В православной гимназии Калининграда открылся «нереальный» класс

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ

Православная гимназия при Кафедральном соборе Христа Спасителя стала первым учебным заведением нашей области, где открылся класс, полностью оснащенный устройствами виртуальной реальности. За создание эффекта погружения в другое измерение отвечают 11 рабочих станций стоимостью свыше двух миллионов рублей. Ребятам остается только надеть специальные очки и взять в руки джойстики.

Уникальное оборудование гимназия получила в дар от основателя АВТОТОР Владимира Щербакова и акционера компании Сергея Щербакова.

- Это была наша мечта, которая наконец-то осуществилась, - не скрывала радости директор гимназии Нина Шевченко. - Сегодня по программам начального, основного и среднего образования у нас обучаются около 300 учеников. С помощью технологии виртуальной реальности стало возможно на совершенно ином уровне изучать самые разные предметы - от окружающего мира и космического пространства до программирования.

- Нам важно, что новые технологии позволяют развивать у ребят креативность, помогают им открывать и создавать новые реальности, - отметил Сергей Щербаков. - Наше сотрудничество с гимназией, несомненно, будет продолжаться и в дальнейшем.

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ПРОСТО ФАНТАСТИКА!

Еще одним подарком стала часть личной библиотеки Владимира Щербакова - более 2000 (!) книг. Кроме классики и сказок, здесь оказалось немало фантастических романов, начиная с произведений Роберта Шекли и заканчивая серией книг Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера.

- Я собираю библиотеку еще с советских времен, и это, наверное, ее пятая часть, - рассказал Владимир Щербаков. - Многие книги я когда-то покупал для своего сына, а теперь, надеюсь, эти замечательные произведения будут интересны ученикам гимназии.

Полки с книгами установили непосредственно в новом компьютерном классе, благодаря чему тут сразу же стало по-домашнему уютно. Рядом - подаренные семьей Щербаковых мягкие игрушки. Как рассказали педагоги, они помогут самым младшим в изучении английского языка.

Отметим, что АВТОТОР стоял у самых истоков появления гимназии в Калининграде. Ее второй корпус возводился при непосредственном участии компании, а третий корпус строился на средства не только автопроизводителя, но и лично Владимира Щербакова.

ПРИЗНАНИЕ

Помощью гимназии сотрудничество АВТОТОР и Русской православной церкви не ограничивается. В 2017 году был создан Балтийский православный благотворительный фонд, который во взаимодействии с Калининградской епархией реализует значимые для области благотворительные проекты, в том числе - оказывает значительную помощь в строительстве и росписи Кафедрального собора Христа Спасителя. Во время визита в Калининград Патриарх Московский и всея Руси Кирилл торжественно вручил соучредителю фонда Наталье Викторовне Щербаковой орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской III степени за большой вклад в укрепление духовно-нравственных традиций в обществе и развитие социального служения Церкви, за помощь благу православия.

Патриарх Кирилл вручил соучредителю Балтийского православного благотворительного фонда Наталье Щербаковой орден преподобной Евфросинии

- Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в последнем этапе созидания сего Божьего храма, вкладывал свои материальные средства и всячески способствовал замечательной росписи собора. Низкий поклон вам всем. Храни вас Господь! - сказал во время награждения Патриарх.

По словам Владимира Щербакова, с главой РПЦ удалось обсудить и получить благословение на дальнейшие проекты, в реализации которых примет участие православный благотворительный фонд. Подробнее о них будет объявлено позднее.

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