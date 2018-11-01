Михаил Любимов: Американцы ядерной войны не меньше нашего боятся, так что договоримся

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-01T11:36:16+03:00

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«Дело Скрипалей раздуто и запутано»

- Михаил Петрович, вы отлично знаете нравы англичан, хорошо изучили их национальный характер, применяли свои знания на практике. Даже написали по этой теме диссертацию. Скажите, кому выгодна ситуация с отравлением Скрипалей?

- Прежде всего, тем, кто старается создать антирусские настроения, ужесточить санкции, нанести вред России. Многие считают, что отравителей послали наши спецслужбы. Неужели в руководстве нашей страны сидят такие добрые идиоты, чтобы для выполнения подобной операции отправить в Солсбери непрофессионалов?! Два россиянина побывали в Солсбери. Лондон не обнародовал информацию об их роде занятий и цели приезда в Великобританию, хотя это все должно быть занесено в визы. В обвинениях против Руслана Боширова и Александра Петрова слишком много нестыковок. Да, ребята когда-то служили в спецназе военной разведки. Но это подразделение выполняет совершенно иные задачи, такими штуками, как отравления, спецназовцы никогда в истории не занимались. С моей точки зрения, дело Скрипалей раздуто и запутано англичанами, которые не раз использовали подобные фальшивки еще против СССР. Во время гражданской войны белогвардейцы написали письмо английским коммунистам от имени председателя Коминтерна Зиновьева с призывом к восстанию. Англичане за эту фальшивку ухватились. Вначале консерваторы использовали ее для победы на выборах, так как либеральная партия Великобритании хотела улучшить отношения с советской Россией. А в 1928 году на основе этого письма был сделан налет на наше посольство в Лондоне под предлогом, что здесь действует подрывной центр. С нами разорвали дипломатические отношения. Так что опыт у англичан богатый. У меня ощущение, что в Англии работает некая группа, где много беглых бандитов из России. Она имеет связи в тамошних спецслужбах, занимается политическими убийствами, чтобы скомпрометировать нашу страну. Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - чисто политическая акция.

- Ваш отец долгое время служил в военной контрразведке. При поступлении в МГИМО у вас были планы работать на спецслужбы?

- Да, я из семьи старого чекиста, но сам мечтал стать дипломатом. О том, что такое внешняя разведка, даже папа толком не знал. В то время в КГБ была мощная конспирация. Но вскоре после прибытия по направлению МИД СССР в 1958 году в Финляндию мне предложили заняться такой работой. В 1960 году я уехал в Англию, будучи уже женатым человеком. Там родился мой сын Александр.

Из Англии – с любовью

- Как вы познакомились с женой?

- Она была актрисой театра, потомственная дворянка, умница, красавица, с прекрасным чувством юмора. Я-то по папиной линии от сохи, правда, мама из семьи профессора медицины. О предках Кати из богатого дворянского рода знаменитый Лесков написал повесть «Эпопея о Вишневском и его сродниках». В энциклопедии Брокгауза и Ефрона полстраницы посвящены Вишневским. Они были в родстве с Трубецкими, Долгорукими. Но вот так вышло, что чекисты из крестьян породнились с дворянами. У меня замечательный сын, трое внуков и внучка – кстати, тоже театральная актриса.

- С такой женой, конечно, легко было вписаться в высший лондонский свет?

- В дипломатической работе главное знание языка, умение общаться, говорить с людьми, расположить к себе и получить нужную информацию. Пребывание в Англии – лучшая часть моей жизни, я очень люблю эту страну, написал о ней книгу. Там меня контрразведка называла Смайли Майк. Майор Джордж Смайли - герой шпионских романов культового английского писателя Джона ле Карре. Не скрою, мне это было очень лестно.

- Но в 1965 году вас объявили персоной нон грата и выслали из Великобритании.

- Я был слишком активен.

«Стихи и прозу пишу с детства»

- Ваши первые пьесы ставили в театрах с начала 1980-х годов. Что подвигло на литературную деятельность?

- Всю жизнь мечтал быть писателем. В восемь лет написал первый «морской» роман в подражании Алексею Новикову-Прибою. Мама прочитала: «Миша, очень хороший роман, но понимаешь, советский адмирал не может есть в метро мороженное». На этом в прозе я поставил тогда точку, но продолжал писать стихи. Посылал их в «Пионерскую правду». Оттуда приходили ответы: «Замечательно! Продолжай писать. Но опубликовать не можем». И когда в 46 лет я вышел в отставку, решил попробовать вновь занялся литературой. Теперь убеждаюсь, что правильно сделал. Конечно, в советское время я не мог писать о разведке, потому что была жесткая цензура. Когда в 1990 году мой роман появился в «Огоньке», на меня обрушились критики. Но я не обращал внимания и продолжил писать.

- Знаю, что вы родились на Украине. Как вы оцениваете нынешние российско-украинские отношения?

- Это катастрофа! Я действительно родился в Днепропетровске, а потом довольно долгое время жил на Западной Украине. Знаете, украинский национализм давно зрел, и это ни для кого это не было секретом. Я не против украинской государственности. Но есть одно «но». Если руководство Украины преследует антироссийские цели, то это наши враги. Это те самые бандеровцы, которых я прекрасно помню по жизни во Львове после войны. Они убивали, устраивали диверсии. С таким режимом мы не достигнем понимания.

- Сейчас говорят, что миру грозит третья мировая война. А наш эксклав на передовой. Вот и на учениях НАТО отрабатывают атаки на Калининградскую область. Как-то тревожно все это.

- Не беспокойтесь. О военном конфликте не может быть речи. Убежден, что мы договоримся с американцами. Они ядерной войны не меньше нашего боятся.

СПРАВКА «КП»

Михаил Любимов - советский разведчик, писатель, отец журналиста Александра Любимова. В 1958 году окончил МГИМО. Карьеру дипломата начал секретарем консульского отдела посольства СССР в Хельсинки. С 1959 года работал в Первом главном управлении КГБ СССР. В 1961-1965 годах - сотрудник резидентуры в Лондоне. В 1967-1969 годах работает в Дании в качестве заместителя резидента и первого секретаря посольства. В 1974 году назначен заместителем начальника англо-скандинавского отдела Первого управления КГБ. Широкую известность Михаилу Любимову принесла публикация романа «Жизнь и приключения Алекса Уилки, шпиона». В 2001 году появилась книга «Гуляния с Чеширским котом». В 2012 году Любимов выпустил продолжение истории про шпиона Алекса Уилки «Выстрел». В последние годы вышли книги «С бомбой в постели», «Как убивали Бандеру», «Шпионы, которых я люблю и ненавижу».

Редакция благодарит сотрудников библиотеки имени А. П. Чехова за помощь в подготовке материала.