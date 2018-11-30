Проект «Страна других. Дети»: С утра «работаем» официантами, после обеда – идем в музей!

«Другой ресторан»

1 декабря дети-подростки с ограниченными возможностями здоровья будут в течение часа (с 10 до 11) обслуживать гостей ресторана «Пармезан» на Карла Маркса. Приятно, что партнером проекта «Страна других. Дети» выступает крупный ресторатор Калининградской области, владелец сети Britannica Project Максим Здрадовский.

Четыре пары - обычный ребенок и подросток с ментальными нарушениями (подопечные центра «Особый ребенок» и «Берега надежды») будут не только помогать гостям заведения, но и учиться общаться, помогать друг другу. Еще пять подростков, не страдающие ментальными нарушениями (подопечные фондов «Верю в чудо» и «Капли звуков»), выступят в роли официантов. Для детей этот опыт - первый, и, по словам Максима Здрадовского, их труд будет оплачен.

Все завтраки в субботу с 8:30 до 12:00 в «Пармезане» на Карла Маркса будут благотворительными. На это время введена система «свободный чек» - гости будут платить не по меню, а оставляют столько, сколько желают. Вся собранная сумма будет передана Максимом Здрадовским подопечным девяти фондов и организаций, занимающихся проблемами детей-инвалидов, участников проекта «Страна других. Дети».

Если хотите стать участником благотворительного завтрака, столик еще можно забронировать.

«Другой музей»

1 декабря в 16.00 в Музее Мирового океана стартует еще один этап проекта «Страна других. Дети» - «Другой музей», который акцентирован на инклюзию с детьми с ментальными нарушениями. Гостей примет директор музея Светлана Сивкова.

- Ради участников проекта сотрудники музея осваивают инклюзивную методику проведения парных экскурсий с особенными детьми, разработанную федеральным фондом «Антон тут рядом» и внедренную пока только в музеях Москвы и Питера, - рассказала «Комсомолке» автор проекта «Страна других. Дети» Елена Волова. – В этой части «Другого музея» дети парами, особенный и обычный, пойдут на экскурсию по музею.

Параллельно с этой экскурсией 90 особенных детей разделятся на группы и тоже отправятся знакомиться с экспозициями музея.

А завершится встреча в музее детским дефиле в зале «Глубина». Особенные дети - подопечные фондов – выступят моделями и представят всем участникам этапа модный показ одежды, любезно предоставленной магазином «Стильняшки». К показу детей готовят: стилисты Дарьяна Князева и Дарья Жолудь, а Светлана Иванова ставит дефиле.

Как много соучастия, сотворчества! Присоединяйтесь!

КСТАТИ

Где увидеть, услышать, прочитать

- СМОТРИТЕ прямую трансляцию обоих мероприятий этапа можно будет увидеть в группе «Клопс» в ВК;

- СЛУШАЙТЕ прямой эфир программы «Страна других» на радио «Комсомольская правда» начнется 1 декабря в 14.00 на 107,2 fm.

- ЧИТАЙТЕ отчеты об этапах проекта - на сайте «Клопс.ру», в газете и в нашей газете