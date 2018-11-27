«Хватит предавать Родину»: Облившие краской памятник Канту разбросали листовки с провокационными призывами к студентам БФУ

Нападение на памятник Иммануилу Канту, установленный возле корпуса БФУ по улице Университетской, в итоге могут расценить не только как проявление «обыкновенного» вандализма. При определенных обстоятельствах речь может идти уже об экстремистских действиях. Во всяком случае, специалистам стоит внимательнее изучить текст листовок, которые разбросали нападавшие после того как закидали объект своей ненависти пакетами с краской.

«Вы учитесь в стенах, носящих имя врага! – гласит воззвание. – Срывайте таблички, вымарывайте чужое имя из своих документов!» Кстати, авторы предпочли остаться неизвестными героями – наверняка в силу природной скромности. В общем, думается тут есть над чем поработать сотрудникам отдела «Э» УМВД по Калининградской области.

Замять скандал ведь все равно уже не получится. Вот и ректор БФУ имени Канта Андрей Клемешев, находящийся сейчас в Москве, уже в курсе произошедшего.

- Андрей Павлович уже позвонил и выразил свое возмущение, - подтвердила руководитель пресс-службы университета Юлия Шкуркина. – Мы обратились в полицию, а также ждем заключения специалистов по поводу состава вещества, которым облили скульптуру и постамент. После этого будет понятно, чем их лучше отмывать. Кстати, данный объект не стоит на балансе БФУ, а находится в ведении городского хозяйства. Но мы, конечно, не будем полагаться исключительно на коммунальщиков, сами займемся очисткой памятника, как только получим необходимые рекомендации. Мы же прекрасно понимаем, что университет носит имя великого философа и вообще Кант - наш!

Нападавшие разбросали листовки, из текста которых следует, что акцию вандализма провели т. н. борцы с германизацией регионаФото: Игорь ОРЕХОВ

Насколько известно, полицейские приступили к изучению записей камер видеонаблюдения комплекса «Безопасный город» с целью установления личностей подозреваемых. Видеокамеры, которыми оснащен университетский корпус, к сожалению, отслеживают обстановку преимущественно внутри здания и на входе в него. Хотя в последнем случае есть шанс на успех – пару листовок, густо измазанных какой-то дрянью, «борцы с германизацией» прилепили на вывеску у дверей.

- Само по себе произошедшее, конечно, ужасно, - резюмировала Юлия Шкуркина. – Такого на нашей памяти еще не было. Какие бы дискуссии не происходили в обществе, недопустимо, чтобы они принимали подобные формы.

Ученый-кантовед: Надеюсь тех, кто это сделал, найдут

Инцидент прокомментировал калининградский ученый-кантовед, кандидат философских наук Валентин Балановский.

- С одной стороны, да, случившиеся, возможно, спровоцировано голосованием (по выбору имени для аэропорта «Храброво»). С другой стороны, я не удивляюсь, если будут какие-то другие причины лежать в основе этого акта, – говорит Валентин. - Должны провести расследование соответствующие органы, которые компетентны разбираться в подобных вопросах. Уже на основании этих данных можно будет строить догадки и предположения, делать выводы.

Валентин Балановский выразил надежду, что тех, кто облил краской Канта, в скором времени найдут.

- Надеюсь тех, кто это сделал, найдут и будут приняты меры, предусмотренные законодательством в таких случаях, - сказал он. – Что же касается калининградского общества, то люди, мыслящие трезво, правильно оценят эту ситуацию.

При этом исследователь не стал комментировать содержание листовки.

- Не считаю нужным комментировать эти эмоции из листовки. Есть исследовательская работа, в том числе мои комментарии с ответом на вопрос «Считал ли Кант русских врагами?». Собственно, нет фактов, что Кант называл русских врагами. Это все домыслы и догадки. Материалы находятся в открытом доступе, - сказал Валентин Балановский. – Сам факт борьбы с памятниками всегда прискорбен. И не важно, Кант это или памятники нашим воинам в Калининграде или за пределами региона и страны.

Власти готовят заявление в полицию

В мэрии Калининграда уже прокомментировали вопиющий инцидент с памятником.

- Памятник И. Канту (ск. Х.Д. Раух, 1857 г., бронза, гранит, реконструкция Х. Хааке 1991 г.) в сквере на ул. Университетской – объект культурного наследия местного (муниципального) значения. Он закреплен за МКУ «Калининградская служба заказчика», которая нанимает подрядчика для его обслуживания. В службе заказчика в курсе происшествия и готовят заявление в полицию по этому факту. Для проведения работ по очистке памятника и прилегающей территории направят подрядчика, - сообщили в пресс-службе администрации города.