года.

Что дальше

Сейчас продуктами калининградской компании пользуются более 1000 клиентов по всему миру. Конечно же, на этом амбициозная команда Jast Holding останавливаться не собирается.

- Наша цель на 2019 год - привлечь 500 новых партнеров по всем направлениям, - говорят в калининградском холдинге. - Мы постоянно растем и развиваемся. Каждый амбициозный человек с активной жизненной позицией может стать частью нашей команды, но не каждый пройдёт отбор, с нами остаются только лучшие.