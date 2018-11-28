Чем удобен портал «Госуслуги» для родителей

Рождение ребенка – это настоящее чудо и один из самых трогательных моментов в жизни каждой семьи. С появлением малыша дом наполняется особой атмосферой тепла и любви, а у супругов появляются новые стремления и цели. Но вот чего начинает по-настоящему не хватать, так это свободного времени, ведь ребенок требует к себе постоянного внимания.

Портал «Госуслуги» поможет вам заботиться о ребенке и снимет с вас часть повседневных хлопот. Главное, что позволяет сделать портал, это миновать очереди в различные учреждения и сэкономить вам кучу времени.

Теперь управлять средствами материнского капитала, оформить пособие на ребенка, записать его в детский сад, школу и даже на прием в поликлинику можно не выходя из дома! Но обо всем по порядку.

Оформление пособий на детей

С помощью портала «Госуслуги» вы сможете узнать, какие пособия на детей предоставляются в вашем регионе, а также какие из них полагаются именно вам, после чего сразу же оформить их в режиме онлайн.

Для этого просто зайдите на портал «Госуслуги», выберите раздел Услуги - Семья и дети – Пособия на детей, укажите свой регион и ознакомьтесь с перечнем предлагаемых пособий. Выберите нужное и оформите его в считанные секунды, просто заполнив короткое заявление.

Система подсказок портала поможет вам избежать ошибок при составлении заявления и приложить к нему правильные документы.

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Распоряжение материнским капиталом

Если ребенок в семье не первый, с помощью портала «Госуслуги» вы сможете решить, как именно хотите распорядиться полученным ранее сертификатом материнского капитала.

Для этого просто выберите на портале раздел Услуги – Семья и дети – Распоряжение материнским капиталом и укажите, на что хотите потратить средства материнского капитала.

Система автоматически подберет необходимый алгоритм действий и нужную форму заявления. Заполните заявление, следуя подсказкам портала, и оно автоматически отправится на рассмотрение в Пенсионный фонд. Вы получите ответ непосредственно в ваш личный кабинет на портале «Госуслуги» в течение нескольких рабочих дней.

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Запись ребенка в детский сад

С помощью портала «Госуслуги» вы сможете записать ребенка в очередь на зачисление в детский сад и отслеживать его положение в очереди в режиме онлайн.

Чтобы воспользоваться данной услугой, просто выберите на портале раздел Услуги – Образование – Запись в детский сад и заполните короткое заявление, следуя подсказкам системы.

Вы сможете выбрать до 3 детских образовательных учреждений, в которые будет направлено ваше заявление (по умолчанию система покажет три детских сада, расположенных наиболее близко к месту вашего проживания). Когда подойдет очередь вашего ребенка, вы получите уведомление о зачислении малыша в нужный детский сад.

Запись ребенка в школу

Записать ребенка в первый класс или просто перевести его в новую школу также не составит труда. Выберите на портале раздел Услуги – Образование – Запись в образовательное учреждение и заполните заявление, указав все необходимые данные о себе и ребенке, а также желаемое образовательное учреждение.

Когда все будет готово, просто нажмите кнопку «Подать заявление» и система отправит его в требуемое учреждение. Ответ от учреждения поступит в течение нескольких рабочих дней, и вы получите соответствующее уведомление в ваш личный кабинет на портале «Госуслуги».

Доступ к электронному дневнику ребенка

Если ваш ребенок уже учится в школе, с помощью портала «Госуслуги» вы сможете получить доступ к его электронному дневнику, который позволит в режиме реального времени узнавать о всей необходимой учебной информации, включая успеваемость ребенка и расписание его занятий.

Чтобы воспользоваться услугой, просто выберите на портале раздел Услуги – Образование – Информация о текущей успеваемости. При первом обращении к услуге потребуется заполнить небольшое заявление и подтвердить свою личность.

Запись в поликлинику

Записать ребенка в поликлинику без очередей? Легко. Просто выберите на портале раздел Услуги – Мое здоровье – Запись к врачу и заполните электронную форму записи, выбрав нужную поликлинику, специалиста и указав данные своего ребенка.

После этого вам останется лишь посетить поликлинику в назначенное время. А если планы изменились – вы всегда сможете отменить запись или перенести ее на другое время.

Другие услуги

Также с помощью портала «Госуслуги» вы сможете подать документы в ЗАГС, зарегистрировать рождение ребенка, оформить ребенку путевку в детский лагерь, санаторий или другое оздоровительное учреждение, получив за это компенсацию.

Портал «Госуслуги» поможет вам сэкономить время и обеспечить ребенку достойное будущее. Начните пользоваться порталом уже сегодня, пройдя простую регистрацию.

«Госуслуги». Проще, чем кажется!

www.gosuslugi.ru

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