Пули вместо денег: В Калининграде работодатель расстрелял сотрудника после просьбы выплатить зарплату

Стали известны подробности стрельбы на улице Клинической в Калининграде.

Накануне утром в полицию поступило сообщение о стрельбе на территории предприятия по производству металлических изделий на улице Клинической. Прибывшие на место полицейские обнаружили раненого мужчину.

47-летнего пострадавшего с многочисленными травмами срочно госпитализировали, сотрудники уголовного розыска стали выяснить обстоятельства инцидента и задержали подозреваемого в стрельбе – 45-летнего директора этого предприятия.

- Задержанный пояснил, что открыл стрельбу из травматического пистолета по своему подчиненному в ходе конфликта по причине невыплаты заработной платы. Установлено, что ранее судимый работодатель произвел не менее четырех выстрелов в тело и голову потерпевшего, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Директора поместили в ИВС, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Также задержан его приятель, принимавший участие в перебранке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по «Хулиганство».