ЧП под Зеленоградском: Не дождавшись помощи властей, садоводы сами расчистили русло реки и спасли поселок от наводнения

Работали до темноты

Накануне владельцы участков и домов СНТ "Рощино-Зеленоградск" начали работы по очистке устья реки Алейка, не дожидаясь помощи властей. Район оказался в зоне неминуемого затопления, часть территории уже под водой.

- Нам удалось найти тяжелую технику, экскаваторы. Работали до темноты. Реку вскрыли, вода сходит. Сегодня работу продолжим, иначе утонем. Так что промедление смерти подобно, а ждать помощи от чиновников, видно бесполезно, - сообщил «Комсомолке» председатель СНТ "Рощино-Зеленоградск" Вадим Романьков. – Мы с 2017 года обращались со своей бедой к руководству района и области, но никаких конкретных действий не было предпринято. 17 января в региональном правительстве собрали совещание по нашему заявлению, однако представителей садовых товариществ туда даже не пригласили. Результаты мне неизвестны, а нам уже некогда обсуждать проблему, надо чистить русло реки.

Напомним, после последнего шторма вышла из берегов река Алейка в Зеленоградском районе, так как устье реки занесло песком и выход воды в море перекрыт. Затоплена территория на площади два квадратных километра, вода прибывает, стихия угрожает десяткам домовладений. В зоне наводнения на морском побережье оказались несколько садовых обществ: СНТ "Чайка-1", СНТ "Светлогорское", СНТ "7 миля" и "Рощино-Зеленоградск".

Жители сами почистили русло реки Алейка - вода уходит в море.Фото: предоставлено очевидцем

Прозаседавшиеся и герои нашего времени

- Действительно, в министерстве природных ресурсов и экологии находится на рассмотрении обращение Вадима Романькова о перекрытии в результате шторма устья реки Алейки и побережья Балтийского моря в районе расположения буровой установки ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» песчано-каменной грядой. Учитывая повторяющийся характер штормов, а также угрозу затопления и причинения ущерба имуществу жителей поселка Рощино, железнодорожной дороге необходимо определение административных и инженерных механизмов ликвидации в дальнейшего предотвращения деформации береговой линии и вытекающих последствий, - сообщил представитель министерства Игнатий Панкратов.

Совещание провели, результаты впечатляют - по словам Игнатия Владимировича, готовится ответ на обращение Вадима Романькова:

- Планируется формирование дорожной карты по решению вопроса. Конкретные действия по очистке устья реки будут предприняты, но они пока разрабатываются.

О том, сколько времени уйдет на разработку программы спасения от наводнения, чиновник сказать затруднился:

- Сейчас руководство в командировке, поэтому информацию дать не могу.

Кстати, Алейку власти обещали почистить в 2018 году, но не почистили. До 30 декабря люди сами нанимали технику и чистили выход реки в море. А в начале января после мощного шторма берег изменил конфигурацию, устье реки было полностью перекрыто наносами песка и гравия. Уровень реки Алейка возле проезда в садовое товарищество «Рощино-Зеленоградск» поднялся на 1,8 метра. Еще чуть-чуть и гектары земли могли стать водной гладью.

Вадим Романьков с товарищами сделали свое дело, несмотря на штормовую погоду (волны достигают почти двух метров, ветер 15 метров в секунду) и проблемы с топливом. 18 января к полудню русло реки было очищено и Алейка понесла свои воды в море. Вода с затопленных земель уходит прямо на глазах.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

После шторма: Зеленоградский район частично затопило

После последнего шторма вышла из берегов река Алейка в Зеленоградском районе. Уже затоплена территория на площади два квадратных километра и вода прибывает, стихия угрожает десяткам домовладений. В зоне наводнения на морском побережье в Зеленоградском районе оказались несколько садовых обществ: СНТ "Чайка-1", СНТ "Светлогорское", СНТ "7 миля" и "Рощино-Зеленоградск" (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).