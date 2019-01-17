Конфликт на польской границе: драка кота и лисы из-за сосиски взорвала интернет

На погранпереходе Мамоново-Гроново на российско-польской границе кот подрался с лисой. Из-за сосиски. Новость о приграничном конфликте моментально взорвала интернет. "Лиса наверное из Польши пришла? За нашей сосиской?" - задаются вопросом в соцсетях. "Да, а кот ее защищал", - отвечают ему.

Что же произошло? Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, спровоцировали конфликт между животными туристы, скучающие в пробке на границе. Они и подбросили сосиску раздора.

- Мы стояли на нашей стороне в очереди, - рассказывает очевидица Алина Маркова. - И люди подкармливали толстых котов, лиса тоже присоединилась. Коты наши, их штуки четыре, спокойно реагируют на лису, для них она не в новинку. Она аккуратно забирала все, что они не доели. Ну а потом коты немного дали ей взбучку.

В сети стали появляться и вот такие комментарии к новости о приграничной драке. Карикатура Василия Ложкина.Фото: Facebook

На видео заметно, что лиса, пытаясь пробраться к еде, сталкивается с самым грозным котом из четырех. Кот выглядит заметно агрессивнее лисы и не собирается сдаваться поэтому рыжая довольно быстро ретируется с поля боя.

Кстати, лисы облюбовали не только погранпереход в Мамоново. Гораздо чаще их можно увидеть в районе пункта пропуска на Куршской косе. Вероятно, животные уже давно смекнули, что пограничники устали их прогонять, а проезжающие через границу люди всегда везут с собой провиант, с которым легко расстаются.

К слову, последний международный конфликт кота и лисы был зафиксирован на погранпереходе Брест - Тересполь вечером 27 сентября. На видео, опубликованном жителем Бреста Игорем Масловским, видно, как лиса отбирает хлеб у кота. Несмотря на сопротивление кота, пытавшегося шипеть на противника, лиса оказалась хитрее: она резко прыгнула к коту и украла у него еду.

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