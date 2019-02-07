В день снятия блокады, в День воинской славы…

С 24 по 29 января группа кадет из 8 х классов 28-й школы Калининграда приняла участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Первым и самым трогательным событием в программе пребывания стало участие ребят в общегородской акции «Свеча памяти», которая проходила у Аничкова дворца. Здесь 25 января в 18.00 жители города и гости собрались, чтобы почтить память людей, погибших в блокадные дни. Воспитанники дворца и педагоги смогли перенести всех собравшихся в блокадный Ленинград, передать атмосферу, в которой жили люди в эти страшные дни.

Еще одним местом посещения группы стал дом № 14 на Невском проспекте, на стене которого до настоящих дней сохраняется надпись: «Граждане! ПРИ АРТОБСТРЕЛЕ эта сторона улицы наиболее ОПАСНА». Эта надпись сохранена в память о героизме и мужестве ленинградцев в дни блокады.

Быть сопричастным истории - значит чувствовать историю

В морозный день 26 января ребята приняли участие в памятных мероприятиях на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. В период блокады Ленинграда 1941-1944 годов, продолжавшейся 872 дня, Пискаревское кладбище стало местом массового захоронения и умершего от голода и бомбардировок гражданского населения, и военных Ленинградского фронта.

Финальным мероприятием для всей делегации стал парад войск Ленинградского гарнизона, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На Дворцовой площади мы смогли увидеть штандарты фронтов, принимавших участие в боях за Ленинград, в прорыве блокадного кольца…

ЧТО ГОВОРЯТ КАДЕТЫ?

Дмитрий Синотов, младший вице-сержант, 8 К2:

- Во время поездки мы побывали на акции «Свеча памяти», которая проходила на площади у Дворца юных (Аничков дворец). Всем собравшимся петербуржцам и гостям рассказали о страшных временах блокады Ленинграда. Когда рассказывали о страшном холоде и голоде, меня пробирала дрожь… Норма хлеба в день была совсем крохотной, особенно для детей и стариков… Люди умирали во время работы. Но никто не сдавался, каждый старался внести свой вклад в сохранение города и Победу. Мне удалось еще больше прочувствовать тяготы блокадных лет…

3. Кадеты у дома № 14 на Невском проспекте. Это здесь на стене сохранена надпись: «Граждане! ПРИ АРТОБСТРЕЛЕ эта сторона улицы наиболее ОПАСНА»

Софья Миронова, младший вице-сержант, 8 К2:

- Очень сложно передать свои ощущения… Это целый комплекс эмоций – ярких, незабываемых. Ощущение страха, потому что каждый уголок Ленинграда шепчет тебе о той боли, что пережили народ и город в 41-44 годах. Находясь на Пискаревском кладбище, в Музее прорыва блокады Ленинграда, да даже идя по улице, невольно задаешь себе вопрос: если бы я оказался в блокадном городе, смог бы я, как эти ленинградцы и ленинградки, юноши и девушки, проявить мужество, стойкость, непоколебимость силы духа, сохранить человечность, несмотря на постоянные бомбежки, голод, холод, смерть… Находясь в Ленинграде, испытываешь чувство гордости, потому что не покорились ни человек, ни город! Ощущение непонимания, почему люди допускают войны и смерть невинных людей, и при этом желание сделать так, чтобы это никогда не повторилось. А я думаю, это в силах нашего поколения. Каждый из нас испытал волнение, потому что мы находились на святых и памятных для нашей страны местах. Вообще не каждому в этой жизни посчастливится побывать в Ленинграде на таких значимых мероприятиях, как парад. В целом эта поездка – удивительная возможность не сколько изучить историю, а именно почувствовать ее. И эти чувства навсегда останутся в памяти и в сердце.

Даниил Вишняк, вице-сержант, заместитель старшины класса, 8 К1:

- В один из дней мы посетили Пискаревское кладбище, где похоронены ленинградцы, более пятисот тысяч человек… В двадцатиградусный мороз мы наблюдали за тем, как рота почётного караула возложила венки к памятнику «Мать-Родина», как делегации из разных городов возлагали цветы. Мы также смогли почтить память погибших жителей и воинов минутой молчания и возложением цветов. Я старался во все вникать и запоминать все, что узнавал о блокадном Ленинграде и подвиге людей, потому что мы должны чтить и помнить нашу историю, передавать это знание из поколения в поколение.

Кадеты у Музея прорыва блокады

СПАСИБО ЗА ПОЕЗДКУ!

Дирекция школы благодарит всех, кто помог организовать экскурсионно-образовательную поездку кадет – лауреатов областного конкурса «Пост № 1» в Санкт-Петербург, а именно: родителей ребят за готовность и поддержку школьных проектов, депутата Государственной думы Александра Ярошука, который поддержал инициативу, администрацию Калининграда, руководителя Национальной программы «Школьное молоко» Ольгу Панову (Санкт-Петербург), которая откликнулась на нашу просьбу и с готовностью и энтузиазмом помогла (отдельное спасибо за подарки ребятам!), а также администрацию Санкт-Петербурга за гостеприимство.

Пусть эта поездка запомнится вам, ребята, надолго!

ВАЖНО!

В школе № 28 Калининграда открыт набор 5-е кадетские классы.

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