2019-03-05T18:34:13+03:00
Здоровье

У Центра женского здоровья в Калининграде появилось продолжение

В Калининграде на базе Центральной городской клинической больницы заработала онкомаммологическое отделение
Надежда РЖЕВСКАЯ
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С осени 2018 года уже выполнено более 150 операций.С осени 2018 года уже выполнено более 150 операций.Фото: Эдуард Молчанов
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В Центральной городской клинической больнице открылось онкомаммологическое отделение на 20 коек. Здесь проводят не только операции на молочной железе, но и при необходимости в лечении пациенток применяют химиотерапию. В отделении работают три врача-хирурга и врач-химиотерапевт.

- В полную силу в Калининграде работает центр женского здоровья, у нас уже есть пациентки, которым необходима помощь следующего уровня, - рассказал журналистам во время открытия онкомаммологического отделения заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов. – Тема развития онкологической службы в Калининграде очень чувствительная, и каждый шаг, любое изменение в ее работе положительно воспринимается жителями региона.

Заведующий новым подразделением больницы - онколог-маммолог, кандидат медицинских наук Олег Петренко. Врач переехал в Калининград из Санкт-Петербурга в начале сентября 2018 года. С этого времени специалист работал на базе отделения гинекологии ЦГКБ, он проводил полный объем хирургических операций на молочной железе, а также коже и мягких тканях, в том числе с применением органосохраняющих, онкопластических и реконструктивно-пластических методик. С осени 2018 года уже выполнено более 150 операций. Теперь Олег Петренко возглавляет самостоятельное отделение.

- Открывшееся отделения характеризует то, что пациентка после операции, не выписываясь, может получить здесь же необходимое лечение, - сказал Олег Петренко. – Это очень важно – сократить время ожидания помощи до минимума и по максимум увеличить шансы выздоровления пациентки. Если после операции пациентка чувствует себя удовлетворительно и ей не требуется помощь врачей в стационаре, через два-три дня мы выписываем ее, дальнейшее наблюдение она получает в поликлинике по месту прописки.

Также врач отметил, что пациенткам проводится не только радикальные операции на молочной железе, но решается вопрос эстетики.

Характеризуя команду нового отделения, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко подчеркнул, что все специалисты – представители разных школ.

- Когда есть смешение школ, всегда есть место профессиональной дискуссии, всегда конкуренция, всегда – более высокий результат оказания помощи пациенту - отметил Александр Кравченко. – Я рад, что такие команды формируются в Калининграде. Не только здесь, но и на базе Больницы скорой медицинской помощи. С одной стороны, это повышает уровень врачей, уровень оказываемой помощи, с другой – мы постепенно уйдеим от ситуации, когда пациент, которому требуется помощь одновременно разных специалистов, сможет получить эту помощь в одном месте, его не нужно будет возить из больницы в больницу.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОНКОСЛУЖБОЙ В КАЛИНИНГРАДЕ?

- Осенью 2018 года началось строительство онкоцентра, в соответствии с контрактом ввод в эксплуатацию намечен на конец 2020 года. Этот социально значимый объект на 200 стационарных коек и 300 поликлинических посещений в смену станет единым центром оказания онкопомощи пациентам, в том числе высокотехнологичной.

- В настоящее время основной базой для оказания специализированной помощи пациентам является Областная клиническая больница. Среди важнейших достижений последних двух лет – открытие на ее базе отделения патанатомии с современной лабораторией, аппаратурой, новыми специалистами, в результате чего сроки ожидания результатов морфологических исследований как важнейшей составляющей в оказании помощи онкобольным сократились с месяцев до одной-двух недель.

- Летом 2017 года в качестве структурного подразделения больницы открылся Центр женского здоровья, в который любая жительница региона может записаться и бесплатно пройти обследование и получить консультацию маммолога и гинеколога.

- Центры женского здоровья уже работают в Черняховске и Советске. Сейчас планируется открытие еще одного центра женского здоровья на базе ЦГКБ в Калининграде. В общей сложности начиная с июля 2017 года пациентками центров стали около 20 тысяч женщин, на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования направлено 38,6 млн

рублей.

- Еще одно новшество – открытие в мае 2017 года в Центральной городской клинической больнице онкологического и колопроктологического отделений на 15 коек каждое. Благодаря реорганизационным изменениям здесь стало доступным проведение высокотехнологичных операций уровня ведущих федеральных центров при раке толстой кишки, желудка, женской репродуктивной системы, молочной железы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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