2018-11-28T18:43:44+03:00
Общество

В ожидании чуда. Новогодняя ярмарка в гипермаркетах «Бауцентр»

Приглашаем всех посетить праздничную торговлю, которая продлится до 7 января 2019 года
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Новый год и Рождество – это самые ожидаемые праздники не только для детей, но и взрослых. Подготовка к этим таинственным и чудесным дням порой бывает не менее увлекательна, чем само торжество. А без чего просто невозможно представить новогодние каникулы? Конечно, без ёлки, подарков и тематического декора.

Если вы уже находитесь в поисках ёлочных украшений и сувениров, то обязательно посетите новогоднюю ярмарку в гипермаркетах «Бауцентр»! Это то место, где можно купить пушистую красавицу-ель, выбрать игрушки или подарки для близких людей, а также – подсмотреть идеи для новогоднего оформления своего дома.

Большой выбор украшений в разных цветовых гаммах

Большой выбор украшений в разных цветовых гаммах

Золотистые шары и звезды, шишки и сосульки, бусы и макушки

Золотистые шары и звезды, шишки и сосульки, бусы и макушки

Ёлки от огромных до самых маленьких

Ёлки от огромных до самых маленьких

Праздничные аксессуары, сувениры, символ года

Праздничные аксессуары, сувениры, символ года

Рождественские венки и декоративные украшения

Рождественские венки и декоративные украшения

Главная особенность ярмарки — индивидуальный подход, практически весь новогодний ассортимент поделён на коллекции, чтобы упростить выбор покупателю. Свою «игрушку» здесь найдут все: и те, кто настроен лирично, и те, кто ценит лёгкость и позитивный настрой.

Украшение в стиле «Сказка в лесу»

Украшение в стиле «Сказка в лесу»

Игрушки в эко стиле выполнены из натуральных материалов: шишек, дерева, текстиля, коры и перьев

Игрушки в эко стиле выполнены из натуральных материалов: шишек, дерева, текстиля, коры и перьев

Украшение в стиле «Семейное торжество»

Украшение в стиле «Семейное торжество»

Оформление для традиционной встречи Нового года: ужин в кругу семьи с шампанским, мандаринами, оливье и добрыми советскими фильмами

Оформление для традиционной встречи Нового года: ужин в кругу семьи с шампанским, мандаринами, оливье и добрыми советскими фильмами

Украшение в стиле «Нежная романтика»

Украшение в стиле «Нежная романтика»

Ангелы, кружева, сердечки, птицы и прекрасные розы создадут в вашем доме атмосферу волшебного сада, в котором исполняются самые заветные желания!

Ангелы, кружева, сердечки, птицы и прекрасные розы создадут в вашем доме атмосферу волшебного сада, в котором исполняются самые заветные желания!

Украшение в стиле «Зимняя сказка»

Украшение в стиле «Зимняя сказка»

Сверкающее великолепие полярного круга! Переливающиеся гирлянды, мишура, снежинки и сосульки воодушевят на новые свершения в новом году, а сине-голубая гамма подарит удивительную атмосферу спокойствия

Сверкающее великолепие полярного круга! Переливающиеся гирлянды, мишура, снежинки и сосульки воодушевят на новые свершения в новом году, а сине-голубая гамма подарит удивительную атмосферу спокойствия

Фигурки для создания композиций и подарков

Фигурки для создания композиций и подарков

Деды Морозы и Снегурочки

Деды Морозы и Снегурочки

Милые зимние сувениры

Милые зимние сувениры

Искусственные ёлки, гирлянды и мишура в ассортименте

Искусственные ёлки, гирлянды и мишура в ассортименте

Сделайте фото в праздничной фотозоне. Почувствуйте приближение праздника.

Сделайте фото в праздничной фотозоне. Почувствуйте приближение праздника.

Новогодняя ярмарка в отделе САД

Новогодняя ярмарка в отделе САД

Приглашаем за покупками!

Гипермаркеты «Бауцентр» открыты ежедневно с 8:00 до 22:00

г. Калининград

«Бауцентр» на Московском пр., 1-й съезд, д.1, тел. +7 (4012) 999-300

«Бауцентр» на ул. Согласия, 2, тел. +7 (4012) 999-000

«Бауцентр» на ул. Дзержинского, 35, тел. +7 (4012) 999-500

Новогодние товары также представлены в интернет-магазине baucenter.ru

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