Диетолог-сладкоежка компетентно объяснила, когда можно есть торты и конфеты, чтобы не потолстеть

В Калининграде в библиотеке имени Чехова прошло очередное занятие в рамках проекта «Азбука здоровья». На вопросы калининградцев ответила врач-гастроэнтеролог, диетолог Наталья Калина.

Сколько есть?

- Нужно ли есть часто или все же три раза в день и без перекусов?

- Тем, кто снижает вес, или если есть заболевания ЖКТ, нельзя есть с большими перерывами, чтобы не было застоя в желчных путях. Если здоровы - три раза в день, один некалорийный перекус: морковь, ягоды, фрукт (не корзина фруктов!), орехи, нежирный йогурт.

- Сколько пить воды в день?

- Жидкости – да! Если нет заболеваний, при которых организм не справляется с выведением жидкости из организма. Пить нужно воду, зеленый чай, травяные настои. Учимся пить без сахара!

- В некоторых источниках утверждают, что чай – это не питье…

- Чай я считаю жидкостью. А вот кефир, питьевой йогурт, соки – это уже не питье.

Кофе тоже не входит в объем выпитой жидкости за день. Но помните: пьете черный кофе – запивайте водой! Кстати, есть такой способ, который используют те, кто хочет сбросить вес. Для сокращения объема порций перед едой выпивают воду.

- Как вы относитесь к тезису: хочешь похудеть – не ешь после 18.00?

- Если вы - человек активный, и не ложитесь спать в девять вечера, то можно и поужинать после 18.00. Низкокалорийную пищу можно есть за четыре часа до сна. Если поужинали плотно и сытно – отправляйтесь на прогулку. Только потом спать.

Про идеальный ужин

- На ваш взгляд, можно ли ужинать кисломолочными продуктами?

- Если отекаете после такого ужина, тогда нет. Лучше перенесите эти продукты на первую половину дня, когда вы активны. Но я рекомендую тем, кто хочет привести себя в форму, сбросить лишний вес, сначала разобраться – в чем причина? Элементарно сдать кровь на сахар, на инсулин. Разобраться для самого себя, что такое инсулиновый, гликемический индексы. Но для этого обязательно стоит обратиться к врачу.

- Какой завтрак и ужин – идеальный?

- Белковый завтрак – это хорошо! Яйца, но обязательно с желтком. Творог, но лучше с маложирной сметаной. Потому что сочетание белка с жиром дает необходимый эффект при желании похудеть. Не стоит каждое утро есть каши. Часто спрашивают: каши есть на молоке или воде? Если худеете, варите на воде. Совсем не можете без молока? Добавьте чуть-чуть. А идеальный ужин: белок плюс клетчатка.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Наталья Калина.Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

Про диеты и голодание

- Какая диета, на ваш взгляд, полезна? Как подобрать для себя диету?

- Среди диетологов нет единого мнения на это счет. Диета хороша тогда, когда вам нужно за определенное время сбросить лишний вес. Но этого ведь недостаточно. Дальше возникает вопрос: как вес удержать?

Скажу несколько слов о монодиете. Можно в виде разгрузочного дня, раз в неделю или раз в десять дней есть один и тот же продукт. Но это должно быть регулярно. Это может быть или кисломолочный продукт, или овощи, или белковая пища. В таком случае монодиета помогает раскачивать метаболизм, что хорошо сказывается на самочувствии, лишние килограммы уходят.

Низкоуглеводная кето-диета – это хорошо забытое старое. С ней нужно быть очень осторожными тем, у кого заболевания ЖКТ, сердечнососудистой системы. Например, по кето-диете, углеводов в день нужно употреблять 20 граммов. Но этого очень мало! Могут быть запоры, интоксикация, отеки. Когда мы убираем углеводы из рациона, знайте, что мы лишаем себя источника сил и настроения. Я не рекомендую здоровым людям подолгу «сидеть» на кето-диете. Врачи рекомендуют кето-диету больным Альцгеймера, эпилепсией.

Как подобрать диету? Сам человек не может этого сделать. Для этого нужно консультироваться с врачом.

- Как вы относитесь к голоданию?

- Плохо отношусь. Потому что происходит застой желчи, что ведет к нарушению пищеварения, обмена веществ, интоксикации организма, кожа наша страдает.

Про пирожные и корицу

- Что же делать сладкоежкам? Все диетологи запрещают нам сладкое…

- Я не рекомендую исключать сладкое. Особенно тем, кто занимается интеллектуальной деятельностью. Сладкое можно в первой половине дня. Лучше всего – во время завтрака. Ведь вам нужно завести свой организм для работы!

- У меня нет проблем с лишним весом. Могу ли без ограничений есть кондитерские изделия?

- Не напрягайтесь свою поджелудочную железу! Так ведь можно и до сахарного диабета второго типа себя довести. Кондитерские изделия – это сочетание углеводов и жиров, что преобразовывается в жир. И этот жир откладывается в нашем организме.

- Заменители сахара: что полезно, то вредно?

- Не рекомендую! Приводит к образованию жира и к жировой дистрофии печени.

- Как часто делать ФГС (фиброгастроскопию) взрослому человеку?

- Раз в два-три года. После 50 лет – почаще, например, раз в год или полтора года.

Личный опыт

- Доктор, вы прекрасно выглядите. Расскажите, как вы питаетесь, ограничиваете ли себя в еде?

- Периодически некоторые ограничения ввожу. Очень люблю зелень, овощи в любом виде, специи, много пью воды (два литра в день - точно). Признаюсь, я – сладкоежка. Но сладкое, как вам уже говорила, ем в завтрак. Могу сказать, что отвыкла есть много сладкого. Не стоит пугаться перемен в питании. Знайте, что перестройка идет, в среднем, три недели.

ВНИМАНИЕ!

17 февраля в 11.00 в библиотеке «Чехова» пройдет еще одно занятие в рамках проекта «Азбука здоровья». Запланирована встреча с врачом-гинекологом. Речь пойдет о гормонах и женском здоровье.