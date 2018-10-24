Штормовой ветер оставил без света калининградские курорты

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-24T12:19:05+03:00

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Мощный североатлантический циклон на второй день принес в наш регион аварии и разрушения. Десятки тысяч обитателей калининградского побережья проснулись сегодня в кромешной тьме и собирались на работу в потемках из-за отсутствия света. Так, в Пионерском было практически полностью прекращено электроснабжение. Особенно нехорошая ситуация была в новом секторе застройки, где дома с автономным отоплением, газовые котлы вырубились и на несколько часов люди остались без тепла.

Глава приморского муниципалитета Алексей Семенцов рассказал «Комсомолке» как восстанавливали жизнедеятельность города:

- На ногах все городские службы с 5 утра. Получили сообщение от «Янтарьэнерго» о том, что произошла авария. Ночью упало дерево на высоковольтную линию в 110 киловольт между Пионерским и Светлогорском. Без света остались жители нашего города, Отрадное, часть Светлогорска и поселки. К 9 часам уже две трети жилых кварталов Пионерского были подключены к энергоснабжению. Сейчас все восстановлено.

Несмотря на стихию занятия в местной школе, даже в начальных классах не были отменены, хотя школьники Балтийска уже второй день на вынужденных каникулах из-за плохой погоды. Родители по своему усмотрению оставляли детей дома.

- Занятия мы не стали отменять, хотя в зданиях школы №1 света не было. Знали, что аварию оперативно ликвидируют. Ведь не все родители могут оставить детей дома! Тех, кто в школу не придет ругать никто не будет. Все детские сады работают, - отметил Алексей Семенцов. – Сотрудники службы заказчика объехали весь город. Где-то ветер снес строительные заботы. Упали два дерева. Одно на улице Комсомольской, другое на территории городской больницы. Быстро убрали, обеспечили проезд машинам «Скорой помощи».

Но впереди на побережье еще целый день работы в режиме «повышенной боевой готовности». Неизвестно, что еще преподнесет ураган. Ветер, по прогнозам синоптиков, начнет стихать к вечеру.