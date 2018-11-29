Это вам пригодится! Что делать в первую очередь, если рядом человеку стало плохо

«Среди пассажиров врач есть?»

- Недавно случайно оказалась на вашем занятии, во время которого вы обучали врачей правилам оказания первой помощи. Первое, что меня удивило, - разве врачей этому нужно учить?

- Обязательно нужно. Потому что далеко не все врачи работают в экстренной медицине. А этими знаниями, а главное – навыками обязательно нужно обладать и периодически освежать их, особенно по вопросам оказания первой помощи подручными средствами. Вы же сами видите, какие высокие сегодня требования к медикам в обществе. Приведу пример из жизни. Мой знакомый, много лет работающий реаниматологом в экстренной медицине, недавно оказался в очень щекотливой ситуации. В самолете пассажиру стало плохо с сердцем. Первый вопрос экипажа: «Среди пассажиров врач есть?». Мой приятель, большой профессионал, бросился спасать человека, отчаянно бился за жизнь пожилого пассажира. Но, увы, мужчина умер. В аэропорту мой знакомый ну о-о-очень долго объяснялся со следователями по факту смерти пассажира. Правоохранителей понять тоже можно, их задача – убедиться: а все ли врач сделал в этой ситуации, чтобы сохранить человеку жизнь.

- Во время лекции вы сказали, что, если врач в нерабочее время сталкивается с человеком, которому нужно оказать первую помощь, он не обязан спасать, это его право, а не обязанность. Он в праве ограничиться лишь вызовом скорой. Верно?

- Мы с вами разговариваем в понедельник, на часах 15 часов 17 минут. Если я сейчас, в разгар рабочего дня, выйду из кабинета до ближайшей остановки по служебным нуждам и столкнусь с человеком, которому плохо, я обязан оказывать ему первую помощь: сделать реанимационные мероприятия, остановить кровотечение и т.д., вызывать скорую, руководить прохожими, зеваками, ярыми советчиками. Но это касается врачей, сотрудников МЧС, полиции и представителей некоторых других специальностей которые обучены и обязаны оказать первую помощь - это их долг. А если подобное произойдет после 17 часов, то спасать я не обязан, это личный моральный кодекс человека, а вот «скорую» вызвать, не оставить пострадавшего в опасности, оставаться с ним до приезда скорой – долг каждого гражданина.

- Если я – не врач, вижу, что человеку плохо, оказывать ему первую помощь не обязана, но вот вызвать скорую, назвать адрес, описать ситуацию, остаться с ним до приезда скорой - обязана?

- Верно. Если «скорую» не вызвать, а человек умрет, то каждый из нас, кто был рядом и ничего не предпринял, попадает под статью уголовного кодекса «Оставление в опасности». Даже закон нам говорит: «Граждане, нельзя быть равнодушными!»

Держите голову!

- Вспоминаю ситуацию, когда у мужчины на улице случился эпилептический припадок. Честно говоря, я растерялась. Потому что передо мной - мужчина крупного телосложения, я сопоставила свои силы. Пара прохожих на секунды, как и я, впали в ступор. Но вдруг появился мужчина, сказал, что он врач и бросился на несчастного. Он лихо уложил больного на спину и пытался удержать ему язык… А вы на лекции сказали, что вот так помогать во время эпилептического припадка ни в коем случае нельзя…

- Эпилептика нужно положить (только!) на бок, сесть на него сверху, чтобы одна его рука была прижата к полу, на другой - сидите вы, удерживая его корпус. И обязательно нужно держать, что есть силы, голову. Чаще всего больные эпилепсией погибают не от удушья, прикусывания языка, а от травм несовместимых с жизнью, которые он сам себе наносит, особенно головы. И ни в коем случае не пытаться раскрыть ему рот, разжать челюсти, освободить язык! Останетесь без пальцев, пострадавшему сломаете зубы, а что еще неприятнее - несчастный может поперхнуться вашим пальцем и умереть.

- Во время лекции вы обращали внимание еще на один важный момент - на прием таблеток во время оказания первой помощи. Считаете, что, если у сердечника в кармане пузырек с таблетками, то таблетку я могу только помочь достать и предложить воду запить. Но вот момент приема лекарства – это должен делать сам больной. Почему так?

- Это чисто юридический вопрос. Если это ваш близкий друг или родственник , то выбирать не придется. Если больной - незнакомый человек после принятой из ваших рук таблетки умрет, а кто-то из зевак снимал этот момент на видео, и это видео окажется у правоохранителей, то вам придется долго объясняться – что за лекарство вы дали человеку, на основании какого назначения врача, не было ли умысла в ваших действиях и т.п..

Против яда поможет... лягушка

- Распространенный случай. В общественном транспорте пассажир теряет сознание. Что делать?

- Водителю сообщить, чтобы остановил автобус, попросить пассажиров покинуть салон. Определиться с состоянием пострадавшего. Оказать первую помощь, вызвать «скорую2.

- Из вашей лекции я узнала, что при укусе змеи не следует перетягивать руку (ногу) жгутом (ремнем, галстуком, шарфом), а нужно… Найти лягушек и прикладывать их к месту укуса.

- Дело в том, что при укусе змеи яд распространяется не по крови, а по нервным стволам. Поэтому жгут – вообще не помощник. А вот староверы, живущие вдали от медицины, в Сибире, за Уралом знают: если идти в лес, а там есть змеи, то с собой нужно иметь лягушек (не жаб!). Прикладывая лягушку животом к месту укусу, а лягушка – отличный абсорбенты, знайте: она «примет» яд на себя. Но к врачу все равно нужно попасть как можно скорее.

- Видела, какая бурная реакция была у врачей и на лягушек как абсорбент, и на зажигалку как на анастезию при вывихе, переломе, укусах и на пакет-майку как герметизацию раны, помощи при инсульте…

- Оказывать первую помощь – это еще способность быстро находить в быту, на улице, в магазине ,в лесу, в транспорте подручные средства. Зачастую обыкновенный пакет, зонт, ремень, галстук спасают жизнь человеку. И это не простые слова.

- Во время занятий вы очень много говорите о случаях травматизма, отравлений в быту детей. На ваш взгляд, родительские сообщества могут быть вашей аудиторией?

- И не только родители, но и педагоги школ, детских садов, любых образовательных учреждений. Минувшим летом проводил занятия с детьми в загородных оздоровительных центрах, лагерях. Дети – это благодарная аудитория.

КОНКРЕТНО

Как записаться на лекцию об оказании первой помощи?

Звоните по телефону Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области 46-72-71.

Лекции на предприятиях, в компаниях проводятся бесплатно.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Лайфрестлинг – это спорт или медицина?

Врач–детский хирург Алексей Романов специально учился лайфрестлингу в Москве, в национальном центре обучения навыкам оказания первой помощи В.Г. Бубнова.

Лайфрестлинг – это борьба за жизнь, это методика массового обучения навыкам оказания первой помощи через спортивный азарт, созданная доктором медицинских наук Валерием Бубновым

- Ежегодно в России погибает более 100 000 человек, - приводят данные авторы лайфрестлинга. - Они умирают не от старости и болезней, а от травм и их осложнений в случаях несвоевременного оказания первой помощи (клиническая смерть, кома, наружное кровотечение, повреждения костей конечностей и таза). По данным ВОЗ, смертность от несовместимых с жизнью повреждений составляет не более 15-20 %. Сколько жизней можно было бы спасти, если бы пострадавшим была своевременно оказана первая помощь силами очевидцев несчастного случая и добровольных спасателей (волонтеров)!