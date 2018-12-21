Замглавы калининградского управления ФНС России: «Не надо надеяться, что налоги вам спишут»

Заместитель начальника регионального управления ФНС России Светлана Роева ответила на злободневные вопросы в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград".

Вовремя платит каждый второй

- Светлана Павловна, до 3 декабря был срок уплаты имущественных налогов для физических лиц. Много ли тех, кто пропустил срок?

- Тех, кто уплачивает после 3 декабря, становится меньше, но налоговая дисциплина у калининградцев все еще хромает. Например, в ряде регионов доля своевременно уплаченных налогов достигает 90 процентов, у нас по данным 2017 года этот показатель составлял 52 процента. В среднем по России – 63. Причем, чем меньше сумма налога, тем больше налогоплательщиков платят в срок. Задолженность по имущественным налогам для физических лиц уже порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей, из них миллиард приходится на транспортный налог. Но если бы все платили налоги, то и дороги у нас были бы в лучшем состоянии. Многие надеются на то, что налоги рано или поздно спишут, но они заблуждаются. Налоговые органы совместно со службой судебных приставов проводят работу по принудительному взысканию.

- Какие санкции ждут неплательщиков?

- Те, кто не заплатил уже в январе 2019 года, получат повторные предупреждения. Если человек не платит, будет вынесен судебный приказ, дело с неуплаченной суммой поступает в УФССП.

- Что делать, если налоговое уведомление направлено по почте, но человек его не получил?

- Во-первых, если налогоплательщик не пришел на почту за своим заказным письмом, мы не считаем, что данное уведомление не получено. Это зона ответственности самого человека. Но если он не проживает по указанному адресу, нам обязательно сообщат. Проведем работу по уточнению адреса в УМВД, чтобы в дальнейшем направлять корреспонденцию по адресу, где зарегистрирован гражданин. Если вы подключены к личному кабинету, но забыли пароль, надо обратиться в налоговую инспекцию для восстановления пароля.

- А если не выставили налог, что делать?

- Если вы подключены к личному кабинету налогоплательщика, напишите обращение в налоговую инспекцию, на учете в которой вы стоите, где зарегистрирован ваш объект недвижимости или автомобиль. Кстати, если сумма налога в 2017 году не превышает 100 рублей, то в соответствии с налоговым кодексом, эта сумма не выставляется в этом году к оплате, а будет перенесена на будущий год.

- Как поступить, если не прошел платеж через банк, либо человек ошибся с адресом получателя?

- Действительно, из-за ошибки платеж может уйти в невыясненные платежи или на другой налог. Если ситуация выясняется, то необходимо личное заявление плательщика с приложением копии платежного документа. Налоговая инспекция уточнит этот платеж и перенаправит по нужному адресу. Пеня в этом случае не начисляется.

- Какой самый популярный способ уплаты налогов в нашей области?

- Через банки, включая онлайн-сервисы. Если человек, который подключился к личному кабинету и хочет получать документы на бумажном носителе, то он должен сообщить в налоговую инспекцию о желании получать налоговое уведомление по почте. Почтой в этом году мы направили 76 процентов всех уведомлений, остальные налогоплательщики получили уведомления через личный кабинет, те кто не отказался от электронного документооборота с налоговой инспекцией. С 2019 года внесены изменения в налоговый кодекс, которые позволят гражданам осуществить единый платеж на счет казначейства в любой сумме, в дальнейшем эта сумма будет распределена налоговым органом самостоятельно по тем налогам, которые будут исчислены за 2018 год. К примеру, вы являетесь собственником квартиры и автомобиля. Общая сумма налога составит полторы тысячи рублей, из них 500 рублей налог на имущество, остальное транспортный налог. Можно совершить единый платеж, зная сумму. Если налог повысится, то нужно будет доплатить.

Про землю и недвижимость

- В этом году изменилась схема начисления налога на недвижимость и землю?

- Стоимость земли и квартир не менялась. Но в 2019 году с 1 января налог на имущество будет исчисляться с новой кадастровой стоимости, такие изменения вступили в силу с 1 января этого года. Поэтому в следующем году мы столкнемся с небольшим увеличением налога.

Что касается формулы исчисления, то законодателем предусмотрен постепенный, поэтапный переход к полной сумме налога, исходя из кадастровой стоимости. Если в 2016 году мы исчисляли налог с коэффициентом 0,2, то в этом - с коэффициентом 0,4, то есть 40 процентов от суммы налога на объект по кадастровой стоимости. Приведу пример. Когда мы исчисляли налог за 2015 год, исходя из инвентаризационной стоимости, то сумма налога составляла 200 рублей, а по кадастровой стоимости - на тысячу больше. В 2016 году по формуле расчета предъявили к уплате 400 рублей, в 2017 году уже – 600 рублей. В 2018-м мы могли бы предъявить уже 800 рублей, но не можем увеличивать сумму более чем на 10 процентов от прошлогодней, поэтому человек заплатит 660 рублей. Некоторые владельцы недвижимости, кстати, уже платят стопроцентный налог, но по каждому налогоплательщику расчет делается индивидуально.

- Если родитель переоформил дом на несовершеннолетнего ребенка, ему тоже придется платить налог?

- Платить будет взрослый, но налог будет предъявлен к уплате ребенку. Обязанность по уплате налогов детей ложится на родителей.

- А если человек не согласен с выставленной суммой?

- Существуют способы оспаривания кадастровой стоимости. В управлении Росреестра создана специальная комиссия, обращаться с заявлением необходимо туда. Можно пройти эту процедуру через суд, но для этого нужно пройти независимую оценку, что стоит денег.

Как исправить ошибки

- Как исправить сведения в ФНС, если увидел неточность в своих данных? Если в уведомлении ошибка и начислен налог неправильно, надо ли платить и как вернуть потом свои деньги? Каков алгоритм действий?

- Если вы увидели неточности в личном кабинете, то можно использовать этот сервис. Укажите в заявлении те сведения, которые не соответствуют действительности. Мы проведем сверку с регистрирующими органами и внесем соответствующие исправления. Если вы увидели ошибки в почтовом уведомлении, то также существует заявительная форма обращения, указываете неточности и обращаетесь лично в налоговую инспекцию, либо направляете обращение через сайт ФНС России.

- Планируется ли увеличение ставок местных, региональных налогов?

- Наш губернатор заявил, что транспортный налог не будет повышаться. Можно не переживать. Что касается земельного налога и налога на имущество физических лиц, то решение принимается муниципальным образованием.

- Увеличивается ли количество налогоплательщиков в нашем регионе?

- Да, но это не связано с увеличением населения. Люди больше покупают автомобилей, квартир, домов.