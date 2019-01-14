Новый занавес драмтеатра в Калининграде украшали вручную 20 швей

Открыли новый занавес актеры Калининградского драмтеатра Заслуженный артист России Анатолий Лукин и Заслуженная артистка Грузии Тамара Грузец. Им нужно было с двух сторон сцены ножницами разрезать натянутые веревки, после чего рухнула на пол черная драпировка и…Ах! Перед зрителями, а это был весь коллектив театра, новый арлекин, новый занавес, новые кулисы. А на открывшейся сцене - в полном составе областной симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана. Красиво!

Над занавесом стоимостью 6,5 миллиона рублей работали два месяца в Санкт-Петербурге. Он смонтирован на сцене специалистами театральной мастерской «Вера». Цвет – вишневый. Лицевая сторона – австрийского производства, светонепроницаемая. Сшит занавес из трех слоев современных негорючих тканей. Его высота – 9 метров, ширина 18. На изготовление всех элементов вместе с занавесом ушло более 2 тысяч квадратных метров ткани общим весом более тонны.

Над занавесом стоимостью 6,5 миллиона рублей работали два месяца в Санкт-Петербурге.Фото: Александр Подгорчук

Остальные театральные ткани сделали в Германии. Так, второй слой занавеса изготовлен из акустического текстиля с воздухонепроницаемым покрытием и высоким уровнем погашения звука. Третий слой – подкладочный. Известно, что 20 швей вручную декорировали занавес аппликацией из парчи, вышивкой, золотой тесьмой и кистями.

Арлекин располагается над занавесом. Он трехслойный с аппликацией театральных масок в стиле модерн.

В комплект новой сценической одежды входят также 8 кулис, четыре падуги и задник, который состоит из двух частей. Они выполнены из черного бархата.

По словам худрука драмтеатра, сценическая одежда последний раз менялась 26 лет назад.

- Мистика это или совпадение, не знаю, но в первые январские дни часть сценической одежды просто обрушилась. Вот такое ощущение приближения замены, что ли, -рассказал Михаил Андреев. - Мы благодарны министерству по культуре и туризму Калининградской области за то, что активно помогают театру в обновлении материально-технической составляющей. В одиночку театр это просто не потянул бы. До замены занавеса мы поменяли планшет сцены, стоимостью 11 миллионов рублей. И мы намерены продолжать это обновление. В частности, в театре планируется заменить сценическое, световое оборудование и многое другое.

СПРАВКА "КП"

Где что находится

Арлекин - короткий, горизонтальный занавес, расположенный перед главным занавесом.

Кулисы оформляются в складку, могут быть свободно висящими или закрепляться вверху и внизу. Каждая пара кулис наверху замыкается падугой.

Падуга - узкое длинное полотенце, подвешенное горизонтально. Падуги закрывают осветительную аппаратуру, подвешенную сверху на планах. Кулисы и падуги также призваны скрывать верх и боковое пространство сцены, разбивать площадку сцены на планы.

Задник является фоном оформления спектакля и располагается сзади других декораций.