Наша область ассоциируется, прежде всего, с морем, но на самом деле водные богатства региона гораздо разнообразнее, чем даже мы, живущие здесь, можем себе представить. На территории нашего края насчитывается 4610 рек (общей протяженностью 12 720 км), 4 000 озер, 315 болот, 100 000 га польдерных земель, а также огромное количество источников минеральных вод и родников.

Что мы знаем об этом удивительном многообразии? Если говорить откровенно, то не так уж много, поскольку доступной всем информации до сих пор практически нет. Изменить такое положение дел призван образовательный проект «Родники, озера, реки - изучаем и сохраняем!» калининградского некоммерческого фонда социальных, культурных, образовательных и экологических проектов "Исток", реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Забытые ценности

- Одна из наших главных задач - привлечь всеобщее внимание к ценности водных объектов, которые создавались не только природой, но и упорным трудом многих поколений жителей региона, - говорит автор проекта Виктор Медведев. - Не менее важно, с нашей точки зрения, привлечь внимание профессионального туристического сообщества к необходимости развивать образовательный экологический туризм. Это полностью отвечает Государственной стратегии по охране окружающей среды и Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 года, в которых отмечается недостаточная комфортность и разрозненность информационных ресурсов, необходимость экологического образования населения и создание приоритета путешествий по своей стране. В рамках проекта мы планируем разработать экскурсионные образовательные маршруты, по которым каждый желающий сможет пройти и открыть свой мир рек и озер родного края, свою «Голубую планету». И к этому проекту может присоединиться каждый, кому дорога природа Калининградской области!

Участвуй!

Работы впереди много. Будут проведены фотосессии водных объектов, а вся собранная информация и снимки затем войдут в справочное издание «Родники, озера, реки Калининградской области». Этот справочник бесплатно передадут учебным заведениям и библиотекам. Кроме того, собранная информация появится на тематическом Интернет-ресурсе. В 10 городах области пройдут лекции-презентации о ценности и разнообразии существующих водных объектов, необходимости их сохранения и экологических проблемах.

Внести свою лепту смогут и все желающие. С 1 сентября на популярном интернет-портале Клопс.ру стартует региональный фотоконкурс, посвященный водным ресурсам области. Итоги конкурса будут определены открытым голосованием посетителей портала и компетентным жюри, а призеры получат ценные подарки: электронные гаджеты. Из работ победителей будет организована фотовыставка. К участию в конкурсе нужно начинать готовиться уже сейчас и фотографировать любимые водные объекты. Особенно выигрышно будут смотреться полиптихи из 4 снимков одного и того же места, сделанные в разное время года. Такие работы будут выделены в отдельную номинацию.

Свою миссию авторы проекта видят в том, чтобы помочь сохранить уникальную гидрологическую систему, по-прежнему страдающую от деятельности человека. Повышение уровня экологической культуры населения должно постепенно привести к уменьшению уровня загрязнения рек и озер.

Партнерами проекта «Родники, озера, реки – изучаем и сохраняем!» выступили Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, Общественная палата Калининградской области, Русская медиагруппа "Западная пресса", ФГБОУ ВО "Калининградский государственный технический университет", МБОУ СОШ № 5, г. Светлый, ООО "АВТОТОР ХОЛДИНГ".

реклама