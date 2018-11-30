Хватит стоять в очередях: ЗАГС, суд, ГИБДД, налоговая – все онлайн!

Зачем стоять в очередях, если с государством можно общаться онлайн? Экономьте свое время и нервы с порталом «Госуслуги».

Теперь поменять паспорт или водительское удостоверение, восстановить утерянные документы, оплатить налоги и автомобильные штрафы, получить пособие на ребенка и осуществить любые другие взаимодействия с государством можно не выходя из дома – с помощью портала «Госуслуги»!

Все процедуры на портале снабжены пошаговыми инструкциями и осуществляются в пару кликов. А система проверки корректности вводимых данных снизит риск ошибки, который всегда присутствует при заполнении заявлений «от руки».

Портал «Госуслуги» будет полезен абсолютно всем!

Автомобилистам

С помощью портала «Госуслуги» вы сможете в считанные секунды узнать о наличии у вас автомобильных штрафов и, если таковые имеются, оплатить их онлайн со скидкой 50%* (скидка предоставляется, если оплата штрафа происходит в течение 20 дней с момента его получения).

Кроме того, вы сможете прямо из дома подать заявление на регистрацию транспортного средства, получение или замену водительского удостоверения, получить разрешение на перевозку крупногабаритных грузов и осуществить любые другие взаимодействия с Госавтоинспекцией.

Контекстные подсказки на портале помогут не ошибиться при заполнении заявления, а система автоматически отправит его в требуемое отделение ГИБДД.

*При соответствии условий правонарушения и сроков оплаты административного штрафа, предусмотренных ч.1.3 ст. 32.2 КоАП РФ

Новобрачным

Если вы решили узаконить отношения с любимым человеком, с помощью портала «Госуслуги» вы сможете подать заявление в любой удобный для вас отдел ЗАГСа, выбрав при этом желаемые дату и время церемонии, а также оплатив госпошлину прямо на портале.

Молодым родителям

Молодые родители смогут с помощью портала зарегистрировать рождение ребенка, распорядиться средствами материнского капитала (если малыш в семье не первый) и оформить все полагающиеся пособия на ребенка (со списком пособий, доступных в вашем регионе, можно ознакомиться прямо на портале).

Также портал «Госуслуги» позволит записать ребенка в детский сад, школу и даже поликлинику и отслеживать статус заявки и его место в очереди в режиме онлайн. А если ваш ребенок уже учится в школе, вы сможете получить на портале доступ к его электронному дневнику с текущими оценками и актуальным расписанием занятий.

Предпринимателям

Для предпринимателей удобным способом расчета с государством станет возможность подать налоговую декларацию онлайн. Если вы делаете это впервые – подсказки на портале помогут вам разобраться со всеми тонкостями и нюансами, чтобы не допустить ошибок.

Мигрантам и переселенцам

Если вы переехали из другого города или другого государства, портал «Госуслуги» поможет в поиске работы и организации постоянного или временного трудоустройства, а также окажет абсолютно бесплатные консультации по трудовому праву.

Всем, кто хочет быть в расчете с государством

Портал «Госуслуги» позволит в режиме онлайн узнать о имеющихся у вас налоговых или судебных задолженностях и сразу же их оплатить.

Всем, кто экономит свое время

Не стойте в очередях! С помощью портала «Госулсуги» вы сможете всего в пару кликов мышкой восстановить утерянные документы, заменить гражданский или заграничный паспорт, получить полагающиеся вам пособия и льготы и многое другое.

Портал «Госуслуги» поможет вам сэкономить время и сделает ваше общение с государством по-настоящему удобным. Начните пользоваться порталом уже сегодня, пройдя простую регистрацию.

«Госуслуги». Проще, чем кажется!

www.gosuslugi.ru

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