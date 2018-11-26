2018-11-26T18:27:30+03:00
Общество

В православной гимназии Калининграда открылся «нереальный» класс

Уникальное компьютерное оборудование стало подарком от основателя АВТОТОР Владимира Щербакова и главного акционера компании Сергея Щербакова
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Подаренные семьей Щербаковых устройства виртуальной реальности помогут ребятам осваивать школьную программуПодаренные семьей Щербаковых устройства виртуальной реальности помогут ребятам осваивать школьную программу
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ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ

Православная гимназия при Кафедральном соборе Христа Спасителя стала первым учебным заведением нашей области, где открылся класс, полностью оснащенный устройствами виртуальной реальности. За создание эффекта погружения в другое измерение отвечают 11 рабочих станций стоимостью свыше двух миллионов рублей. Ребятам остается только надеть специальные очки и взять в руки джойстики.

Уникальное оборудование гимназия получила в дар от основателя АВТОТОР Владимира Щербакова и акционера компании Сергея Щербакова.

- Это была наша мечта, которая наконец-то осуществилась, - не скрывала радости директор гимназии Нина Шевченко. - Сегодня по программам начального, основного и среднего образования у нас обучаются около 300 учеников. С помощью технологии виртуальной реальности стало возможно на совершенно ином уровне изучать самые разные предметы - от окружающего мира и космического пространства до программирования.

- Нам важно, что новые технологии позволяют развивать у ребят креативность, помогают им открывать и создавать новые реальности, - отметил Сергей Щербаков. - Наше сотрудничество с гимназией, несомненно, будет продолжаться и в дальнейшем.

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ПРОСТО ФАНТАСТИКА!

Еще одним подарком стала часть личной библиотеки Владимира Щербакова - более 2000 (!) книг. Кроме классики и сказок, здесь оказалось немало фантастических романов, начиная с произведений Роберта Шекли и заканчивая серией книг Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера.

- Я собираю библиотеку еще с советских времен, и это, наверное, ее пятая часть, - рассказал Владимир Щербаков. - Многие книги я когда-то покупал для своего сына, а теперь, надеюсь, эти замечательные произведения будут интересны ученикам гимназии.

Полки с книгами установили непосредственно в новом компьютерном классе, благодаря чему тут сразу же стало по-домашнему уютно. Рядом - подаренные семьей Щербаковых мягкие игрушки. Как рассказали педагоги, они помогут самым младшим в изучении английского языка.

Отметим, что АВТОТОР стоял у самых истоков появления гимназии в Калининграде. Ее второй корпус возводился при непосредственном участии компании, а третий корпус строился на средства не только автопроизводителя, но и лично Владимира Щербакова.

ПРИЗНАНИЕ

Помощью гимназии сотрудничество АВТОТОР и Русской православной церкви не ограничивается. В 2017 году был создан Балтийский православный благотворительный фонд, который во взаимодействии с Калининградской епархией реализует значимые для области благотворительные проекты, в том числе - оказывает значительную помощь в строительстве и росписи Кафедрального собора Христа Спасителя. Во время визита в Калининград Патриарх Московский и всея Руси Кирилл торжественно вручил соучредителю фонда Наталье Викторовне Щербаковой орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской III степени за большой вклад в укрепление духовно-нравственных традиций в обществе и развитие социального служения Церкви, за помощь благу православия.

Патриарх Кирилл вручил соучредителю Балтийского православного благотворительного фонда Наталье Щербаковой орден преподобной Евфросинии

Патриарх Кирилл вручил соучредителю Балтийского православного благотворительного фонда Наталье Щербаковой орден преподобной Евфросинии

- Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в последнем этапе созидания сего Божьего храма, вкладывал свои материальные средства и всячески способствовал замечательной росписи собора. Низкий поклон вам всем. Храни вас Господь! - сказал во время награждения Патриарх.

По словам Владимира Щербакова, с главой РПЦ удалось обсудить и получить благословение на дальнейшие проекты, в реализации которых примет участие православный благотворительный фонд. Подробнее о них будет объявлено позднее.

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