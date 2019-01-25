Непостоянный, как женщина: 7 фактов, которые нужно знать о климате Калининграда

1. Январь - самый холодный и снежный месяц

Рекорд отрицательной температуры на самом деле принадлежит февралю - в 1956 году в Калининграде стукнуло -33,3 градуса. Но при этом 8 из 10 самых холодных дат в истории пришлись все-таки на январь. Да и вообще, средняя температура первого месяца года обычно ниже, чем у второго.

Осадков зимой больше всего в декабре, но опять же в январе снег выпадает чаще и лежит дольше. Февраль превосходит остальные месяцы только по максимальной высоте снежного покрова, который может достигать 48 сантиметров. Сейчас, для сравнения, снежная шапка в Калининграде в 4 раза ниже.

Январь - самый холодный месяц в Калининградской области.Фото: Александр Подгорчук

2. Морозы - в мае, жара - в октябре

Самые ранние заморозки в истории метеонаблюдений случились в Калининграде 22 сентября 1996 года. Тогда температура упала до -2 градусов. А вот после окончания календарной зимы возвращения морозов нам нужно опасаться чуть ли не до самого лета. Пока что самая поздняя дата - 27 мая. В 1951 году в тот день в Калининграде было -0,4 градуса. В нынешнем тысячелетии минусовые значения наблюдались не позднее 11 мая (2017 год).

Если говорить о тепле, то до +20 градусов воздух в Калининграде может прогреться уже в середине марта. В 1990 году так и произошло 19-го числа. До отметки «+25» раньше всего дело дошло 21 апреля 1962 года.

Настоящая 30-градусная жара в теории возможна в середине мая (16 мая 1983-го это и случилось). Задержаться тепло тоже способно надолго. В 1947 году термометры показали +30,8 градуса 17 сентября - это дата до сих пор остается самой поздней.

3. Летом дождей больше, чем осенью

Только за последние 10 лет в 7 случаях именно летом суммарное количество осадков оказывалось больше, чем осенью. Самый мокрый месяц в году - июль. (Хотя, справедливости ради, абсолютный максимум принадлежит августу 1957 года, когда выпало 240 мм влаги).

В среднем на каждое калининградское лето приходится около 40 суток с осадками, то есть практически половина сезона. Если же, как в прошлом году, традиция оказывается нарушена, мы получаем возможность почувствовать себя едва ли не на курорте.

4. Штормит до 15 раз в год

Количество штормовых предупреждений, которые объявляются в Калининградской области, - величина, разумеется, непостоянная. В самые ненастные годы стихия накрывает наш регион по 15-17 раз, а в более спокойное время - меньше 10.

Многие калининградцы по привычке называют такие ненастья ураганами, что неправильно. По шкале Бофорта, статус «ураган» присваивают ветру скоростью от 32 метров в секунду. Такие монстры в наших краях бывают, но, к счастью, не часто. В основном нас беспокоят ветры, чья скорость варьируется от 20 до 25 метров в секунду. Хотя, как показал недавний шторм, и этого иногда хватает, чтобы наделать приличных разрушений на побережье и даже потопить пару небольших судов.

Январь 2018 года. Разбитый променад в Светлогорске.Фото: Ольга ПЕТРЕНКО

5. Температура продолжает расти

Средняя температура в Калининграде продолжает повышаться. В прошлом году 10 из 12 месяцев («выпали» только февраль и март) были теплее, чем предписывала климатическая норма. Май и вовсе оказался самым жарким в истории. За год накопилось только 39 суток за год, когда столбик термометра вообще не поднимался выше нуля.

Окончательно все становится понятно, если сравнить, как менялась среднегодовая температура в Кёнигсберге/Калининграде за последние 150 лет. Происходило это так:

+7,7 в 1868 году

+7,6 в 1918 году

+7,2 в 1968 году

+9,2 в 2018 году.

Есть и еще один красноречивый пример. За весь XX век в нашем городе средняя температура июля (самый разгар лета) лишь дважды превысила отметку +20 градусов. А за 18 лет XXI века это произошло уже 5 раз.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Погодные достижения 2018 года

Минимальная температура: -19 градусов (26 февраля)

Максимальная температура: +31,9 градуса (2 августа)

Разница: 50,9 градуса

Установлено 17 суточных рекордов температуры, из них 9 - осенью.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«Неустойчивость погоды носит глобальный масштаб»

Дара ГАЕВА, главный специалист cлужбы организации научно-исследовательской деятельности БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук:

- Калининградская зима с каждым десятилетием становится все теплее. Неустойчивость погоды носит глобальный масштаб из-за того, что, в целом, на Земле повышается температура, тают ледники, нарушается система устоявшегося западного переноса, который существует у нас в регионе. На общее потепление климата в Калининградской области указывают также положительные сдвиги в датах цветения растений в регионе (в среднем от 4 до 30 дней) в последние два десятилетия. Заморозки заканчиваются раньше, что снижает риск вероятности повреждения цветов и завязей растений. Но в приморских регионах предсказания о том, что если было жаркое лето, значит будет суровая зима, не работают. Это скорее актуально для Сибири.

(Опубликовано на официальном сайте БФУ имени Канта).

При подготовке материала использованы данные сайта www.pogodaiklimat.ru.

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