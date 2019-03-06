2019-03-06T16:51:29+03:00
Здоровье

Когда головная боль у женщин не повод для шуток: медики объясняют типичные причины недомоганий

С экспертами «Комсомолки» - врачом-неврологом Еленой Осиповой и врачом-гинекологом–эндокринологом Мариной Черепановой - отвечаем на самые популярные вопросы
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Головная боль у женщин встречается значительно чаще, чем у мужчин.Головная боль у женщин встречается значительно чаще, чем у мужчин.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Когда к неврологу?

- Головная боль у женщин встречается значительно чаще, чем у мужчин, и протекает тяжелее и дольше, - рассказывает врач-невролог Елена Осипова. - Женскими традиционно считаются гормонозависимая головная боль и мигрень. В большинстве случаев женщины обращаются к врачу по поводу гормональной головной боли, и связана она с меняющимся соотношением гормонов в течение менструального цикла, в период гормональной перестройки в подростковом возрасте, при беременности, преклимаксе и климаксе, а также из-за приема противозачаточных препаратов, гормональной терапии во время менопаузы.

- Гормональный фон также влияет на появление приступов мигрени - это так называемая гормональная мигрень, - продолжает специалист. - Слабые и умеренные гормональные головные боли у женщин, особенно перед менструацией, считаются нормальным явлением, и встречаются очень часто. Если головная боль интенсивная с тошнотой и рвотой, стала частой - следует обратиться к неврологу, гинекологу-эндокринологу.

Проверь железо!

- Грамотный невролог, к которому пришла женщина с жалобами на головные боли, обязательно спросит: «У гинеколога-эндокринолога были?», - говорит гинеколог Марина Черепанова. – Слабость, утомляемость, желание поесть сладкого, тахикардия, головные боли у женщины могут быть на фоне дефицита железа. Оценка «железного статуса» заключается не только в развернутом анализе крови. Важно, чтобы врач оценил и количество гемоглобина, и эритроцитов, но также и уровень концентрации гемоглобина в эритроците. И вот тут можно обнаружить, что при латентном железном дефиците этот показатель будет весьма низким. Врач должен посмотреть и ферритин – это наши с вами запасы железа, если хотите рюкзак с железом, который мы постоянно носим на себе. Если его мало, то обязательно назначается терапия. Часто при головных болях женщину нужно проверить на наличие эндометриоза. Есть? Значит, полечить и восполнить дефициты!

Про аналгетики

- Учитывая, что болевой порог у женщин значительно ниже, чем у мужчин, то и любое напряжение организма из-за недосыпания, переутомления, голодания , «нервных переживаний», может проявляться головной боль, - продолжает Елена Осипова. - Применение обезболивающих препаратов при таких типах головной боли желательно только в том случае, если другие способы воздействия (распорядок сна и бодрствования, достаточный для снятия усталости сон, физические нагрузки, умение сбросить напряжение, особенно психоэмоциональное) не помогают.

Чаще всего головная боль у женщин - это нормальная реакция организма на различные факторы без каких-либо осложнений для организма. И не следует принимать обезболивающие более двух раз в неделю, дабы не «завести» механизм абузусной головной боли (это когда головная боль проявляется уже в ответ на прием пациентом лекарственных препаратов). Но если боли случаются чаще двух раз в неделю - следует обратиться к врачу для подбора терапии.

Предупредить можно

- В основе профилактики головной боли лежит здоровый образ жизни, как это банально бы не звучало, - считает Елена Осипова. - Что касается обследования, то чаще всего причина головной боли ясна уже при тщательном сборе жалоб и осмотре больного. При необходимости невролог назначает дообследование.

У женщин достаточно часто, как и у мужчин, наблюдается так называемая головная боль напряжения. В основе лежит спазм мышц шеи и головы, появляющийся при психологическом стрессе и длительном неудобном положении головы и шеи (привет работникам офисов! – Ред.). Лечить, а лучше - предупреждать такое состояние нужно комплексом мероприятий, направленного на расслабление мышц и психики - это и лечебная физкультура, и двигательная активность, и если нужно - психотерапия.

И только при необходимости – медикаменты!

ВАЖНО!

Когда следует вызывать «скорую»?

- Если внезапно впервые в жизни появилась новая, необычная по характеру очень интенсивная головная боль,

- Если головная боль стала быстро, в течение нескольких дней или недель, нарастать.

- Если головная боль сопровождается появлением неврологических симптомов- параличами, нарушением передвижения, нарушением речи, другими признаками «выпадения» функций организма, потерей сознания, даже кратковременной, высокой температурой с напряжением мышц шеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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