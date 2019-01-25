Люди гибнут за янтарь: как работают и сколько зарабатывают калининградские охотники за солнечным камнем

Флотилия выходит на промысел

В тихую погоду на берегу в Янтарном аншлаг. Там, где сделана специальная площадка для машин дайверов, не протолкнуться. А если посмотреть на картину с воздуха – шикарное зрелище. В море одновременно выходят более двухсот лодок добытчиков солнечного камня – целая флотилия.

Несколько лет назад в нашем регионе возникло уникальное массовое явление – промысел морских копателей. Ловцы едут на побережье охотиться за янтарем со всей области, даже из Черняховска и Гусева приезжают! Работают артелями. Среди ныряльщиков разные люди. Много приезжих. Только в Янтарном постоянно промышляют подводной «охотой» свыше 150 человек. В основном – это молодые, работоспособные мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.

Для добычи камня под водой старатели используют мотопомпы, переоборудуют двигатели под размыв грунта. Технология проста. Размывают дно, втыкают трубу на глубину 12-14 метров, вгрызаются в грунт, извлекают янтарь. Это противозаконно, точно так же, как и любой сбыт солнечного камня. Сейчас правоохранительные органы наработали определенную практику и тактику борьбы с нелегалами. Тем не менее народ рискует свободой и головой.

Если судить по орудиям лова, технике и экипировке – это не только опасный во всех отношениях промысел, но и дорогостоящий. Чтобы выйти на морскую добычу, надо иметь немалые средства.

Флотилия янтарщиков идет на промысел.Фото: Алексей Заливатский

- Это полноценная работа, а не развлечение, - говорит мэр Янтарного Алексей Заливатский. - Легальна или нелегальна добыча янтаря на шельфе, зависит от того, кто и как этим занимается. Например, сачком ловить не запрещено. Сейчас в районе Янтарного в штиль выходят сотни лодок. Почти все двигатели переоборудованы под водометы, чтобы под водой размывать грунт. Да, оборудование дорогое, но часто оно не принадлежит тем, кто ныряет. Дайверам его выдают работодатели в аренду или на других условиях, как на заводе рабочему выделяют станок. И большой куш получают не те, кто копает в море, а те, кто предоставляют орудия производства.

Сегодня, как ни крути, ловцы янтаря – одно из звеньев крепкой криминальной цепи, выстроенной еще в лихие девяностые. Сбыт камня активно идет через интернет. Страница клуба любителей янтаря в интернете каждый день обновляется десятками объявлений: «продам – куплю». Народ для собственной безопасности шифруется, конспирация на высоте.

Бизнес нужно легализовать

- Здесь надо исключать элемент романтики и обсуждать проблему с точки зрения обычной производственной деятельности, - продолжает Алексей Заливатский. - И риски, которые возникают на промысле, следует страховать, а добычу янтаря в море - узаконить, предоставлять лицензии или патенты предпринимателям.

- А как же вред экологии? - спрашиваю мэра.

- Я не вижу здесь глобального ущерба экологии моря, - отвечает Заливатский. - Да, когда раскопки ведутся на берегу, то видим огромные ямы, лунный пейзаж (такие места, например, есть в районе поселка Храброво - Ред.). А размыли яму на морском дне, так ее за пару часов занесет песком!

Беспокоит мэра то, что добыча камня идет на страх и риск. Если человек получает травму или погибает, выходит, что это его вина. И страховки нет. И хоронить дайвера родственникам приходится за свой счет.

- Работодатели всегда в тени – дают «лопаты», старатели добывают. Далее камень идет на реализацию и переработку, - объясняет глава Янтарного. - Будет узаконена добыча – будет законный сбыт. Самое главное – обезопасить подводных охотников за янтарем. Они ведь себя не могут защитить! Не знают как это сделать. Надо создавать официальные артели, предприятия со страховкой жизни и здоровья, соблюдением правил техники безопасности, как минимум на уровне работы профессионалов-водолазов. Но мы видим другое. Дилетант, два раза погрузившись в чистую воду Синявинского озера вместе с инструктором, дальше ныряет в одиночку в бушующее море! Причем погружается на приличную глубину, ночью, когда ничего не видно.

По словам Заливатского, люди рискуют совершенно необдуманно, уверовав, что с ними точно ничего не случится. А статистика показывает, что регулярно, каждый месяц, а то и чаще тонут люди.

- Страшно, когда достаем тела. Каждый трагический случай анализируем, - признается мэр. - Это напоминает дьявольскую лотерею. Кому-то обязательно достанется страшный билет. Особой зависимости от опыта или уровня технической подготовки ныряльщика нет. Ситуации под водой непредсказуемы и, часто фатальны.

Ловля янтаря идет полным ходом.Фото: Александр КАТЕРУША

Вот пример. Один из последних. 20 декабря 2018 года в Янтарном утонул 45-летний ловец янтаря. Дядя приехал в Янтарный к племяннику из Свердловской области. Прошел курс «молодого пловца», обучился погружению по методу «взлет-посадка». На учебу ушло пару недель. И нырнул за янтарем в первый и последний раз в жизни.

- Без профессионального опыта, без погружения с напарником, делать этого нельзя! Может завалить грунтом во время размыва подводной ямы, может отказать техника. Это ужасные, тяжелейшие условия труда. Дайверы ныряют в неизвестность, - продолжает Алексей Заливатский.

Те, кто имеет оборудование и средства, уже не станет рисковать. Проще нанять «батраков», чем самому лезть под воду.

- У главы муниципалитета нет полномочий, чтобы выйти с инициативой наверх в поддержку дайверов, - сетует Заливатский. - Налицо активная, бурная предпринимательская деятельность, статус которой никак не определен законом. Это целый сегмент экономики. Пусть работают! Люди заняты, они не воруют, не убивают. И хотят определенности. А в случае действия серых схем всегда возникает внутренний страх. Поэтому и происходят случаи грабежа и бандитизма. Проблему можно решить на областном уровне. Янтарщики - это наши жители. Не хотим, чтобы молодые ребята гибли в море.

"Нас очень много. Наверное, тысячи"

А что говорят о своем промысле сами янтарщики?

Михаил (имя изменено - Ред.) создал свою артель в Янтарном по добыче камня в море. Имеет все необходимое оборудование, предоставляет рабочие места, правда, договора заключает в устной форме, зарплату наемным работникам платит через «черную» кассу. О доходах говорит откровенно, если мало штормов, то выходит на брата от 100 до 200 тысяч в месяц, а может и больше. Все старатели довольны и работу менять не думают, где еще заработаешь такие хорошие деньги?

- Я давно с друзьями занимаюсь этим промыслом. Работаем с надежными товарищами. Прошли специальную подготовку в специализированных дайвинг-клубах, которые имеют лицензии и сертификаты. Да, снаряжение и техника дорогостоящие, но стартовый капитал многие заработали на суше, - рассказывает владелец артели. – Вкладывали в оборудование, в те же мотопомпы, лодки. Кто не сумел себя обеспечить орудиями производства, берет все необходимое у работодателя в аренду, работает на окладе или процентах по соглашению сторон. Такие вот предприятия у нас.

Это еще не крупный камень, в море можно добыть гораздо более массивные образцы.Фото: Александр КАТЕРУША

Кстати, еще больше ныряльщиков и ловцов, причем в разы, зарабатывают перекупщики. Они приезжают на берег или скупают сырье на дому. Все друг друга знают, но лиц не показывают.

Когда на берегу силовики взялись за черных копателей всерьез, подняли штрафы до 500 тысяч рублей, конфисковывали машины, технику, орудия производства, старатели ушли в море, оставив изуродованную землю, залитые водой карьеры в Зеленоградском районе, у Пионерского и Светлогорска. Мощными насосами, подключенными к двигателям, аквалангисты размывают грунт на глубине. Ил процеживают через сетку, где остается янтарь. С начала 2017 года пограничники и полицейские регулярно задерживают лодки с ловцами в районе Янтарного. Операции походят на боевик. Вертолеты, катера береговой охраны, спецназ, полицейская воздушная разведка с квадрокоптера. В итоге задержание ныряльщиков, конфискация имущества, десятков килограммов солнечного камня.

По словам Михаила, любители ловли янтаря с радостью бы легализировались. А пока же народ, если не имеет «крыши» в лице отдельных сотрудников полиции, как это сложилось еще в 90-е, имеет проблемы. Бизнес по добыче янтаря находится под «неофициальным» контролем:

- Нас очень много. Наверное, тысячи. И хочется работать спокойно, без наездов, - объясняет хозяин янтарной артели.

Никто ловцов не хочет попадать под разборки, стать жертвой ограбления или избиения. В последнее время нападения участились, подобное уже случалось в 2016 году в Приморье, когда у ныряльщиков вымогали деньги. Но версию передела территории Михаил отрицает. Места на море хватает всем, янтарь выбрасывает по всему побережью:

- Профессионалы-дайверы вообще к криминальному процессу отношения не имеют. Центры занимаются легальной подготовкой, обучением людей для подводного плавания. А тонут и гибнут новички или дилетанты, не имеющие опыта. Кто-то лезет в старые ямы, чего делать нельзя, кто-то просто не здоров - нельзя погружаться в море. Вот один из последних случаев, в декабре погиб 33-летний парень. Он был болен бронхиальной астмой. Под водой ему стало плохо…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Вадим СИВКОВ, директор Атлантического отделения института Океанологии РАН изложил свою точку зрения на "янтарную проблему":

- Мы видим массовый промысел с летальными исходами. Конечно, ущерб природе при добыче янтаря в море с нарушением грунта и экологической среды, очевиден. Но оценить его масштаб при отсутствии официальных оценок объемов взмученного грунта невозможно. Чтобы это узнать, нужно знать сколько грунта перемалывается. А дальше есть специальные методики оценки ущерба. Но, во-первых, надо установить криминальные или некриминальные работы ведутся в море. Если эта деятельность нелегальна, то, о чем можно говорить. Ведь криминал свои данные по объемам добытого янтаря, поднятого грунта не раскрывает. Я выступаю только за то, что добыча природных ресурсов должна быть на легальной основе. Подумайте, готовы ли морские копатели платить налоги, вести официальную бухгалтерию? Кто у них отвечает за технику безопасности и охрану труда? Никто. Мне жаль этих ребят, которые гибнут за янтарь. Но все наши симпатии к мужественным дайверам сегодня симпатии к криминалу. Хотя эти люди с личным мужеством, предприимчивой жилкой.

КОШЕЛЕК

Сколько стоит экипировка ныряльщика?

Новый гидрокостюм от 60 тысяч рублей. Ласты от 3 тысяч, жилет - компенсатор плавучести - 15-20 тысяч рублей. Два баллона за 20-30 тысяч рублей, заправка одного резервуара - примерно 400 рублей (хватает на 40—60 минут погружения). Подводный буксировщик, устройство для подводного плавания с мотором – от 300 тысяч рублей. Ультрафиолетовый фонарь — от 2,5 тысячи, обычный водонепроницаемый фонарик - 1,5 тысячи рублей. Плюс маски, водолазный нож, сетка-малява для сбора янтаря.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Погружения, ставшие последними

До 2018 года случаи гибели любителей подводного плавания на калининградской Балтике были редки.

Так, в 2015 году погиб 26-летний калининградец, который впервые самостоятельно совершил погружение под воду в специальном снаряжении для занятий дайвингом.

29 января 2017 года в Балтийском море погиб 42-летний дайвер из Калининграда. Он с приятелем нырял в районе Приморья около девяти часов вечера, там известный подводный янтарный клондайк. Один из мужчин вышел из воды раньше и заметил, что фонарик второго долгое время не двигается. Погрузившись снова, дайвер нашёл его мёртвым на глубине двух метров. После этого мужчина вынес тело друга на берег и вызвал полицию. Вероятная причина гибели – проблемы со здоровьем, воздух в баллонах был.

С прошлого года случаи гибели среди ныряльщиков за янтарем резко участились, так как явление приняло массовый характер. Вот только некоторые из них.

1 января 2018 года в 20:12 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что двое дайверов в районе поселка Приморье вышли в Балтийское море на резиновой лодке. При нырянии, на удалении примерно 400 метров от береговой черты, не всплыл на поверхность один из дайверов. Позже в Литве на Куршской косе на берегу моря найдено было тело дайвера в водолазном костюме в районе поселка Юодкранте.

8 апреля 33-летний дайвер утонул в море в поселке Янтарном. Он нырял вместе с двумя приятелями. Первое погружение прошло хорошо, но после второго молодой человек не выплыл на поверхность. Трагедия произошла в 700 метрах от берега на глубине 12 метров. Компаньоны предполагают, что ему могло стать плохо во время погружения. Также возможно, что он не следил за кислородом и не заметил, как закончился воздух в баллоне. У молодого человека остались жена и двое маленьких детей в возрасте пяти и полутора лет.

2 ноября в Янтарном утонул 41-летний калининградец. В оговоренное время выхода из воды мужчина на поверхность не поднялся. По предварительным данным, в баллоне для дайвинга закончился кислород, это стало причиной смерти.

15 декабря в Янтарном погиб 33-летний мужчина. Его тело подняли из воды нырявшие вместе с ним дайверы.

21 декабря еще один дайвер утонул в Балтийском море в районе Янтарного. 44-летний мужчина, приехавший в гости к родственникам из Свердловской области, первый раз погружался в море за янтарем.

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