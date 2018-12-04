Елизавета Храбровна: Аэропорт Калининграда официально назвали в честь императрицы

В прямом эфире телеканала «Россия-1» в специальном выпуске передачи «60 минут» во вторник 3 декабря подвели итоги голосования в конкурсе «Великие имена России» для аэропортов страны.Аэропорт «Храброво» в Калининграде теперь официально называется именем императрицы Елизаветы Петровны. В скором времени, видимо, ждем смену вывески на здании аэровокзала.

Перед объявлением результатов голосования (кстати, никаких цифр в эфире почему-то не озвучили) в студии состоялась жаркая дискуссия. Львиная доля обсуждений касалась Калининграда и скандала, связанного с Иммануилом Кантом.

Голосование за имя для «Храброво», действительно выдалось громким и непростым. Чего стоит только нападение вандалов. Напомним, в ночь на 27 ноября неизвестные (преступников до сих пор не нашли) облили краской памятник Канту на улице Университетской. Пострадала от краски и могила философа на острове у Кафедрального собора. Кроме того, краской измазали мемориальную табличку на Ленинском проспекте установленную на месте, где был родной дом Иммануила Канта.

По поводу кандидатуры философа Канта высказался в эфире «60 минут» министр культуры РФ Владимир Мединский.

- Что касается Канта, то я отношусь к Канту с огромной симпатией и как к выдающемуся философу и как к российскому подданному. Поскольку мы знаем прекрасно, что Кант принял российское подданство как раз во время императрицы Елизаветы Петровны, – сказал Мединский. - Если я не ошибаюсь, как раз Елизавета Петровна, во время царствования которой город и вошел в состав Российской Империи, и победила в голосовании, приняв Канта в российские подданные, - на тот момент окончательный итог еще не был озвучен.

Встал на защиту Канта и известный политолог Сергей Марков.

- Кант - это великий европейский философ, – сказал Сергей Марков. – Мне недавно попалось большое международное исследование «Какие имена чаще всего встречаются в мировой литературе». Как ни странно, из тех, кто родился в России, Иммануил Кант оказывается на первом месте!

- А он точно родился в России? – воскликнул политик Борис Надеждин, участвовавший в телешоу.

- Ну, на территории нынешней России, - уточнил Марков. – Нормальный русский человек, нормальная бабушка – она по сути своей кантианка. Одна из главных идей Канта это всеобщий мир. Наша бабушка всегда много раз всем вам говорила: «Лишь бы не было войны». Чистое кантианство!

Напомним, до 30 ноября включительно народное голосование проходило на сайте великиеимена.рф. По тоговым результатам первое место заняла как раз Елизавета Петровна, за которую проголосовало 52 тыс 222 человека.

Александр Василевский набрал 45 тыс 459 голосов и у него второе место.

На третьем месте значился Иммануил Кант (39828 голосов). Стоит отметить, что философ потерял лидерскую позицию за несколько дней до окончания голосования. Хотя с первого дня народного опроса и в течение долгого времени он выигрывал.

В голосовании за имя человека, в честь которого назовут международный аэропорт «Храброво» в Калининграде, поучаствовали 154 тысячи 713 человек.

КСТАТИ

Тест "Хорошо ли вы знаете Елизавету Петровну?" можно пройти ЗДЕСЬ.

КОНКРЕТНО

Как проголосовали?

Александр Василевский - 29% (45459)

Елизавета Петровна - 33% (52222)

Иммануил Кант - 25% (39828)

Иван Черняховский - 11% (17204)

В голосовании приняли участие 154 713 человек.