Известный онколог дал несколько практических советов, как предупредить рак

Накануне Нового года студенты и ординаторы Медицинского института БФУ имени Канта слушали лекции профессора кафедры онкологии и реконструктивной хирургии лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академика РАЕН, доктора медицинских наук Юрия Романко. Как сообщили в БФУ, известный врач, в частности, дал практические советы, как избежать сбоя своего «биологического компьютера».

Отвечая на вопрос, в чем причина роста заболеваемости раком, Юрий Романко отметил, что причин много.

- В целом наступление онкологических заболеваний связано с плохой экологией и со сбоями в нашем биологическом компьютере, - отметил доктор. - Недаром же в народе говорят, что все болезни от нервов. В известном смысле это верно. Можно сформулировать иначе: «Хочешь, чтобы все было хорошо - думай хорошо». И это касается не только онкологических заболеваний. Ни для кого не секрет, что язва желудка возникает, как правило, у тех, кто часто и, в основном, без причины беспокоится. Тревога, злость, зависть, другие негативные эмоции сбивают настройки нашего биологического компьютера, и это приводит к разного рода болезням. В восточной медицине (в древнеиндийской, даоской и др.) замечена связь между недугом и «плохими мыслями», а современные врачи постоянно в этом убеждаются. И потом, не стоит забывать о том, что врач лечит болезнь - в том числе с помощью тех же высокотехнологичных методов, о которых я говорил выше, но здоровье мы должны добывать сами. Во всяком случае пытаться.

Отметил гость и важность правильного питания в вопросе профилактики онкозаболеваний.

- Если человек ест непонятно что, то о каком здоровье можно говорить? – продолжает Юрий Романко. - Врачи в один голос говорят, что сосиски в массе своей - это продукты, в которых почти нет мяса, зато полным полно канцерогенов (то есть веществ, которые провоцируют рак), но люди все равно их едят. 72-процентное масло - это и не масло вовсе, а спред. Если уж покупать масло, то, минимум, 82-процентное. А лучше вообще сливочное масло не употреблять, потому что вреда от него больше, чем пользы. Очень многое зависит от качества воды. Воду из-под крана не стоит пить, даже прокипятив. Ее нужно фильтровать, пользоваться бутилированной.

Следуя рекомендациям врача-онколога, калининградцам не стоит отмахиваться от диспансеризации.

- В Советском Союзе очень хорошо была налажена диспансеризация населения. Сейчас мы пытаемся её в какой-то мере возродить, потому что очень важно суметь обнаружить заболевание на ранней стадии. В Японии и Германии регулярные обследования дали потрясающие результаты. Дело дошло до того, что некоторые врачи из этих стран просто никогда не видели раки третьей-четвертой стадии. Нужен постоянный мониторинг своего здоровья!

Юрий Романко напомнил также всем, что врач лечит болезнь - в том числе с помощью тех же высокотехнологичных методов, но здоровье мы с вами должны добывать сами!