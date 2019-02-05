Последние этажи против первых: кто страдает от «кошачьих войн» в Калининграде

В Калининграде продолжаются «кошачьи войны». Все больше дворов включается в спор, должны ли коты жить в подвалах и под окнами. В январе стало известно о массовой гибели животных, замурованных на улице Мариупольской, потом решетки срывали уже на улице Вагнера. Как выяснили журналисты программы «Говорит Калининград», война соседей за подвалы ведется на многих улицах нашего города. И коты в ней остаются лишь заложниками.

По словам директора управляющей компании "РСУ-25" Анатолия Макаренко, в окнах подконтрольных ему подвалов уже по четыре раза устанавливали решетки по требованию жильцов, и каждый раз неизвестные соседи втихомолку их распиливали.

- Девяносто процентов сердобольных любителей кошек не живут на первых этажах! - говорит Макаренко. - А на первых этажах жалуются на вонь, на блох. У нас есть на Карбышева пенсионерка, которая таскает с мусорок выброшенную мебель под дом, делает котам «лежки». А жители первых этажей с ума сходят. Во многих домах система вентиляции начинается с подвала, и если кошка задрала голубя, затащила в подвал, он там разлагается, разносит заразу.

По словам директора «РСУ-25», управляющая компания может только снова и снова менять сорванные решетки — конечно, за общие деньги жильцов. Сообщать в полицию о вандализме или договариваться с соседями — дело собственников жилья.

По словам журналиста Николая Акимова, живущего по соседству с печально известным домом на Мариупольской, котов в окрестных дворах сейчас стало меньше, вход в подвал открыт с момента распила. Хорошая новость - нескольких хвостатых после общего испуга разобрали по домам.

- Кошки — это хорошо, но под балконами подкармливать их нельзя! - считает Акимов. - Из-за антисанитарии тараканы моментально завоевывают первый и второй этажи. Я считаю, что уличных котов надо стерилизовать и пристраивать. Понятно, что это сложнее, чем собрать остатки еды и вынести на улицу…

Волонтер Елена Сумская, работающая в приюте «Кошкин дом», тоже призывает всех неравнодушных в первую очередь контролировать рождаемость подопечных. Волонтеры этого приюта помогают стерилизовать именно бездомных животных, для них операция стоит значительно дешевле, чем в обычной клинике - 600 рублей.

- Современная процедура стерилизации очень проста! Операция длится пять минут, косметический шов, никаких лекарств не надо, только подержать пять дней в тепле. За границей вообще сразу после операции отправляют в естественную среду. Но у нас климат другой. Хотя что мешает ЖЕКу помочь жителям, выделить помещения для послеоперационной передержки?

А чтобы отвадить котов от балконов, волонтер советует устроить специальную площадку для кормежки неподалеку: выложить плитками, оградить, и кошки туда переместятся. Ради самих же котов соседям стоит найти компромисс.

Программу «Говорит Калининград» про «кошачьи войны» слушайте полностью ЗДЕСЬ.