Справочник пациента: где в Калининграде узнать, есть ли у тебя ВИЧ

- Сколько, по вашей оценке, в Калининградской области проживает пациентов, не знающих, что у них ВИЧ?

- По нашим оценкам, это порядка 1200-1300 человек. Общество, в целом, стало ответственно относиться к своему здоровью. Государство выделяет немало средств, чтобы ежегодно порядка 30% населения России исследовали на ВИЧ. Для сравнения, в США, странах Европы обследуют порядка 10% населения на ВИЧ. В Калининградской области, в среднем, в неделю выявляем 10 случаев заражения ВИЧ. В России наш регион на 25 месте по количеству выявленных случаев.

- Как узнать свой ВИЧ-статус в Калининграде?

- Сделать это просто, - сказал Николай Черкес в эфире ради «Комсомольская правда Калининград». - Можно обратиться в любую медицинскую организацию региона и сдать кровь на ВИЧ. Пройти это исследование можно бесплатно.

- Может ли человек узнать свой ВИЧ-статус анонимно?

- Такая возможность у калининградцев , безусловно, есть. Обратитесь в Центр СПИД в Калининграде на Желябова, там можно это сделать.

- Анализ показал, что у человека есть ВИЧ. Что дальше?

- Ему рекомендуют встать на диспансерный учет, начать принимать терапию. Все лечение для ВИЧ-инфицированных – бесплатно, это оплачивает государство.

Любить – так одного!

- Сколько стоит лечение одного пациента с ВИЧ в России, в Калининграде?

- Назову цифры в таком порядке. 100 рублей стоит один презерватив, а 30 000 рублей, в среднем, стоит один профилактический курс для инфицированного пациента. Сравнивая эти цифры, хочу еще раз напомнить: ВИЧ-СПИД – болезнь поведенческая. Еще 25 лет назад российский врач, академик Вадим Покровский, и сегодня занимающийся исследованием этого заболевания, сказал: «ВИЧ – малозаразное заболевание. Достаточно уменьшить число половых партнеров, лучше - до одного, пользоваться презервативом, не вводить наркотики внутривенно, по крайней мере, одним шприцем нескольким лицам, - и эпидемия сама прекратится». К этому хочу добавить: человеку нужно очень сильно постараться, чтобы заразиться ВИЧ.

- Давайте, напомним основные пути передачи заболевания? Какой способ заражения в Калининградской области – «лидирует»?

- В Калининградской области сегодня в 85% случаев заражения - половой путь. Второй путь – при употреблении наркотиков. Также ВИЧ передается от матери – ребенку, но это возможно, если медицина не вмешивается. В этом году все 66 инфицированные женщины, ожидающие рождение детей, согласились на терапию, и в результате у всех у них родились дети, свободные от ВИЧ.

- Что делать, если беременная отказывается проходить терапию?

- В прошлом году было два случая, когда врачи не смогли убедить женщин согласиться на лечение. У одной из них родился ребенок с ВИЧ.

- Сколько детей сегодня ежедневно принимают лекарство, стараясь удерживать вирус под контролем?

- В Калининграде это 77 детей. И мы у всех наблюдаем эффект от лечения весьма положительный.

Кто – диссидент?

- Дефицит есть с лекарствами?

- За всю историю ни одному человеку ни на один день не было отказано в терапии. И в этом году не было дефицита. Заявка на лекарства сформирована на будущий год. Сегодня порядка 80 пациентов бросили терапию. Это ведь ущерб не только своему здоровью, эти калининградцы становятся источником опасности для других. Кроме этого, пользуясь случаем, хочу пригласить 800 человек, у кого подтвержден ВИЧ, прийти к нам и встать на диспансерный учет. Приходите в центр, получайте спасительную терапию. По итогам этого года, в 46 раз смертность выше именно в группе тех пациентов, кто не принимает терапию.

- Кто и почему в Калининграде отказывается от терапии (таких пациентов называют ВИЧ-диссидентами)?

- Лица, которые употребляют наркотики. Им сложно соблюдать правила ежедневного приема препаратов против ВИЧ. Лица с серьезной алкогольной зависимостью. Есть горожане, кто не верит, что у них – ВИЧ, а если и признают болезнь, то считают, что как раз ему применять терапию не обязательно. Такие граждане говорят врачам, что хорошо себя чувствуют. По закону, мы не имеем права их заставлять.

- От калининградцев, принимающих терапию, можно услышать жалобы, что, дескать, врачи часто меняют и схему лечения, и препараты. Эта правда?

- Редкое явление. На качество борьбы с вирусом такие замены никак не влияют.

- Пара. Начинают отношения. О прошлом друг друга не знают. С точки зрения врача, как им вести себя – правильно?

- Во многих цивилизованных странах в подобных случаях вместе идут и сдают кровь на ВИЧ. И даже если анализы в порядке, я бы рекомендовал паре еще полгода защищаться. И через шесть месяцев еще раз пройти тест на ВИЧ. Если все хорошо – живите открыто.

Где сдать кровь на ВИЧ в Калининраде?

1. Центр СПИД в Калининграде

ул. Желябова, 6/8

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИДа - 95-79-57.

Пройти тест на ВИЧ, получить консультацию врача-инфекциониста, получить терапию – все можно сделать бесплатно!

2. В поликлинике по месту прописки

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году СПИД унес 71 жизнь

В 2018 году в нашей области выявили 382 новых случая заболеваний ВИЧ (38,4 на 100 тыс. населения). Это на 15,4% меньше соответствующего периода прошлого года. Данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Всего, по данным ведомства, с начала регистрации заболевания в регионе выявлено 10 883 случая ВИЧ-инфекции (1094,2 случаев на 100 тысяч населения).

- За 10 месяцев текущего года умерло 196 ВИЧ-позитивных жителей Калининградской области, в том числе от СПИДа - 71 человек, - отмечают специалисты.

Наибольшие показатели заболеваемости (число выявленных больных ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. жителей) зарегистрированы в Ладушкинском, Славском, Озерском, Краснознаменском, Правдинском, Гусевском, Гвардейском городских округах.

В настоящее время в области проживают 5535 ВИЧ-инфицированных, в том числе 371 человек, живущих с ВИЧ, отбывают наказание в местах лишения свободы, 350 иногородних граждан, а 348 лиц - без определенного места жительства. Таки данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

- Наибольший прирост числа новых случаев отмечен в возрастных группах 40-49 лет и старше 50 лет, - констатируют медики. - В силу сложившихся взглядов на ВИЧ-инфекцию, как на болезнь маргинальных слоев, лица старшего возраста, у которых выявлено заболевание, избегают обращаться за помощью в медицинские организации, поздно становятся на диспансерный учет из-за страха столкнуться с дискриминацией.

Врачи настоятельно рекомендует всем пройти тестирование, узнать свой ВИЧ-статус.