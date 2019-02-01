Врач из Индии: Калининград я люблю, но хотелось бы побольше солнца

С 2017 года областное министерство здравоохранения проводит системную работу по сокращению дефицита медицинских кадров. Среди направлений - взаимодействие с медицинским институтом БФУ имени Канта. Одним из ординаторов мединститута, получивших диплом врача-специалиста, стал гражданин Индии Нитеш Сривастава. «Комсомолка» побывала на рабочем месте врача УЗИ отделения лучевой диагностики Центральной городской клинической больнице.

Пациенты зовут просто «доктор»

- Нитеш, как к вам обращаются пациенты?

- Чаще всего говорят: «доктор». По имени редко называют, говорят, что неловко как-то обращаться только по имени. А в Индии нет такой традиции – обращаться по имени и отчеству.

- Какой у вас график работы?

- В больнице я каждый день, работаю с обеда и до вечера. По субботам здесь дежурю сутки. А по воскресеньям (взял дополнительную работу) дежурю в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи, где я, кстати, проходил практику.

- Значит, без выходных…

- У меня большая семья, трое детей, все они учатся. Сейчас нужно много работать, чтобы семья жила нормально.

- Как вас принял коллектив больницы?

- Очень хорошо! И заведующий отделения лучевой диагностики Сергей Геннадьевич Михайлов, и врач ультразвукового исследования, коллега, Надежда Владимировна Чернякова. Объяснят, научат, подскажут – всегда ощущаю поддержку, за что очень благодарен. Я за этот момент очень переживал. Думал: «Как меня примут врачи?». Но вот напрасно переживал. Я вообще считаю, что в этой больнице работают очень хорошие специалисты.

О милосердии и... почерке

Наш разговор прерывается. На прием пришел пациент. 39 лет. Жалуется на боли в животе и на то, что сводит руки и ноги. Вместе с пациентом в кабинет ворвался запах – обязательный атрибут продолжительных праздников. Слышу, что доктор Нитеш спокойным тоном опрашивает больного, включается аппарат УЗИ. Пациента просят одеваться и подождать заключение врача в коридоре.

- Нитеш, вам не хотелось пациенту, которого вы сейчас смотрели, рассказать о вреде алкоголя? - не удерживаюсь от вопроса я.

- Вы тоже заметили, да? Человеку плохо, как я могу на него сейчас нападать? Нужно снять болевой синдром, привести его в порядок, а потом уже разговаривать.

- Ваше отделение относится к приемному покою, и вы за неполные два года работы здесь, наверное, разного повидали…

- Случаи, конечно разные. И острый живот, и травмы, и онкология… Работая здесь, получаешь огромный опыт, вряд ли я еще где-нибудь за короткий срок так много узнал бы.

- Вам легко писать по-русски? Где вы учились русскому языку? (замечу, почерк у врача вполне читаемый!)

- Курсы русского языка я посещал в Санкт-Петербурге, когда учился в медицинском университете имени Мечникова. Это было не просто. И когда здесь начал работать, переживал, что могу не правильно писать, но все нормально, уже и скорость письма есть, и вообще – спокойнее заполняю документы.

- В Индии очень серьезно относятся к народной медицине. Вы применяете эти традиции в своей работе?

- Сегодня люди хотят быстрый результат, а народная медицина предполагает длительность лечения. Но я знаю несколько врачей в Калининграде, кто применяет знания аюверда. Сам же я больше верю традиционной медицине.

О нехватке солнца

- Расскажите, как вы оказались в Калининграде?

- Окончив университет в Петербурге, стал терапевтом. Уехал с семьей в Индию. Там работал. Но мы вернулись в Калининград, моя жена отсюда. У нас дом, занимаемся садом, отдыхать любим у моря.

- А кто на ваш выбор профессии повлиял?

- Мой старший брат. Он и его жена – врачи, у них своя частная клиника в Индии. Брат старше меня на девять лет, для меня он стал примером.

- Почему же вы поехали учиться в Россию?

- Учиться на врача в Индии – это очень дорого. Учебу в России родители смогли оплачивать.

- Скучаете по Индии?

- Благодаря современным средствам связи, могу видеться и общаться с родными очень часто. Калининград я люблю. Это красивый город, где много добрых людей. Россия меня хорошо приняла. Иной раз удивляюсь… И тому, что язык выучил, и тому, что нашел много друзей среди русских, и тому, что все ваши блюда из русской кухни мне сразу понравились. И борщ, и каши, и оливье! Может, в прошлой жизни я здесь уже бывал… Хотя, если честно, мне очень не хватает солнца здесь.

- Вы, как врач, о чем мечтаете?

- О том, чтобы средний сын и дочь стали врачами. Это хорошее, нужное, стабильное дело. У них получится! Тем более я вижу, с каким желанием молодые врачи сегодня приходят работать в больницы!