Врача, переехавшего в Калининград по программе «Земский доктор», судят и заставляют вернуть миллион рублей

В Багратионовском районном суде рассматривается дело врача-терапевта Марины Черемисиной. Ее обвиняют в мошенничестве, то есть, «хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения, в крупном размере». По версии следствия, 39-летняя переселенка из Омска намеренно пошла на нарушение закона с целью получить миллион рублей как участница программы «Земский доктор». Марина Черемисина согласилась ответить на вопросы «Комсомолки».

«Повода волноваться нет»

- Где сейчас вы живете, где работаете?

- Живу с мужем и четырьмя детьми в Багратионовске, работаю в участковой больнице поселка Нивенское терапевтом и врачом ультразвуковой диагностики. Я очень довольна и городом, в котором живу, и местом работы, и коллективом. Коллегам хочу выразить признательность за моральную поддержку.

- Переехав по программе «Земский доктор» из Омска в 2013 году, вы сразу начали работать в Нивенском?

- Мое резюме оказалось в Багратионовской центральной районной больнице, оттуда поступило предложение работать в Долгоруковской участковой больнице, которая является структурным подразделением Багратионовской ЦРБ. В начале сентября 2013-го я приехала из Омска, чтобы посмотреть место, где предстояло работать и жить. Мне все понравилось. И уже 30 сентября я вышла на работу, ведь было важным не прерывать стаж. К этому моменту и вся моя семья была уже в Багратионовске.

- И сразу начали работать в Долгоруково?

- Нет, не так. Когда меня оформляли, главврач ЦРБ Наиль Халиуллин, сказал, что мое рабочее место – в больнице Багратионовска, потому что здесь нужен терапевт, и ко мне будут направлять, в том числе, пациентов из Долгоруково. Так я и работала до сентября 2016 года, пока не перевели в Нивенское.

- Когда вы получили миллион рублей как медицинский работник, прибывший на работу в сельский населенный пункт Калининградской области?

- В ноябре 2013 года. На мой банковский счет поступило два транша по 500 тысяч рублей. Этот миллион я вложила в покупку квартиры в Багратионовске. На служебное жилье можно было бы претендовать, только если бы мы с мужем оба были врачами. Но у супруга другая профессия.

- В договоре сказано, что вы должны фактически работать в Долгоруковской участковой больнице пять лет. Вас эта строчка не смутила?

- При приеме на работу я спрашивала, не будет ли мое нахождение в ЦРБ противоречить условиям программы «Земский доктор»? На что руководство пояснило, что в связи с дефицитом кадров местом приема пациентов будет кабинет поликлиники в Багратионовске, что это не является нарушением закона. После получения выплат, по просьбе своего отца (родители Марины тоже переехали в Калининград – Ред.) я вновь обращалась с этим вопросом к главврачу. Меня заверили, что поводов для волнения нет.

Свидетель обвинения

- В обвинительном заключении сказано, что по документам вы работали в Долгоруково, а фактически – в Багратионовской ЦРБ. Что был оформлен ложный адрес вашего проживания в поселке. И зарплату вы получали незаконно: по бумагам – только за работу в Долгоруково, а фактически больше, так как на самом деле по совместительству.

- Честно говоря, до момента знакомства с уголовным делом я не предполагала о существовании этих документов. Для меня все это стало шоком.

- Но ведь, работая по программе «Земский доктор», вы обязаны проживать в том поселке, где работаете?

- В договоре такие условия не прописаны.

- Когда вам предъявили обвинение?

- Летом 2017 года. На тот момент моему четвертому ребенку было всего два месяца. В тот же день в нашей квартире был обыск. Проверяли компьютер, шкафы. Полагаю, искали документы, бланки, печати, доказывающие сговор, умысел. Ничего не нашли. А в суде дело начали рассматривать с октября прошлого года.

- По версии следствия, наличествовал умысел. Кто-то свидетельствует против вас?

- Пока только один бывший сотрудник Багратионовской ЦРБ в суде рассказал о том, что я почему-то имела право не исполнять распоряжения главврача. И что я говорила этому сотруднику, что приехала в Калининград с целью обогатиться, без намерения работать в больнице. Но все это ложь!

«И рыбку поймали, и наживка цела»

- Вас защищает нынешняя администрация Багратионовской ЦРБ? Представитель министерства здравоохранения присутствует на заседаниях суда?

- Ко мне, как к работнику, у руководства больницы претензий нет. Пациенты на меня не жалуются. А представитель минздрава заявил в суде, что мое дело должно рассматриваться не как уголовное, а как административное.

- А что же принимавший вас в 2013 году на работу главврач Халиуллин?

- В 2015 году он по собственному желанию уволился. Слышала, что какое-то время работал в частном медицинском центре Калининграда. Сейчас живет за границей. Мы несколько раз делали запрос в ФСБ – есть ли еще обвиняемые по этому делу? Нам пришел ответ, что нет. И только в 2018 году я вдруг узнала, что и в отношении Наиля Исмаиловича возбудили уголовное дело. Хочу сказать, что до этого я однажды встретила его в Багратионовске. Сказала ему о том, что происходит. Но он был уверен, что это какое-то недоразумение. Ничего себе недоразумение - меня ведь могут посадить на 12 лет! Кроме этого, потерпевшие (а это областной минздрав, территориальный Фонд обязательного медицинского страхования и Багратионовская ЦРБ) считают, что я должна вернуть государству миллион рублей. Мне это напоминает рыбалку на блесну, когда и рыбу поймали, и наживка цела.

«Комсомолка» следит за развитием этой истории.

СПРАВКА «КП»

В Калининградской области программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года. За это время ею воспользовались 29 специалистов в девяти муниципалитетах области. Все врачи, согласно условиям, получили по одному миллиону рублей. Так, в 2018 году участниками программы стали три врача в Нестеровском, Гурьевском и Светлогорском городских округах. На 2019 год выплаты запланированы семи врачам, на 2020 также – семи специалистам. С 2018 года круг участников программы расширился: ими в соответствии с утвержденным областным министерством здравоохранения перечнем должностей могут стать врачи, прибывшие (переехавшие) на работу не только в сельские населенные пункты, но и города с населением до 50 тысяч человек. В Багратионовске проживает около 6 500 человек, в Долгоруково – порядка 2800 человек, во всем Багратионовском районе – около 33 тысяч человек (данные за 2017 год).