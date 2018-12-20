2018-12-20T14:14:47+03:00
Общество

В Калининграде ушел из жизни профессор Алексей Дмитровский

Прощание с учителем, воспитавшим не одно поколение ученых и педагогов, пройдет 22 декабря
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Алексей Дмитровский.Алексей Дмитровский.Фото: БФУ им. И. Канта
Изменить размер текста:

19 декабря завершился земной путь профессора Алексея Захаровича Дмитровского (1927-2018), ученого, педагога, поэта. Об этом сообщили в БФУ имени Канта.

- Представитель учительской династии, учитель в четвертом поколении, Алексей Захарович внес неоценимый вклад в развитие университетской филологии, посвятив всю свою жизнь интеллектуальному, нравственному и эстетическому формированию не одного поколения калининградских педагогов и ученых-литературоведов, - говорится в сообщении.

Алексей Дмитровский - автор фундаментальных научных работ о русской литературе в контексте всемирной литературы, среди которых цикл лекций «Культурологические проблемы творчества» (1995) и написанная в соавторстве с Сергеем Владимировичем Михалковым книга очерков «Три гимна в ХХ веке» (2003), требовательный и чуткий научный руководитель, артистичный лектор и декламатор, мастер поэтического слова, горячий публицист-патриот, - таким навсегда запомнится Алексей Захарович ученикам, коллегам, друзьям.

За высокий труд профессор Алексей Дмитровский удостоен званий заслуженного работника культуры и почетного работника высшего профессионального образования России. Его научная и культурно-просветительская деятельность отмечена медалями А. С. Пушкина, «За заслуги перед Калининградской областью», «60 лет Калининградской области», «Ветеран системы образования Калининградской области», «За заслуги перед университетом».

Алексей Захарович был страстным поборником идеи славянского единства в исполнение максимы выдающегося славянского просветителя Петра Павловича Дубровского: «Я славянин, и ничто славянское мне не чуждо».

На протяжении десятилетий Алексей Захарович Дмитровский был главным редактором «Литературной страницы» (1982-2014), сначала раздела общеуниверситетской газеты, а потом и одноименного филологического издания. Это был символ традиций нашего вуза, связи поколений, исторической преемственности между разными эпохами. Редактируемое Алексеем Захаровичем издание было школой мастерства начинающих литераторов, в его рамках состоялся творческий дебют будущих поэтов, прозаиков, ученых-филологов.

Творческий и гражданский подвиг Алексея Захаровича навсегда останется в нашей памяти, а его дело, несомненно, продолжится в нас, его учениках.

Гражданская панихида пройдет 22 декабря в 11:00 в корпусе БФУ имени Канта на Невского 14. Отпевание в храме Андрея Первозванного - в 12:00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Царь горы Джордж Буш
Американский президент, при котором США стали центром силы в мире, Джордж Буш-старший, принимавший распад Советского Союза, наполнивший Россию знаменитыми «ножками Буша», но не переизбранный на второй срок, умер в почтенном возрасте – 94 года
Новости 24
В пос. им. А. Космодемьянского отремонтируют улицу Карташова
Автобус №24 пойдет в Васильково с 21 декабря
Компания Дерипаски зарегистрируется в калининградском офшоре
В Калининграде 12-летнего школьника наградили за спасение первоклассника
В Калининград привезли точную копию мамонтенка по имени Люба
Стала известна стоимость социальных проездных в Калининграде на 2019 год
В Калининграде ушел из жизни поэт Геннадий Юшко
В Калининграде вандал разбил окно МФЦ в здании мэрии
Глава Пионерского внезапно ушел в отставку
Андрей Ермак: Если ангары на Балткосе признают памятником, это будет тревожным звонком для инвесторов
В Калининграде обстреляли «Фольскваген»
Архиепископ Калининградский возглавит службу в храме на ул. Ульяны Громовой
Калининградец забил до смерти приятеля молотком и спрятал тело в подвале
Калининградец разбил куском арматуры стекло ослепившей его фарами машины
Житель Немана угнал у сожительницы автомобиль и попал в ДТП
Облдума освободила инвалидов от уплаты транспортного налога на машины до 150 «лошадей»
Калининград примет международный турнир по дзюдо
Под Калининградом 17-летняя девушка села за руль и врезалась в дерево
На газификацию Советска выделят 20 млн рублей
Под Гвардейском ночью тушили баню
В Калининграде в домах на семи улицах отключили холодную воду
Оргеева: Москва – единственный регион России, который может себе позволить реновацию жилого фонда
Марина Оргеева: Вопросы, которые задают губернатору калининградские депутаты, зачастую мелковаты
Оргеева: Мы не хотим, чтобы губернатор и председатель думы дрались в самолете
Председатель калининградской облдумы рассказала, почему пол на работе не важен
Оргеева о комсомоле и пионерии: В тот период никто никого и никуда не загонял
Марина Оргеева объяснила, почему критика – это плохо
Марина Оргеева связала рост подростковой преступности с воздействием интернета
Андрей Ермак пожаловался на арендаторов калининградского форта «Гребен»