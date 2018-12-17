2018-12-17T21:10:59+03:00
Общество

Руководитель «КалининградГорТранс»: После подорожания билетов наша выручка выросла лишь на 10 процентов

Анатолий Мухомор рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о том, на чем будут ездить калининградцы и как за это платить.
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Из-за повышения стоимости проезда некоторые калининградцы стали проходить 1-2 остановки пешком.Из-за повышения стоимости проезда некоторые калининградцы стали проходить 1-2 остановки пешком.Фото: Александр Подгорчук
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О подвижном составе

- На предприятии сегодня 140 автобусов, 120 из них работают на линии, 22 трамвая, из них 12 – на линии, и 145 троллейбусов, из них 40 – на линии.

По сравнению с прошлым годом, уровень мастерства водителей значительно подрос, и случаев ДТП с участием наших автобусов стало меньше. Но аварии бывают, и подобные ситуации «держат» автобусы до полугода на стоянках. Поскольку купить необходимые запчасти для транспорта – не быстрая история. Но вот когда из 140 автобусов один выходит из строя, калининградцы этого не замечают. А вот пропал из вида трамвай «Писа», все волнуются: когда вернете трамвай? Мы ждем новый редуктор для этого трамвая. Думаю, в ближайшее время мы подойдем к процедуре закупки, и «Песа» выйдет на линию. А купить редуктор не могли так долго из-за сложностей, которая переживала польская компания «Песа» - сначала она была частной, потом ее национализировали. Редуктор, который нам нужен, изготавливала немецкая фирма, но она не имеет права эту деталь продать, потому что наш дилер – польская «Песа».

Как вы понимаете, Калининграду нужен не один и не два трамвая. Для примера, один трамвай «Дюваг», 75-го года выпуска, в середине - низкопольный, стоит порядка 24 миллионов рублей. Такой, как польский «Песа», белорусский «Метелица», «Уралвагонзавода» -- по 100 миллионов рублей. Для сравнения, стоимость автобуса - 11-12 миллионов рублей, электробуса (эконом-класса) - 24 миллиона. В этом году предприятие ничего не закупало, мы работаем в ноль.

Если говорить о троллейбусах, то нужно признать, что это - вчерашний день. Им в спину дышать электробусы. Москва, Санкт-Петербург активно переходят на этот вид транспорта, который вполне может заменить автобус. Готов ли Калининград к переходу? Думаю, что инфраструктурно – да, а вот относительно закупки – нет, это очень дорого. Да, мы списываем белорусские троллейбусы, которым уже по 30 лет. Списываем - по закону, который обязывает нас обеспечивать должный уровень безопасности перевозки пассажиров.

Пассажиры стали больше... ходить

- С 1 декабря проезд в городском транспорте стоит 24 рубля. За неполный месяц выручка у нас выросла лишь на 10 процентов. По опыту прошлых лет могу сказать, что горожане на повышение стоимости проезда реагируют по-разному. Кто-то старается две-три остановки идти пешком. Но проходит время, и пассажир к нам возвращается.

К июлю 2019 года мы переходим на кассовое обслуживание. Это требование закона. Надеемся, что к этому времени в Калининграде заработает и система единого электронного билета. И зря вы полагаете, что труд кондуктора будет не нужен. Еще год-полтора будет переходным, без кондукторов не справимся.

О хамстве...

- Жалобы на агрессивное поведение кондукторов поступают, 2-3 жалобы в неделю. Могу сам прокатиться в автобусе, троллейбусе, посмотреть на работу кондуктора, на которого жалоба поступает. Бывают такие ситуации, что приходится очные ставки устраивать пассажиру и кондуктору, чтобы понять, кто прав, кто не прав. Если жалобы на одного и того же кондуктора превращаются в систему, то наказываем – дисциплинарно, премиально.

... и пьянстве

- Мы строго следим за состоянием водителей перед выходом на линию. Допустимые 0,16 промилле, по внутреннему закону нашего предприятия , - не допустимы. Если водитель «попался» даже на узаконенной норме, дисциплинарно наказываем. Этого не должно быть!

По итогам этого года хочу отметить работу девушек, которые водят наши автобусы. Одна из таких - Олеся Пыжик. Также очень продуктивно поработал водитель автобуса Илья Карпенков, кондуктор Нина Тулина и многие другие.

Кстати, «КалининрадГорТрансу» сегодня требуются водители. Верхняя планка зарплаты (вместе с премией) – 46 тысяч рублей, плюс соцпакет. Приходите!

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