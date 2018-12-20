В Калининграде ушел из жизни профессор Алексей Дмитровский

19 декабря завершился земной путь профессора Алексея Захаровича Дмитровского (1927-2018), ученого, педагога, поэта. Об этом сообщили в БФУ имени Канта.

- Представитель учительской династии, учитель в четвертом поколении, Алексей Захарович внес неоценимый вклад в развитие университетской филологии, посвятив всю свою жизнь интеллектуальному, нравственному и эстетическому формированию не одного поколения калининградских педагогов и ученых-литературоведов, - говорится в сообщении.

Алексей Дмитровский - автор фундаментальных научных работ о русской литературе в контексте всемирной литературы, среди которых цикл лекций «Культурологические проблемы творчества» (1995) и написанная в соавторстве с Сергеем Владимировичем Михалковым книга очерков «Три гимна в ХХ веке» (2003), требовательный и чуткий научный руководитель, артистичный лектор и декламатор, мастер поэтического слова, горячий публицист-патриот, - таким навсегда запомнится Алексей Захарович ученикам, коллегам, друзьям.

За высокий труд профессор Алексей Дмитровский удостоен званий заслуженного работника культуры и почетного работника высшего профессионального образования России. Его научная и культурно-просветительская деятельность отмечена медалями А. С. Пушкина, «За заслуги перед Калининградской областью», «60 лет Калининградской области», «Ветеран системы образования Калининградской области», «За заслуги перед университетом».

Алексей Захарович был страстным поборником идеи славянского единства в исполнение максимы выдающегося славянского просветителя Петра Павловича Дубровского: «Я славянин, и ничто славянское мне не чуждо».

На протяжении десятилетий Алексей Захарович Дмитровский был главным редактором «Литературной страницы» (1982-2014), сначала раздела общеуниверситетской газеты, а потом и одноименного филологического издания. Это был символ традиций нашего вуза, связи поколений, исторической преемственности между разными эпохами. Редактируемое Алексеем Захаровичем издание было школой мастерства начинающих литераторов, в его рамках состоялся творческий дебют будущих поэтов, прозаиков, ученых-филологов.

Творческий и гражданский подвиг Алексея Захаровича навсегда останется в нашей памяти, а его дело, несомненно, продолжится в нас, его учениках.

Гражданская панихида пройдет 22 декабря в 11:00 в корпусе БФУ имени Канта на Невского 14. Отпевание в храме Андрея Первозванного - в 12:00.