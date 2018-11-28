В ожидании чуда. Новогодняя ярмарка в гипермаркетах «Бауцентр»
Новый год и Рождество – это самые ожидаемые праздники не только для детей, но и взрослых. Подготовка к этим таинственным и чудесным дням порой бывает не менее увлекательна, чем само торжество. А без чего просто невозможно представить новогодние каникулы? Конечно, без ёлки, подарков и тематического декора.
Если вы уже находитесь в поисках ёлочных украшений и сувениров, то обязательно посетите новогоднюю ярмарку в гипермаркетах «Бауцентр»! Это то место, где можно купить пушистую красавицу-ель, выбрать игрушки или подарки для близких людей, а также – подсмотреть идеи для новогоднего оформления своего дома.
Большой выбор украшений в разных цветовых гаммах
Золотистые шары и звезды, шишки и сосульки, бусы и макушки
Ёлки от огромных до самых маленьких
Праздничные аксессуары, сувениры, символ года
Рождественские венки и декоративные украшения
Главная особенность ярмарки — индивидуальный подход, практически весь новогодний ассортимент поделён на коллекции, чтобы упростить выбор покупателю. Свою «игрушку» здесь найдут все: и те, кто настроен лирично, и те, кто ценит лёгкость и позитивный настрой.
Украшение в стиле «Сказка в лесу»
Игрушки в эко стиле выполнены из натуральных материалов: шишек, дерева, текстиля, коры и перьев
Украшение в стиле «Семейное торжество»
Оформление для традиционной встречи Нового года: ужин в кругу семьи с шампанским, мандаринами, оливье и добрыми советскими фильмами
Украшение в стиле «Нежная романтика»
Ангелы, кружева, сердечки, птицы и прекрасные розы создадут в вашем доме атмосферу волшебного сада, в котором исполняются самые заветные желания!
Украшение в стиле «Зимняя сказка»
Сверкающее великолепие полярного круга! Переливающиеся гирлянды, мишура, снежинки и сосульки воодушевят на новые свершения в новом году, а сине-голубая гамма подарит удивительную атмосферу спокойствия
Фигурки для создания композиций и подарков
Деды Морозы и Снегурочки
Милые зимние сувениры
Искусственные ёлки, гирлянды и мишура в ассортименте
Сделайте фото в праздничной фотозоне. Почувствуйте приближение праздника.
Новогодняя ярмарка в отделе САД
Приглашаем за покупками!
Гипермаркеты «Бауцентр» открыты ежедневно с 8:00 до 22:00
г. Калининград
«Бауцентр» на Московском пр., 1-й съезд, д.1, тел. +7 (4012) 999-300
«Бауцентр» на ул. Согласия, 2, тел. +7 (4012) 999-000
«Бауцентр» на ул. Дзержинского, 35, тел. +7 (4012) 999-500
Новогодние товары также представлены в интернет-магазине baucenter.ru
Присоединяйтесь к группам «Бауцентр» в социальных сетях:
ВКонтакте Instagram Facebook Одноклассники
на правах рекламы