Православная гимназия получила в подарок электронные учебники

Православная гимназия при Кафедральном соборе Христа Спасителя входит в десятку лучших и самых современных общеобразовательных организаций нашего региона. Этот статус подкрепляется и ежегодными успехами ребят в сдаче ЕГЭ, и постоянно обновляющейся технической базой. В ноябре прошлого года здесь открылся единственный в области класс виртуальной реальности, а теперь в распоряжении ребят появились учебники-планшеты.

Издание «Основы православной культуры» было разработано в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и полностью соответствует Примерной основной образовательной программе начального общего образования. Электронный учебник дает общие представления о культурных и исторических традициях Русской православной церкви.

- Наш регион был одним из первых, кто 10 лет назад начал апробацию курсов по основам религиозной культуры и светской этики, - напомнила заместитель министра образования Калининградской области Маргарита Короткевич. - Рады, что в гимназии теперь есть такие индивидуальные планшеты, которые вовлекают в образовательный процесс и учеников, и учителя, и родителей. Уверена, ребятам станет учиться еще интереснее. В добрый путь!

По словам директора гимназии Нины Шевченко, решение о выделении средств на покупку гаджетов в АВТОТОР приняли без раздумий.

- Не так давно на средства Владимира Ивановича Щербакова у нас был оборудован класс виртуальной реальности, и вот прошло совсем немного времени, когда возникла необходимость в приобретении этих электронных учебников. Мы вновь обратились за поддержкой в АВТОТОР, и буквально на следующий же день у нас запросили реквизиты, чтобы перевести деньги - это около 600 тысяч рублей - на покупку планшетов, - рассказала Нина Шевченко. - Я хочу обратить внимание, что мы получили самые современные на сегодняшний день устройства. На их экране оживают иллюстрации, можно самим придумывать задания, делать пометки, есть видеоматериалы. При этом все действия учеников отображаются на планшете учителя, который таким образом может контролировать учебный процесс. Думаю, мотивация и результативность станут еще выше. Кроме того, гаджеты послужат нам и по другим предметам. Это новый шаг в развитии гимназии, за что в очередной раз мы говорим спасибо Владимиру Ивановичу и компании АВТОТОР!

В понедельник урок, во время которого ребята познакомились с новыми учебниками, посетил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Он отметил, что при успешном внедрении такой формы обучения в православной гимназии положительный опыт можно будет затем перенести и на другие учебные заведения нашей области.

- Все это было бы невозможно без поддержки Владимира Ивановича Щербакова, на средства которого был возведен третий корпус нашей гимназии. И до сих пор каждый раз, когда он приезжает сюда, обязательно встречается с директором, учениками, родителями, спрашивает, что еще нужно школе, понимая важность современного образования для нашей страны и общества. Благодаря ему этот эксперимент послужит хорошим толчком для продолжения, - подчеркнул владыка.

У калининградки Елены Пуник православную гимназию посещают сразу трое детей. И ребята, и их мама не скрывают радости от последних нововведений.

- С тех пор, как открылся класс виртуальной реальности, дети каждый раз приходят домой с новыми впечатлениями, рассказывают, как они «путешествуют» по планетам, делают новые для себя открытия, - говорит Елена. - Сейчас, когда внедрены еще и электронные учебники, обучение будет еще более увлекательным. Огромное спасибо нашим спонсорам!

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