Прибалтийский судостроительный техникум: Учиться мастерству приходите к нам!

Директор Прибалтийского судостроительного техникума Александр Лукин уверен, что выпускники школ делают правильный шаг, выбирая именно этот техникум для получения среднего профессионального образования.

- Сегодня техникум активно включен в реализацию Национального проекта РФ «Образование», в рамках которого к 2024 году очень многое получится преобразовать, совершенствовать, - рассказывает руководитель. - Одно из важнейших направлений этой работы - повышение качества образования. Техникум является основным учебным заведением Калининградской области по подготовке специалистов судостроительного профиля, чьи выпускники в полном объеме востребованы предприятиями судостроения, машиностроения.

- Качественное образование, успешное применение инновационных методик, доброжелательная атмосфера, увлекательная студенческая жизнь – все это мы! – утверждает Александр Лукин.

Директор Прибалтийского судостроительного техникума Александр Лукин

ТЕХНИКУМ ИДЕТ В ШКОЛУ

На площадке Прибалтийского судостроительного техникума впервые реализуется проект Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» «Билет в будущее» для учащихся 6-11-х классов. Проектом предусмотрено сначала проведение онлайн-тестирования школьников, а затем проведение практических профпроб в профессиональных образовательных организациях. Так, в декабре 2018 года 52 калининградских школьника попробовали себя в компетенции «Электромонтаж» на базе именно Прибалтийского судостроительного техникума.

Кроме этого, в 2019 году техникум реализует еще один важный сетевой проект по профориентации школьников - «Ориентир - 2019» (реализация проекта возможна благодаря Фонду президентских грантов). Участники проекта нацелены на создание комплекса условий педагогической поддержки по формированию у старшеклассников готовности к осознанному социально-профессиональному самоопределению в современных условиях. В апреле этого года техникум примет на своей базе 400 участников информационно-познавательного форума «Профессии и технологии XXI века».

Еще одна яркая страница взаимодействия техникума и школы - создание колледж-классов. При участии техникума в 2018 году заработали колледж-классы в школе № 3 Калининграда и школы Правдинска. 27 учеников 10-х классов названных школ приезжают один раз в неделю в техникум, где учатся навыкам профессии по двум направлениям: «оператор связи» и «слесарь–монтажник судовой». Важный этап приближается у учащихся колледж-классов: одни буду стажироваться на заводе «Янтарь», другие - в отделениях «Почта России».

И этот проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся старших классов. Теперь у выпускников школы есть возможность по окончании 11 класса вместе с Аттестатом о среднем полном образовании получить документ о профессиональном обучении.

Мастеров-сварщиков готовят в Прибалтийском судостроительном техникуме

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

По стандартам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) в этом году на базе Прибалтийского судостроительного техникума впервые пройдет демонстрационный экзамен у 79 студентов учреждений среднего профессионального образования Калининградской области по сварочным технологиям. А для того чтобы провести этот демонстрационный экзамен (к слову, в рамках ГИА!), шесть преподавателей Прибалтийского судостроительного техникума прошли специальное обучение, получили свидетельства, подтверждающие их право выступать в роли экспертов на подобных испытаниях. Очень важно, что создаваемый сегодня центр для проведения демонстрационного экзамена станет в будущем опорной площадкой как во время проведения экзаменов, так и для обучения.

Кроме этого, в мае 2018 года впервые выпускники техникума прошли независимую аттестационную оценку экспертами НАКС (Национальное Агентство Контроля Сварки). Те, кто успешно справился с этапами проверки, попадает в единый реестр, которым пользуются работодатели России, подбирая профессиональных сварщиков. Известно, что шесть выпускников техникума внесены в этот реестр.

Уже третий год реализуется программа непрерывного образования техникума с КГТУ.

Студенты проходят довузовскую подготовку на малом факультете судостроения и энергетики вуза, что дает отличные результаты: 15 студентов техникума ежегодно поступают в КГТУ на бюджетные места.

Сотрудничество с вузом хорошо еще и тем, что впервые осенью 2018 года студенты техникума побывали на производственной практике на барке «Седов». Не практика, а мечта!

СТУДЕНТ. ВОЛОНТЕР. ГРАЖДАНИН

По итогам 2018 года 90% студентов техникума (более 900 человек) приняли участие в волонтерском движении. Примеров добрых дел - сколько угодно!

Например, вырученные средства от продажи поделок, сделанных руками студентов техникума, дважды перечислили в благотворительный центр «Верю в чудо». Таким образом помогли в приобретении специального ингалятора, а также - оплатили часть оздоровительной программы одной из подопечных центра. В минувшем году волонтеры приступили к реализации интересного экологического проекта - на территории Центрального парка культуры и отдыха Калининграда студенты Прибалтийского судостроительного техникума совместно с учащимися Озерского техникума природоустройства высадили 12 грабов - по числу учреждений среднего профессионального образования Калининградской области. В планах - продолжить оформлять эту территорию парка как сквера ассоциации учреждений среднего профессионального образования.

По мнению руководства техникума, у каждого студента во время учебы есть возможность реализоваться, попробовать себя в совершенно разных социальных ролях. Если хотите, любовь к земле, где родился, живешь и учишься, начинается и здесь - в Прибалтийском судостроительном техникуме!

Среди студентов много волонтеров

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

315 - столько бюджетных мест запланировано на 2019 - 2020 учебный год.

3,8 - 4, 0 - таков средний балл аттестата об окончании 9 классов по итогам приемной кампании 2018 года.

35 - столько преподавателей работают в техникуме. Кроме этого, со студентами работают 4 мастера завода «Янтарь» и двое преподавателей КГТУ.

1120 - столько студентов на бюджетной и внебюджетной основе обучаются сегодня в Прибалтийском судостроительном техникуме.

1 000 рублей - средний размер стипендии, которую получают лучшие студенты разных направлений по итогам конкурса, инициированного АО «Газпромбанк». Конкурс проводится с 2011 года.

ВАЖНО!

Если планируете сменить профессию

Дополнительное профессиональное образование - важнейшее направление деятельности Прибалтийского судостроительного техникума. Здесь могут получить новую специальность не только студенты техникума, но и любой желающий. В связи с повышением пенсионного возраста это предложение особенно актуально. Взрослый человек, кому необходимо получить или новую специальность, или дополнительно повысить свой профессиональный уровень, могут ознакомиться с перечнем всех специальностей на сайте учреждения. Из новых направлений можно отметить разработку и размещение на площадке РЖД программ электромонтеров контактной сети, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Кроме традиционных направлений: электрогазосварщик, электромонтер, электрик-судовой, предлагается обучение по специальности: «кладовщик», «агент по продаже недвижимости», «страховой агент», «оператор станков с ПУ» и другие. Для предприятий и студентов техникума есть скидки!

Впервые выпускники техникума будут служить на заводе «Янтарь»

В Калининграде проводили на службу первых в регионе призывников научно-производственной роты. Всего в новое подразделение отобрали 20 новобранцев, 15 из которых - выпускники Прибалтийского судостроительного техникума, квалифицированные специалисты: механики, слесари и сварщики. Служить молодые люди отправятся на судостроительный завод «Янтарь». Они будут строить корабли для военно-морского флота России. На завод в качество рабочих рук срочники прибудут в феврале, сразу после курса молодого бойца и присяги. Весной, после призывной кампании, будет сформирована еще одна спецрота.

Еще больше информации о Прибалтийском судостроительном техникуме – здесь:

www.sudoteh.ru

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