«Суицид молодеет»: В Калининграде обсудили идею создания единой кризисной службы для детей и подростков

Инициатором встречи выступил советник ректора БФУ имени Канта Анатолий Ромашко. По его словам, в университете с подачи самих студентов возникла идея создания лаборатории технологий кризисной помощи для подростков и молодежи.

- Мы видим, как молодеет суицид, - сказала Анатолий Ромашко. – На мой взгляд, необходимо придать системности предоставлению психологической помощи в Калининградской области и повысить статус обращения детей за помощью к психологам.

- Детским телефоном доверия в Калининградской области в этом году воспользовались около четырех тысяч раз, - рассказала педагог-психолог, руководитель детского телефона доверия Центра диагностики и консультирования детей и подростков Калининградской области Татьяна Богданова. – В прошлом году – чуть поменьше, 3 800 обращений. Звонят не только дети, но и взрослые. Мы работаем с любым обратившимся, на правах анонимности, бесплатно. Наша задача – снять эмоциональное напряжение обратившегося. На мой взгляд, номер: 8-800-2000-122 в Калининграде дети и родители хорошо знают. Мы работаем со школами, знаем, что классные руководители следят за тем, чтобы у детей был записан в дневнике этот номер. И порядка 90 процентов обращений – это звонки от детей.

Тезис – о хорошей известности номера детского телефона доверия – вызвал несогласие среди участников круглого стола.

- Каждый ли взрослый, тем более каждый ли подросток, который находится в кризисном состоянии, способен набрать этот номер и сказать, что он чувствует, о чем переживает, - заострила внимание организатор и модератор встречи, журналист портала "Клопс.Ru" Анастасия Кондратьева.

- Количество информации в Калининграде о психологической помощи для детей и подростков – много, но как донести эту информацию до потребителя, как достучаться до подростка с опущенной головой, что есть специалисты, которые могут ему помочь? - поддержал Анатолий Ромашко.

- Приведу пример, - вступил в разговор руководитель «Центра поиска пропавших людей – Калининград» Илья Майер. – К нам обратился социальный педагог из Полесского района. Там такая история. Две девочки – 12-ти и 13-ти лет поддались на уговоры и оказались участницами эротической фотосессии, далее последовал шантаж со стороны «фотографа», мол, расскажете об этом – выложу фото в Интернет, о вас узнают все. С одной из девочек сегодня нужно очень серьезно работать, у нее очень глубокие переживания из-за случившегося, суицидальное настроение. Социальный педагог обратилась к нам и сказала, что не знает, где просить помощи, потому что в ситуации необходимо разбираться комплексно.

Маргарита Гагина, начальник департамента семейной политики министерства социальной политики Калининградской области, сказала, что дети в большинстве в Калининграде номер телефона доверия знают «как мантру».

- Но я согласна с тем, что необходимо повышать уровень культуры обращений за психологической помощью, - отметила Гагина. – К сожалению, в обществе все еще живо предубеждение: все, что связано с корнем «псих» - страшно, плохо, сделают только хуже.

Что же делать для более эффективного предупреждения подростковых суицидов? По мнению участника круглого стола врача-психиатра Кирилла Кошкина, для превенции вполне достаточно активной совместной работы всех социальных служб и департаментов. Также эксперты пришли к выводу о необходимости создания в регионе единого ресурса для помощи подросткам в кризисной ситуации, которая бы объединила опыт всех социальных служб по предупреждению суицидов.

- Чтобы все знали, что на таком-то портале есть тревожная кнопка, ты на нее «кликаешь» – и тебе мгновенно протягивают руку помощи, - примерно так представляют себе работу такого ресурса участники встречи.

Кто возглавит эту работу – лаборатория БФУ имени Канта, Центр поиска пропавших людей - этот и многие другие вопросы будут решаться в рабочем порядке.

«Комсомолка» следит за реализацией этой идеи.

КОНКРЕТНО

Как лучше понимать подростков?

Участник круглого стола, врач-психотерапевт Кирилл Кошкин считает, что родителям будет не лишним познакомиться с книгой Олеси Вихристюк «Что нужно знать родителям о подростковых суицидах?». В книге в доступной не специалисту форме представлены научно-практические наработки, связанные с особенностями суицидального поведения современных подростков и молодежи. В ней много советов родителям: на что в поведении ребенка стоит особо обращать внимание, как подготовиться к беседе с подростком на тему жизни и смерти, смысла жизни, куда в случае необходимости нужно обратиться за помощью.

Елена Студинская, педагог-психолог, руководитель отдела практической психологии Центра диагностики и консультирования детей и подростков Калининградской области, предлагает родителям разговаривать с детьми, интересоваться их жизнью, настроением, переживаниями. И почаще спрашивать ребенка: «Как дела у твоих друзей»?». Ответ на этот вопрос многое расскажет о вашем чаде.