2019-03-01T12:31:28+03:00
Здоровье

Чтобы сдать в Калининграде кровь, нужно стоять в очереди три недели: почему такие сроки?

Горожане жалуются на работу поликлиники на улице Генделя
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Забор крови из пальца отменили, теперь только из вены.Забор крови из пальца отменили, теперь только из вены.Фото: Shutterstock
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Жители Калининграда жалуются на то, что в поликлинике на улице Генделя почему-то отменили забор крови из пальца. При этом одних пациентов это сильно настораживает, других – напротив, такое новшество очень даже радует, мол, сдавать кровь из вены – это круче, правильнее, современнее. Но проблема даже не в этом споре – как актуальнее или правильнее сдавать кровь. Речь идет о другом: чтобы сдать кровь по полису ОМС, нужно отстоять длиннющую очередь. Журналист Наталья Андреева справедливо заметила у себя на странице в «Фейсбуке», мол, меня записали аж на 20 марта.

- Это у нас так доступность повышается? – резонно заметила Наталья.

Региональный минздрав оперативно объяснил, что на самом деле сегодня происходит с забором крови в поликлинике на улице Генделя.

- Лаборатория в корпусе горбольницы №3 на Ушакова-Брамса для амбулаторных пациентов, где у них брали кровь из пальца, теперь их не принимает и работает только для стационарных больных, - говорится в сообщении. - Это было сделано в соответствии с указанием правоохранительных органов в целях соблюдения антитеррористической безопасности. Во всех трех амбулаторных филиалах ГБ №3 (на улицах Генделя, Мусоргского и в Чкаловске) организован забор крови из вены, включая те анализы, которые обычно берут из пальца. Для того, чтобы упорядочить этот процесс в поликлинике на Генделя, которая рассчитана на 32 тысяч пациентов, а приписано 72 тысячи, дополнительно введен еще один день для забора крови - суббота, уже начиная со 2 марта. Кроме того, сейчас идет работа по организации в ближайшее время в этой поликлинике дополнительного рабочего места для забора крови и из пальца. Все это должно способствовать снятию напряженности и возвращению в норматив ожидания прохождения лабораторных исследований, прописанный территориальной программой госгарантий, - не более 14 дней, который сейчас отмечается в ряде случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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