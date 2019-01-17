2019-01-17T17:05:42+03:00
Дом. Семья

Конфликт на польской границе: драка кота и лисы из-за сосиски взорвала интернет

Спровоцировали ссору между животными туристы, скучающие в пробке на погранпереходе [видео]
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Конфликт между котом и лисой спровоцировали туристы.Конфликт между котом и лисой спровоцировали туристы.Фото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

На погранпереходе Мамоново-Гроново на российско-польской границе кот подрался с лисой. Из-за сосиски. Новость о приграничном конфликте моментально взорвала интернет. "Лиса наверное из Польши пришла? За нашей сосиской?" - задаются вопросом в соцсетях. "Да, а кот ее защищал", - отвечают ему.

Что же произошло? Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, спровоцировали конфликт между животными туристы, скучающие в пробке на границе. Они и подбросили сосиску раздора.

- Мы стояли на нашей стороне в очереди, - рассказывает очевидица Алина Маркова. - И люди подкармливали толстых котов, лиса тоже присоединилась. Коты наши, их штуки четыре, спокойно реагируют на лису, для них она не в новинку. Она аккуратно забирала все, что они не доели. Ну а потом коты немного дали ей взбучку.

В сети стали появляться и вот такие комментарии к новости о приграничной драке. Карикатура Василия Ложкина. Фото: Facebook

В сети стали появляться и вот такие комментарии к новости о приграничной драке. Карикатура Василия Ложкина.Фото: Facebook

На видео заметно, что лиса, пытаясь пробраться к еде, сталкивается с самым грозным котом из четырех. Кот выглядит заметно агрессивнее лисы и не собирается сдаваться поэтому рыжая довольно быстро ретируется с поля боя.

Кстати, лисы облюбовали не только погранпереход в Мамоново. Гораздо чаще их можно увидеть в районе пункта пропуска на Куршской косе. Вероятно, животные уже давно смекнули, что пограничники устали их прогонять, а проезжающие через границу люди всегда везут с собой провиант, с которым легко расстаются.

К слову, последний международный конфликт кота и лисы был зафиксирован на погранпереходе Брест - Тересполь вечером 27 сентября. На видео, опубликованном жителем Бреста Игорем Масловским, видно, как лиса отбирает хлеб у кота. Несмотря на сопротивление кота, пытавшегося шипеть на противника, лиса оказалась хитрее: она резко прыгнула к коту и украла у него еду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калининградской области стало слишком много волков

Поголовье волков в калининградских лесах в три раза превышает допустимые значения. Об этом, как сообщает «Балтик Плюс», рассказал начальник отдела охраны и использования объектов животного мира регионального департамента лесного хозяйства Михаил Иванов (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).

На польской границе кот подрался с лисой из-за сосиски.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как заработать на собаках: советы по заработку в интернете
Заработать на питомце в интернете сейчас множество вариантов. Импровизируйте, придумывайте истории, делайте красивые фото. Вот вам восемь советов, как заработать на собаках и кошках не выходя из дома
Новости 24
Саперы: Немецкая торпеда на побережье Балтийской косы – взрывоопасна
Для калининградской «Чистоты» купили три свипера и подметально-уборочную машину
Второй сезон сериала «Преступление» с Павлом Прилучным снимут в Зеленоградске
В Калининграде пассажиры избили таксиста, угнали его машину и попали в ДТП
В Гурьевском районе произошел мор рыбы
В парке «Юность» отремонтируют Памятник погибшим воинам-интернационалистам
На ул. Флотской в Калининграде капитально отремонтируют дорогу
На погранпереходе в Чернышевском из-за ремонта вводят реверсивное движение
В Калининграде водитель сбил ребенка на "зебре" и скрылся
Отец Хабиба Нурмагомедова привезет в Калининград пояс чемпиона UFC
В день траура по погибшему мэру Гданьска в Калининграде откроют книгу соболезнований
На польской границе кот подрался с лисой из-за сосиски
В Калининграде с поличным задержали телефонного мошенника
Жительницу Балтийска будут судить за вырубку двух кленов и пяти сосен
В Светлогорске отремонтируют фасад исторического дома
Под Калининградом ночью сгорела частная баня
Калининградец украл и сдал на металлолом кран-манипулятор
В Калининграде собирают деньги для лечения 6-месячного мальчика, перенесшего 14 операций
Поликлинику в Светлогорске предложили объединить с больницей Пионерского
Ступин: В Калининградской области сфера, связанная с переработкой отходов, существует только на бумаге
В Светлом двоих водителей привлекли к ответственности за перевозку детей без спецкресел
Детский омбудсмен нашла нарушения в калининградском доме-интернате
Борис Бартфельд впервые выступит с бесплатным спектаклем-импровизацией
В Черняховске сотрудники УФСИН подготовили святой источник к крещенским купаниям
В садовом товариществе Багратионовского района ночью загорелся жилой дом
В Калининградской области стало слишком много волков