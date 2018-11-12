2018-11-12T17:35:45+03:00
Общество

Балтийского лосося ловить запрещено, но рыбакам закон не писан

Браконьеры губят ценную рыбу прямо у пирса в Зеленоградске и других людных местах морского побережья
Ольга ГОНЧАРОВА
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Пирс в Зеленоградске - популярное у рыбаков место.Пирс в Зеленоградске - популярное у рыбаков место.Фото: Ольга Гончарова
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На пирсе в Зеленоградске всегда полно рыбаков. Прекрасный клёв! А на крючок нередко попадается атлантический лосось или сёмга, хотя ловить эту ценную рыбу запрещено не только здесь, но и во всем 26-м подрайоне Балтийского моря с 1 сентября по 30 ноября. Нельзя добывать лосося также в реках, впадающих в море, на расстоянии 1 морской мили и ближе от берега, а также в Куршском и Вислинском заливах. Если попалась такая рыба, то ее надо по правилам выпустить в воду. Но видно штрафные санкции мало кого останавливают.

Так с 25 по 31 октября инспекторы Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства провели 67 оперативных рейдов и выявили 17 браконьерских нарушений. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей. Изъято 34 орудия лова, 3 лодки, 38 килограммов рыбы. А в первую неделю ноября проведено 57 рейдов, задержано 27 нарушителей правил рыболовства. Они оштрафованы на 32 тысячи рублей. Браконьеры лишились 71 орудия лова, 13 транспортных средств и пойманной рыбы. Например, 4 ноября мужчина ловил с лодки молодых щук. Его поймали с поличным, 8 щук у рыбака изъяли.

- За браконьерство регулярно людей задерживаем. Штрафные санкции для любителей от 2 тысяч рублей и выше, для должностных лиц – рыбодобытчиков от 20 тысяч рублей с конфискацией орудий лова, - объяснили «Комсомолке» в региональном управлении Росрыболовства.

Напомним, в реках, озерах, заливах Калининградской области действуют ограничения для спортивного и любительского рыболовства. Запрещается добыча видов, занесенных в Красную книгу России. Это атлантический осетр, стерлядь, морская минога, кумжа, обыкновенный подкаменщик. А с 1 октября по 30 июня нельзя ловить раков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Куршском заливе специалисты Калининградского филиала «Главрыбвод» отлавливают производителей сига для разведения этой ценной рыбы. В 30-е годы прошлого века уловы сига в нашем заливе достигали до 100 тонн. Затем популяция резко сократилась, уловы упали до нескольких тонн в год. На промысел ввели запрет. Поэтому ученые «АтлантНИРО» разработали биотехнику искусственного воспроизводства сига. Каждый год рыбоводы ежегодно выпускают в залив молодь сига в количестве 150 тысяч штук.

Отметим, что европейский сиг распространен в Балтийском море. У нас же обитает две формы этой рыбы, пресноводная живет в Виштынецком озере, а проходная - в Куршском заливе. Сиг любит холодную воду, поэтому идет на нерест из моря в залив в октябре-ноябре. Рыба довольно крупная, достигает в длину 70 см и массы 10 кило.

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