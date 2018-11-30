Врач-нейрохирург: Когда увидел Колю, на его голове не было ни одного места без гематом!

Вечером 13 октября в лесополосе в районе улицы Артиллерийской Калининграда двое несовершеннолетних напали на школьников, избили их и отобрали мобильные телефоны. Особенно сильно пострадал 13-летний кадет Коля Новиков - в детскую областную больницу он был доставлен в травмой головы и перенес две операции.

Решением Ленинградского районного суда нападавшие были заключены под стражу. Оба подростка (одному 14 лет, другому – 16) водворены в СИЗО.

Второй день рождения

В четверг в детской областной больнице Калининграда Коля Новиков вместе с мамой благодарил своего спасителя – врача-нейрохирурга Петра Литвиненко.

Наталья Новикова рассказала, что сначала ее сына «скорая» повезла в БСМП.

- Но какой-то фельдшер нам сказала, что здесь не помогут, и нас повезли в детскую областную больницу, - без слез калининградка вспоминать эту историю не может. – Здесь нас уже ждали. Честно говоря, я не знаю, сколько длилась операция… Если бы не Петр Викторович, я бы потеряла сына...

- Все было бы хорошо! – реагирует врач на слова Натальи.

- Мы теперь говорим, что для Коли 13 октября – второй день рождения, - добавляет мама мальчика.

Петр Литвиненко вспоминает, что Коля поступил в больницу в тяжелом состоянии, без сознания.

- Когда мы с коллегами осматривали его, обратили внимание, что на его лице и голове не было ни одного места без гематом, - вспоминает нейрохирург. – После необходимых исследований началась операция. Было зафиксировано вдавление кости черепа, от нас требовалось для начала обработать этот перелом. Операция прошла хорошо. Первые сутки после операции Коля чувствовал себя плохо, но уже скоро пошло улучшение. Спустя месяц провели вторую операцию, поставили титановую пластину. В настоящее время Коле необходимо встать на учет к неврологу. Пока он продолжает учиться на дому, дистанционно. Могу сказать, что Коле повезло. Ни зрительные, ни речевые, ни двигательные функции у него не пострадали, надеюсь, что очень скоро он вернется к своей обычной жизни.

Сам Коля неожиданно поблагодарил своих обидчиков:

- Если бы не та ситуация, в которой я оказался, никогда бы не познакомился с таким доктором как Петр Викторович. Я бы никогда не узнал, сколько добрых людей вокруг меня. Все 400 кадет за меня переживали, руководитель нашего корпуса приходил к нам в гости. Для меня это такая поддержка. Я всем благодарен! Правда, военным я теперь вряд ли стану… Но я учусь на «отлично», думаю, найду себя.

Наталья Новикова призналась, что в настоящее время дело о нападении на ее сына еще в суд не передано.

- Нам помогает адвокат, и мы надеемся, что в ближайшее время юридическая точка в этой истории будет поставлена, - сказала Наталья Новикова.

Новые врачи – новый взгляд

Как рассказала нам начальник отдела охраны здоровья материнства и детства регионального минздрава Ирина Черкес, Петр Литвиненко – молодой врач, который приехал в Детскую областную больницу по приглашению министерства здравоохранения, главного врача этого учреждения из Санкт-Петербурга.

- Мы очень рады, что в регион едут молодые доктора, узкие специалисты, - сказала Ирина Черкес. – Не за горами время, когда главные врачи будут выбирать специалистов.

Благодаря мерам по привлечению врачебных кадров, за 2017-2018 годы в область приехало 120 медиков. К нам едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска, Оренбурга, Екатеринбурга. Едут молодые врачи, со своим видением и огромным желанием работать.

КОНКРЕТНО

Какие направления медицины усилены в регионе

- В конце мая 2017 года на базе Центральной городской клинической больницы были созданы два новых отделения – онкологии и колопроктологии на 15 коек каждое. За год работы там провели около 1000 хирургических вмешательств. В настоящее время в отделениях трудятся четыре врача-хирурга, переехавших из других регионов страны. Руководители этих структурных подразделений ЦГКБ – кандидаты медицинских наук.

- В июне 2017 года впервые в регионе в детской областной больнице была проведена операция на коленном суставе с применением современного артроскопического оборудования. В июле того же года новым нейрохирургом ДОБ - плановая операция двухмесячному ребенку по исправлению дефекта черепа. Ранее для выполнения подобных вмешательств дети направлялись исключительно в федеральные центры.

- В течение 2016-2018 годов в Калининградской областной клинической больнице внедрены в практику хирургические операции с применением современных технологий, в том числе при таких манипуляциях, как артроскопия коленного и плечевого суставов, исправление деформации стопы, нейрохирургическая операция на позвоночнике с установкой винтовой металлоконструкции, лапароскопические операции гастроэнтерологического и колопроктологического профилей, высокотехнологичные операции на сетчатке глаза.