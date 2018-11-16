Главврача роддома, в котором умер ребенок, арестовали в зале суда: 7 вопросов о деле доктора Белой

1. Что случилось?

5 ноября в роддом №4 Калининграда поступила женщина. По данным следователей, 6 ноября у нее родился мальчика. Для поддержания жизни младенца требовалось дорогое, дефицитное лекарство, препарат не был введен по требованию руководителя роддома. Ребенок умер. Кроме этого, и.о. главного врача учреждения Елена Белая также подозревается в том, что дала подчиненным указание внести в историю родов ложные сведения о том, что смерть младенца наступила в утробе матери. Против теперь уже бывшей и.о. главного врача роддома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В пятницу, 16 ноября, в суде Центрального района избрана мера пресечения – заключение под стражу. До выяснений всех обстоятельств подозреваемая проведет в СИЗО два месяца.

И.о. главврача калининградского роддома арестована за отказ ввести дорогостоящее лекарство малышу .

На должность главного врача роддома № 4 назначен новый руководитель – Олег Седнев, ранее возглавлявший роддом №1 Калининграда. Сама подозреваемая возвращена на должность заместителя главного врача роддома, с работы она не уволена.

2. Что известно о подозреваемой?

Руководитель роддома № 4 Калининграда Елена Белая, действия которой, по мнению следствия, привели к смерти младенца, возглавила учреждение в июне этого года. До этого на протяжении длительного времени она работала начмедом роддома.

- Энергичная, грамотная, она на своем месте, - так отзываются о ней коллеги. – Когда прежний руководитель уходила на заслуженный отдых, не было сомнений, кто поведет коллектив.

В медиасфере Елена Белая появилась, когда в июле 2015 года в роддоме №4 произошел пожар. Она активно комментировала журналистам, как прошла эвакуация, а также – рассказала историю, как во время пожара в роддоме на свет появилась девочка.

3. Что известно о родах?

- Мы со стороны правительства Калининградской области приносим глубокие соболезнования родным и близким, родителям ребенка, - цитирует пресс-службу областного правительства ТАСС. – Но хотели бы отметить следующие факторы: ребенок родился на 23-24-й неделе – значительно раньше срока с весом порядка 700 граммов, что службой родовспоможения расценивается как крайне низкая степень доношенности с высокой степенью невыживаемости ребенка. Сразу же после рождения ребенок был помещен под аппарат искусственной вентиляции легких. Ему была назначена вся необходимая медикаментозная помощь.

Сообщалось также, что по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти младенца стали респираторные нарушения. Но окончательные выводы пока не сделаны.

4. Что известно о женщине?

- Представитель правительства области, ссылаясь на данные роддома, сообщил, что роженица поступила в учреждение необследованной. Ее беременность была третьей по счету, при этом первые две закончились самопроизвольными выкидышами, - говорится в сообщении агентства.

Елена Белая в зале суда.Фото: Александр Подгорчук

5. Почему женщина рожала не в Региональном перинатальном центре?

Существует мнение, что роженица оказалась без регистрации на территории Калининградской области. Именно по этой причине ее повезли в роддом № 4 Калининграда, а не в Региональный перинатальный центр.

- Таков порядок госпитализации, - сказал «Комсомолке» врач, знакомый с ситуацией.

При этом наш источник отметил, что в роддоме №4 есть все необходимое для того, чтобы принимать роды на сроке 23-24 недели.

- Если бы потребовалось, ребенка перевезли бы в перинатальный центр. Такой механизм отработан. Увы, ребенок умер.

6. Что опровергают власти?

Федеральные СМИ, ссылаясь на руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, сообщили, что власти региона опровергают информацию о существующей нехватке лекарств в роддомах.

- Данные о дефиците дорогих лекарств в роддомах Калининграда, появившиеся после смерти новорожденного в калининградском роддоме, не соответствуют действительности, - цитируют Лыскова СМИ.

Также Лысков опроверг данные, что якобы врачи вынуждены экономить на приобретении дорогостоящих препаратов для новорожденных и растягивать их применение в течение года.

7. Что говорят врачи?

Врачебное сообщество Калининграда отказывается публично оценивать сложившуюся ситуацию. На условиях анонимности один из акушеров-гинекологов региона поделился своим видением ситуации.

- Вопрос выхаживания недоношенных новорожденных такой же спорный в медицине, как и тема абортов, применения эвтаназии. Одни врачи считают, что рожденный на сроке 23-24 недели ребенок – человек, и за его жизнь нужно бороться, не жалея сил, знаний, средств. Противники же уверены, что недоношенные дети, сколько в них не вложи, - люди с серьезными проблемами здоровья, мол, стоит ли государству тратить такие средства сначала на выхаживание недоношенного ребенка, а затем – на пожизненное содержание человека с ограниченными возможностями здоровья? Одно могу сказать, что выхаживать недоношенного ребенка – это сложная, объемная, ответственная работа.

У нас нет четко, внятно, детально прописанных законов относительно действия врачей в ситуации, когда появляется на свет недоношенный ребенок. Да, регламент есть. Но он весьма общий. На каждую судьбу (матери, только родившегося ребенка) этот регламент не примеришь.

Не сомневаюсь, что бригада, которая работала с роженицей, действовала правильно. Для врачей подобная ситуация – не первая, не шоковая, они умеют работать в подобных обстоятельствах. Нам остается только ждать результатов работы следствия, ждать доказательств информации, что руководитель роддома, подчеркиваю, намеренно запрещала вводить дорогостоящий препарат новорожденному, требовала изменить записи в документах на то, что ребенок умер в утробе матери.

И еще. На мой взгляд, зря показали по всем каналам, что врача заковывают в наручники. Эти кадры имеют сильное эмоциональное воздействие. Однозначно, это сигнал всем врачам. Вот только о чем нам власти хотят сказать…

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