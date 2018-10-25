Начальник Калининградской областной таможни: Мы можем работать так же, как во время ЧМ-2018, но многое зависит от соседей

25 Окт. 14:03 2018-10-25T14:04:09+03:00

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Особая специфика

- Сергей Викторович, с какими итогами наша таможня подходит к своему профессиональному празднику? Солидно пополнили государственную казну?

- За 9 месяцев этого года таможня перечислила в федеральный бюджет более 52 миллиардов рублей. Это на 5 процентов больше, чем в прошлом году. Грузооборот составил почти 9,3 миллиона тонн, товарооборот – порядка 13 млрд долларов США. Оформлено более 113 тысяч деклараций на товары. Через границу проследовало 1 миллион 700 тысяч легковых автомобилей, 183 тысячи грузовых и 4 миллиона 240 тысяч человек.

- Вы прибыли к нам из Уральского региона. Какие впечатления от знакомства с Калининградской областью?

- Самые положительные. Особенно воздух и люди, которые встречали. Архитектура, природа, море создают неповторимую атмосферу.

- Масштабы таможни в Екатеринбурге, где вы работали, сопоставимы с калининградскими?

- В Уральском таможенном управлении несколько таможен, начиная от Ямала, где построен новый порт, производится сжиженный газ, который поставляется по всему миру, до Казахстана. Территория огромная. Здесь в Калининграде все компактно и можно за один день побывать в любом пункте пропуска.

- С чем связан уход с поста вашего предшественника?

- Плановая кадровая замена. Мой предшественник Александр Юрьевич Кочнов, известный, заслуженный в ФТС человек ушел на пенсию. Но он остался в Калининграде, у нас будет возможность общаться.

- Будут ли изменения в работе областной таможни?

- Явных проблем не вижу. Будем стараться сократить временные издержки для бизнеса, но россияне и иностранцы должны понимать, что таможня бдит. При этом граждане не должны ощущать негатива от нашей работы. Будем работать культурно и вежливо.

- Как можно лично пообщаться с начальником таможенной службы?

- Я открыт для общения с гражданами, веду по графику прием по личным вопросам..

Про собак и авиацию

- Насколько часто возникают конфликты на наших пунктах пропуска из-за того, что люди не знают, что можно везти, а что нельзя?

- Нечасто, если учесть, что ежегодно пересекают границу миллионы человек. Люди знают законы, подавляющее большинство законопослушные граждане. И граница не место для нестандартного поведения в любой стране. Например, если нарушается зона таможенного контроля, то оформляется административное правонарушение, человека предупреждают об ответственности.

- Приходится ли таможенникам рисковать на службе?

- В мирное время риск не особо касается личного состава, но есть сложности при проведении оперативных мероприятий. У нас действует специальный отряд быстрого реагирования. СОБР занимается выявлением и поиском контрабандных каналов. В этом году сотрудники провели 168 спецопераций. Активно использовались аэросани - амфибия «Патруль» и мотовездеходы. Задержали более 6,5 тысяч пачек сигарет, порядка 9 тысяч евро, более 3 килограмм марихуаны и гашиша.

- Знаю, что у таможни даже авиация есть. Чем она занимается?

- У нас первоклассные летчики. Два вертолета К-32С дислоцируются в аэропорту «Храброво». Задача авиации - изучение оперативной обстановки на таможенной границе, наведение и высадка досмотровых групп, помощь терпящим бедствие. В этом году проведено 7 специальных операций, 154 полета, 32 из них - с беспарашютным десантированием.

- Сколько кинологов сегодня у таможни?

- В кинологическом отделе работают 28 кинологов и 33 служебные собаки. Все четвероногие «специалисты» обучены на поиск наркотиков, но каждая собака имеет дополнительную специализацию, например, на табак или янтарь. Обнаружено более 1800 блоков сигарет, свыше 3 тонн продукции животного происхождения, 27 килограмм янтаря-сырца.

Эффект мундиаля

- Главным событием года в России стал чемпионат мира по футболу. Каким он оказался для работников таможни?

- Руководство ФТС высоко оценило работу всех таможен, которые осуществляли администрирование как поступления грузов, так и болельщиков. Замечаний по поводу некорректного общения со стороны граждан не было. Никаких происшествий в пунктах пропуска не зафиксировано. Таможенники работали быстро и слаженно, болельщики пересекали границу в прекрасном настроении. За время проведения игр группового этапа в Калининграде таможня оформила 112 тысяч легковых автомобилей, 1200 автобусов, более 100 пассажирских поездов, свыше 350 самолетов, 18 яхт и 2 круизных судна. Для ускорения пропуска болельщиков было налажено взаимодействие с таможенными службами Польши и Литвы, организовано реверсивное движение в автомобильных пунктах пропуска. На удаленной площадке отсканировано более 700 крупногабаритных транспортных средств, доставлявших грузы FIFA на стадион «Калининград».

- Понятно, что потребовалась огромная мобилизация сил. А в ежедневном режиме так работать можно?

- С нашей стороны, да. Но здесь многое зависит от работы наших коллег из Польши и Литвы. Во время проведения ЧМ по футболу взаимодействие с сопредельными государствами было четким и слаженным, контроль на границах был единым, поэтому все удавалось сделать быстро. Мы никогда не углублялись в какие-либо политические споры, взаимодействовали на уровне взаимного контроля и обмена информацией. С коллегами из Варминьско-Мазурского воеводства проходятся регулярные рабочие встречи, происходит обмен информацией о мерах по усилению таможенного контроля, изменениях таможенного законодательства, увеличению пассажиропотока в праздники. С литовскими коллегами встречи проходят реже. Тем не менее, мы также обмениваемся информацией по наиболее значимым вопросам. ЧМ-2018 – тому пример.

- Как строятся отношения с бизнес-сообществом?

- Мы регулярно встречаемся с предпринимателями, участвуем в совещаниях с губернатором , в торгово-промышленной палате. Анализируем информацию, чтобы понимать, что с нашей стороны надо улучшить. Стратегическая цель таможни - это сокращение административного давления на бизнес. До 2020 года в стране должно быть создано 8 электронных таможен и 8 Центров электронного декларирования. Такой центр работает в Калининграде с 1 октября. Мы стремимся к тому, чтобы большинство деклараций регистрировались в автоматическом режиме, компьютером, без участия инспектора. И чтобы товары также выпускались автоматически.

Мы готовы принимать большие объемы товаров, готовы к перемещению большего количества физических лиц, что важно для развития туризма. Будем далее развивать электронные сервисы. Но чтобы было понятно, программный продукт разрабатываем не мы, а ФТС России. Естественно, идет взаимодействие с информационными системами других государств. Надеюсь, процесс доведем до совершенства, все будет работать в режиме онлайн, влияние человеческого фактора будет сокращаться, а эффективность повышаться.

- Что пожелаете своим коллегам в профессиональный праздник?

- Удачи! Желаю всем здоровья, благополучия семьям, тем, кто на службе и нашим ветеранам.