2018-11-30T18:05:49+03:00
Добрые дела

Проект «Страна других. Дети»: С утра «работаем» официантами, после обеда – идем в музей!

В субботу, 1 декабря, сразу два ярких события снова соберут участников благотворительного проекта медиагруппы «Западная пресса»
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

«Другой ресторан»

1 декабря дети-подростки с ограниченными возможностями здоровья будут в течение часа (с 10 до 11) обслуживать гостей ресторана «Пармезан» на Карла Маркса. Приятно, что партнером проекта «Страна других. Дети» выступает крупный ресторатор Калининградской области, владелец сети Britannica Project Максим Здрадовский.

Четыре пары - обычный ребенок и подросток с ментальными нарушениями (подопечные центра «Особый ребенок» и «Берега надежды») будут не только помогать гостям заведения, но и учиться общаться, помогать друг другу. Еще пять подростков, не страдающие ментальными нарушениями (подопечные фондов «Верю в чудо» и «Капли звуков»), выступят в роли официантов. Для детей этот опыт - первый, и, по словам Максима Здрадовского, их труд будет оплачен.

Все завтраки в субботу с 8:30 до 12:00 в «Пармезане» на Карла Маркса будут благотворительными. На это время введена система «свободный чек» - гости будут платить не по меню, а оставляют столько, сколько желают. Вся собранная сумма будет передана Максимом Здрадовским подопечным девяти фондов и организаций, занимающихся проблемами детей-инвалидов, участников проекта «Страна других. Дети».

Если хотите стать участником благотворительного завтрака, столик еще можно забронировать.

«Другой музей»

1 декабря в 16.00 в Музее Мирового океана стартует еще один этап проекта «Страна других. Дети» - «Другой музей», который акцентирован на инклюзию с детьми с ментальными нарушениями. Гостей примет директор музея Светлана Сивкова.

- Ради участников проекта сотрудники музея осваивают инклюзивную методику проведения парных экскурсий с особенными детьми, разработанную федеральным фондом «Антон тут рядом» и внедренную пока только в музеях Москвы и Питера, - рассказала «Комсомолке» автор проекта «Страна других. Дети» Елена Волова. – В этой части «Другого музея» дети парами, особенный и обычный, пойдут на экскурсию по музею.

Параллельно с этой экскурсией 90 особенных детей разделятся на группы и тоже отправятся знакомиться с экспозициями музея.

А завершится встреча в музее детским дефиле в зале «Глубина». Особенные дети - подопечные фондов – выступят моделями и представят всем участникам этапа модный показ одежды, любезно предоставленной магазином «Стильняшки». К показу детей готовят: стилисты Дарьяна Князева и Дарья Жолудь, а Светлана Иванова ставит дефиле.

Как много соучастия, сотворчества! Присоединяйтесь!

КСТАТИ

Где увидеть, услышать, прочитать

- СМОТРИТЕ прямую трансляцию обоих мероприятий этапа можно будет увидеть в группе «Клопс» в ВК;

- СЛУШАЙТЕ прямой эфир программы «Страна других» на радио «Комсомольская правда» начнется 1 декабря в 14.00 на 107,2 fm.

- ЧИТАЙТЕ отчеты об этапах проекта - на сайте «Клопс.ру», в газете и в нашей газете

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Екатеринбург поддержал первосентябрьский флешмоб: подари жизнь вместо цветов
Школьники решили ограничиться одним букетом для классного руководителя, собрав в него по цветку от каждого ученика класса. А сумму, равную стоимости остальных цветов, перевести в фонд помощи первому хоспису Екатеринбурга
Первоклашки спасают «лучшего учителя Вселенной» от рака
Малыши по-взрослому сплотились, когда стало известно о страшном диагнозе их любимой Ольги Андреевны, и начали собирать деньги на лечение в Израиле. Продажа поделок, разбитые копилки – в ход пошло все, что можно
Новости 24
В Зеленоградске задержали водителя, сбившего насмерть пешехода
В Калининграде с начала года при пожарах погибли 4 человека
Калининградец получил 10 лет «строгача» за 3 грамма метадона
Последний день голосования за имя для «Храброво»: Елизавета Петровна оставила Канта далеко позади
Антон Алиханов ответит на вопросы жителей Калининградской области
Энергетики ограничили доступ к ветропарку в Ушаково из-за копателей янтаря и любителей фотосессий
Строительство школы на ул. Рассветной в Калининграде откладывается на год
Главу администрации Пионерского оштрафовали за волокиту
За сутки в Калининграде оштрафовали 44 пешехода-нарушителя
В Светлогорске пенсионерку будут судить за ложный донос
Закрытие движения на ул. Ушинского в Калининграде продлили до 10 декабря
Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на три матча
На Московском проспекте в Калининграде на «зебре» сбили пенсионерку
Под Светлогорском сбили насмерть пешехода