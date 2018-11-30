2018-11-30T18:05:49+03:00
Общество

"Две подушки по цене одной!" Как калининградцам под шумок впаривают некачественные товары

Представители текстильной компании продают пастельное белье по демпинговым ценам, что вводит в искушение доверчивых покупателей
Ольга ГОНЧАРОВА
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Такие объявления появились в почтовых ящиках жителей Пионерского.Такие объявления появились в почтовых ящиках жителей Пионерского.Фото: Ольга Гончарова
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Залетные торговцы не первый год обманывают жителей небольших приморских городов. В Зеленоградск и Пионерский регулярно приезжают сомнительные личности с сомнительным товаром. Это дешевый узбекский трикотаж, шубы и меха из Пятигорска, кожа «из Финляндии», а последняя массированная атака блестяще проведена представителями Вологодской текстильной компании.

Схема проста, привозят контрафакт, снимают на несколько дней большое помещение в центре городка, предварительно разнеся по почтовым ящикам жителей рекламные листовки: «Спецпредложение от фабрики два товара по цене одного. Цены от производителя». Жителей периферии, где доходы населения невысоки, это просто ошеломляет. Такое массовое потребительское безумие случилось в Пионерском в конце октября. Продажи несколько дней шли в центре культуры «Светоч». Концертный зал был забит комплектами постельного белья, подушками, пледами и одеялами до потолка. Но так как оборот был высок, горы товара таяли на глазах.

Покупателей, конечно, привлекала демпинговая цена. Судите сами, качественный комплект, сделанный в Иваново, Москве, Санкт-Петербурге или Турции стоит от 3 тысяч рублей и выше, здесь же на 4 тысячи можно было взять три комплекта, одеяло, и, подушку в подарок. Причем, продавцы утверждали, что белье из чистого хлопка, наполнители из натуральных материалов, гарантировали отличное качество.

Когда продавцы исчезли, а «Светоч» опять превратился в центр культуры и искусства, у многих появились конкретные претензии. Постельное белье было из синтетики, плохо и некачественно прошито, но вернуть негодный товар не представлялось возможным - некому. Коммивояжеры убыли видимо в Вологду или чесать народ дальше по городам и весям, подсчитывая огромные барыши.

Но как оказалось – они возвращаются!

На днях в почтовых ящиках жители Пионерского обнаружили рекламные листовки аналогичного содержания и снова - приглашения в "Светоч" от Вологодской текстильной компании. Будем надеяться, что специалисты Роспотребнадзора, прокуратура и налоговые органы не допустят очередного массированного обмана покупателей, продажи товаров, которые опасны для здоровья потребителей.

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