«Страна других. Дети» - лучший благотворительный проект страны!

Как же приятно делиться хорошими новостями! Национальную премию в номинации «Благотворительность» взял проект медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети», в котором самое активное участие принимала «Комсомолка». Награду в столице получила один из организаторов и ведущая проекта Елена Волова.

В рамках проекта в прошлом году прошла серия мероприятий, в которых участвовали ребятишки с особенностями в развитии. Дети побывали в студии радио «Комсомольская правда», где провели серию интервью со знаменитыми земляками, поучаствовали в акции «Другой пляж», «Другой оркестр», «Другой театр», «Другой зоопарк», «Другой музей», «Другое дефиле».

- Наш проект признан как лучший благотворительный, - сказала Елена Волова в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. – Но у нас не было цели – собирать деньги (хотя почти миллион собрали на вполне конкретные проекты, многие из которых также реализованы: реабилитация для детей с ДЦП, оборудование для занятия для детей с расстройством аутистического спектра, оборудование для детской площадки, где проводят досуг дети с ограниченными возможностями здоровья). Цель проекта – изменить отношение обычного общества к особенным людям, разрушить барьеры.

«Серебряный лучник» - это оценка экспертов, как говорится, взгляд со стороны. Но и находясь внутри проекта, можем со всей ответственностью подтвердить: проект получился ярким, эмоциональным, действенным, образовательным, местами - бескомпромиссным. По-настоящему понять разницу между «жалеть» и «сострадать» можно участвуя вот в таких историях. Перестать лить слезы при виде маленькой принцессы с ДЦП, которая, пользуясь поддержкой папы, вышагивает по импровизированному подиуму, демонстрируя модный наряд. Стараться понять маму слепого мальчика, от которой отвернулись все родственники только потому, что она не отказалась от своего ребенка, а делает и его, и свою жизнь счастливой. Видеть слезы в глазах дирижера Аркадия Фельдмана после концерта «Другого оркестра», когда он произносит: «Эти дети делают невозможное»… И слышать от педагога Татьяны Батуриной, мол, большой вопрос – кому этот проект нужнее: особенным детям или нам, здоровым?

На этом идеи большого проекта «Страна других» не закончились. «Комсомолка» уже включилась в освещение нового этапа - «Страна других. Бездомные».

Калининградскую акцию по достоинству оценили на федеральном уровне.Фото: Елена ВОЛОВА

Кого еще отметили «Лучником»?

С кем же мы в одном ряду? Осмотрелись и еще больше порадовались за себя и других. Вот лишь некоторые имена…

- Генеральному директору оргкомитета «Россия-2018» Алексею Сорокину вручили премию за подготовку чемпионата мира по футболу.

- Лучшим проектом в области международных коммуникаций был признан национальный дом болельщиков Мексики на чемпионате мира по футболу в России «Taste of Mexico».

- Лучшим проектом в области продвижения технологий будущего жюри избрало первый в мире биопринтер на борту Международной космической станции («Миссия Органавт», Медицинская компания «Инвитро»).

- Гран-при премии был вручен Фонду инфраструктурных и образовательных программ (группа Роснано) за проект «Nano is my super power».

Отметим также, что за несколько дней до финала «Серебряный лучник» награждал лучшие проекты по Северо-Западному Федеральному округу. Лидером национальной премии «Серебряный Лучник» СЗФО стал еще один проект из Калининградской области – «Котошеф, или КОТегорический императив Зеленоградска» от администрации Зеленоградского городского округа. Его выделили в номинации «Лучший проект развития и продвижения территорий».

И еще раз напомним, что «Серебряный лучник» - национальная премия в сфере развития общественных связей для специалистов коммуникаций, пресс-секретарей, журналистов, корпоративных менеджеров, учрежденная в 1997 году Торгово-промышленной палатой, Российской ассоциацией по связям с общественностью и Союзом журналистов России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Лучший социальный проект года» родом из Калининграда

Еще в ноябре 2018 года в Калининграде прошел региональный этап всероссийского конкурса проектов социального предпринимательства, направленного на поиск и выявление лучших проектов субъектов социального предпринимательства. Лучшим социальным проектом года в области обеспечения занятости, вовлечению в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, тогда признали проект «Академия гениев». И вот – победа! Калининградские «академики» со своим проектом признаны лучшими в России.

- «Академия Гениев» - лучший социальный проект в России в дополнительном образовании, - написала на своей странице в «Фейсбуке» руководитель образовательного центра Калининграда Юлия Таранова (награждение прошло в рамках Инвестиционного форума в Сочи. – Ред.). - Спасибо родителям ребят, которые уже не один год занимаются у нас робототехникой и программированием, шахматами и гитарой – всем тем, что раскрывает умственные и аналитические способности и таланты ребенка. Теперь вы знаете, что инвестируете не только в своих детей, но и позволяете нам выделять гранты детям с ОВЗ на бесплатное обучение (а это около 30 человек в месяц, на секундочку). Наша победа – это наша общая победа!