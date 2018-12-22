«Страна других. Дети»: Кому достанется янтарный Акинфеев?

Сказочно! Именно так все и пройдет в Калининградском областном драматическом театре. На этот раз театр принимает у себя проект «Страна других. Дети», и этот этап называется «Другой театр». Что ждет участников?

Сначала дети с ограниченными возможностями здоровья (порядка 250 детей), их родители, руководители благотворительный центров и фондов посмотрят спектакль - новогоднюю историю. А затем начнется не менее интересное - торжественное вручение лотов благотворительного аукциона.

- На аукцион было заявлено восемь лотов, - рассказала автор проекта «Страна других. Дети» Елена Волова. – Не скрою, будет приятно объявлять имена покупателей, которые примут участие в этапе «Другой театр». Вырученные средства будут направлены тем детям, кто сегодня остро нуждается в поддержке.

Вот лишь несколько примеров выставленных на продажу предметов. Фонд «Берег надежды» в качестве лота предложил панно из шерсти – это коллективная работа детей-подопечных фонда. Вырученные средства направят на приобретение мощных слуховых аппаратов подопечному фонда Всеволоду Васильеву. Они стоят 349 000 рублей. Стартовая цена лота - 10 000 рублей. Организация «Капли звуков» выставила на аукцион янтарного Акинфеева, а также - приглашение на день рождение собак-канистерапевтов Даны и Ляли. Вырученные средства направят на оборудование театральной студии для слабослышащий детей (нужно 105 000 рублей). Стартовая цена 25 000 рублей.

Родительское сообщество «Под одним солнцем» (80 семей) - декоративная подушка модного дома Татьяны Парфеновой (Санкт-Петербург), сделанная по рисункам детей с синдромом Дауна. Передана для нашего аукциона футболистом Александром Коржаковым. Средства направят на покупку абонементов на детские занятия семьям, которые не имеют возможности оплачивать сами и аренду дорожки в бассейне для занятий подопечных - солнечных детей. Необходимая сумма на полгода 150 000. Стартовая цена - 25 000 рублей.

Завершим праздник – хороводом, веселыми песнями, встречей с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, раздачей сладких подарков.

Нужно хорошо проводить и от души поблагодарить 2018 год. К примеру за то, что он принес в Калининград замечательный проект «Страна других. Дети». Проект, которых многих познакомил, объединил и даже изменил.

Спасибо за поддержку этапа «Другой театр» говорим партнерам: министерству культуры и туризма Калининградской области, Калининградскому областному драматическому театру, сети Britannika Project, ФрутоНяня компания ПРОГРЕСС.

ВАЖНО!

25 декабря еще 125 участников благотворительного проекта медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети» с Новым годом поздравит мэр Калининграда Алексей Силанов. К слову, градоначальник тоже был активным участником одного из этапов – «Другой зоопарк». Праздник пройдет во дворце творчества детей и молодежи Калининграда, которому мы также выражаем благодарность за поддержку.