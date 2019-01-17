Как победить неуверенность и почувствовать счастье: 5 ценных советов профессионального психолога

Только без суеты!

- Прямо сейчас предлагаю калининградцам учиться жить без суеты, - говорит калининградский психолог Елена Волкова. – Суета рушит наши планы, запускает механизм чувства неудовлетворенности. Из-за суеты мы все время нервные, дерганные, несобранные, чаще оказываемся в стрессовых ситуациях, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья: мы чаще болеем простудами, у нас обостряются хронические болячки. Самый эффективный путь перевоспитать самого себя – начинайте составлять список дел и обязательно указывайте дату, когда вы завершите то или иное «задание». Уверяю, вы очень быстро ощутите, что дни у вас – насыщенные, при этом вы справляетесь с гораздо большим количеством дел и не устаете. А еще вас все чаще будет посещать чувство удовлетворенности. Обязательно хвалите себя за каждый такой день!

Эффект «маленьких шагов»

- Допустим, этот год вы хотите посвятить своему здоровью, - рассуждает эксперт. – Считайте, что это большая цель. Добьетесь большего эффекта, если также спланируете свои действия на каждый месяц. Допустим, в феврале вы пройдете диспансеризацию в поликлинике. В марте – побываете у стоматолога. На май – обязательный визит к гинекологу (урологу). Наконец в сентябре вы запишитесь к частному эндокринологу, у которого мечтаете получить консультацию последние полтора года, но из-за суеты все время откладываете этот визит. Эффект «маленьких шагов» в достижении больших целей – проверенный, надежный способ.

Станьте неожиданным

- Одна моя пациентка только после двух лет терапии отучилась жить одним днем. Впервые в свои 40 лет она в эти январские дни начала планировать свой отпуск. Мечтает ранней осенью побывать в Крыму. Кто же мешает? Вот и вы уже сейчас спланируйте даты отпуска с начальством и вперед – мониторить туристические предложения. Даже если вы в течение недели потратите на это занятие три-четыре часа, у вас соберется весьма яркая картина, вы сможете по выгодной цене выкупить тур.

Советую сделать что-то неожиданное для самого себя. Давно мечтали освоить дыхательную гимнастику – запишитесь на курсы. Давно собираетесь заняться бегом? Начинайте бегать. Причем, вам любой профессиональный тренер обязательно скажет, что не стоит такие пробежки сразу же переводить в обязаловку, делать это через «не могу» три раза в неделю. Достаточно начинать с одной пробежки в неделю. Чувствуете, что окрепли, что появились силы для больше нагрузки, переходите на две тренировки в неделю.

Ведите честный дневник

- Сегодня очень модно такое направление, когда психолог предлагает человеку записывать свои воспоминания, - говорит специалист. – Во-первых, это освобождает от сложных эмоций. Ведь у каждого из нас бывают ситуации, когда хочется сбежать от всех, спрятаться. И не каждый готов при малейшем внутреннем дискомфорте бежать на консультации к психологу. Хорошие помощники «выпустить негатив» - ручка и бумага. Также этот способ помогает в построении приоритетов. Ведь время от времени у каждого из нас случаются «сбои», когда мы теряемся - что на самом деле для нас важно, а что – нет? Ведение дневника помогает распознать важное, правильно расставить приоритеты, отказаться от ненужного

Еще один совет. Попробуйте провести вот какой эксперимент. Для начала в течение недели перестаньте употреблять в речи сниженную лексику по отношению к коллегам, к ситуациям, к соседям. Вы удивитесь - мир изменится!

ВАЖНО!

Пусть мобильник пусть «ночует» в другой комнате

Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области напоминает простые правила здорового образа жизни:

1. Взрослому человеку спать нужно от 7 до 9 часов. Мобильные устройства оставить в другой комнате. Как же будильник? Начните новый год с покупки надежного будильника в часовом магазине!

2. Во время еды не смешивайте разные виды пищи! Есть грибной суп со сметаной, тут же макароны с тефтелями, и на третье: чай с тортом – это не очень хорошо. Это и есть переедание. Лучше за один прием пищи съедать что-то одно. Например, суп. Старайтесь, чтобы ежедневный рацион на 60% состоял из фруктов и овощей. Если без мясных блюд жить не можете, тогда старайтесь мясо есть с овощами.

3. Откажитесь от сигарет и алкоголя! К слову специалисты центра обращают внимание на вред электронных сигарет.

- Доказано, что электронное курение может привести к развитию опасного заболевания. Химическое соединение диацетил, использующееся в основном в качестве заменителя аромата, является причиной для развития облитерирующего бронхиолита, известного как «попкорновая болезнь легких», - говорят врачи.

4. Как можно больше двигайтесь! Если ваша работа – сидячая, делайте хотя бы каждый час перерыв на 5 минут. Пройдитесь, разомните шею, спину, потянитесь. Во время обеденного перерыва выйдете на улицу.

5. Следите за тем, что в вашей жизни было место физической нагрузке. Важно следить за осанкой: и во время ходьбы, и во время работы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию диетолога

Библиотека имени Чехова приглашает калининградцев на лекцию гастроэнтеролога и диетолога.

- Какая женщина не давала себе обещание начать худеть с нового года? Как это сделать правильно, не навредив здоровью, расскажет Наталья Михайловна Калина, гастроэнтеролог, диетолог, специалист по коррекции фигуры, на открытой лекции, - говорится в приглашении от библиотеки.

Лекция «В новый год с новой фигурой» пройдет в рамках проекта «Азбука здоровья» в «Чеховке»

- Такие встречи с медицинскими специалистами проходят в «Чеховке» каждое третье воскресенье месяца, - пояснили в библиотеке. - Открытые лекции проводят врачи различного профиля, которые рассказывают о современных методах укрепления здоровья, диагностики и профилактики заболеваний. Так, гостями проекта уже стали гинеколог-эндокринолог Ольга Бугрова, дерматолог Виктор Кириллов, врачи- ревматологи Виктор Остряков и Екатерина Острякова.

Встречаемся в воскресенье, 20 января, в 11.00, в «Чеховке». Вход – бесплатный.