Стройна, общительна, характер боевой: 8 марта калининградка Мария Петрова отмечает свой 100-летний юбилей

Мария Ивановна Петрова в свои сто лет носит брюки, стройна, обожает общаться и легко вспоминает прошлое.

- Вы не смотрите на то, что я сейчас такая худая! – смеется юбилярша в ответ на мой комплимент насчет ее физической формы. – В молодости была ух, какая полная!

О детстве и Ленине

Маша была седьмым и самым младшим ребенком в большой семье из Хабаровска.

- Родители с утра до ночи работали, - рассказывает Мария Ивановна. – Мама была делегатка, ходила в курточке, красной косыночке, работала в столовой – и посуду мыла, и еду подавала, а еще в богатой семье белье стирала. Папа был рыбаком. Наша еда на зиму – соленная кета да картошка. Мы, дети, росли сами по себе. Что такое зарядка – знаю с пяти лет. Проснешься утром и бежишь на Амур. Купаться! Вот и вся зарядка. Сейчас меня часто спрашивают: в чем мой рецепт долголетия. В движении! Шевелиться нужно хорошо. Я никогда не сидела на месте, не боялась никакой работы. Играла в волейбол, ходила на лыжах, любила нырять, плавать, стреляла здорово из боевой винтовки, снайперской.

- Вы родились спустя два года после Октябрьской революции, а про Ленина когда узнали?

- С Лениным разговаривали постоянно. Играли в Ленина. Мы, дети, свободный народ были. Но вот Ленина очень уважали.

Семейная фотография: муж, дочь и сама Мария.

О войне

- Когда началась война, жили мы в Хабаровске, - продолжает Мария Ивановна. - У меня уже на руках была дочь от первого брака. Работали очень много. В городские госпитали привозили тяжело раненных, и мы дежурили по ночам около них. Просто переворачивается все внутри от мысли, что война может сделать с человеком. Всю ночь около раненых крутишься, а утром - на работу. Ребенок в детском саду был. По образованию я бухгалтер, хотя однажды, еще до войны, пробовала себя в роли диктора. На прослушивании сидела в темной комнате, окон нет, читала в микрофон то, что написано на листке. Дочитала до прогноза погоды. Говорю, мол, сегодня погода хорошая, солнечный, ясный день… Вдруг врывается какой-то начальник, да как закричит - мол, за окном ливень стеной, а ты про солнечную погоду! И выгнали меня. Я так и не поняла, за что.

О любимом муже

- Иван Васильевич Петров… Родом из подмосковной деревни. С детства любил читать. У попадьи была хорошая библиотека, там он и брал книги. Как учился в деревенской школе – не знаю, но знаний хватило, чтобы поступить в академию имени Фрунзе. Закончил ее, а тут – война! С первого дня воевал. Лейтенантиком ушел. У него много ранений было. С осколком в голове, около темени, так потом всю жизнь и прожил. Нельзя было оперировать. А познакомились мы с Иваном в 1945 году в Петропавловске, где я жила у сестры. Однажды стояла в магазине, выбирала пуговицы для платья. Вдруг мужчина, симпатичный такой, спрашивает меня: «Помочь?». Я говорю: «Помогите». Вместе пуговицы выбрали и потом уже не расставались. Иван в 1945-м уже полковником был, мы помотались по разным гарнизонам. Обосновались окончательно в Белоруссии. Там муж мой и ушел из жизни. Вспоминаю его светло, дочка всегда говорит, мол, мама, как же папа тебя любил!

В Калининград из Белоруссии Мария Ивановну перевезла дочь. Так они вдвоем сегодня и живут.

Мария Ивановна Петрова в свои сто лет носит брюки, стройна, обожает общаться и легко вспоминает прошлое.Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

О характере

- Мария Ивановна, характер у вас, судя по всему, боевой, признавайтесь, родным иногда от вас попадает?

- Что вы! – в разговор вмешивается Нелли, дочь юбилярши. – Мама наша – лапочка.

- Так и есть, - подтверждает Мария Ивановна. – Мы очень мирно живем, вообще никогда не ссоримся.

- Мария Ивановна, так вы – лапочка? – переспрашиваю я.

- Да, - кивает Мария Ивановна. – Я – лапочка…

С юбилеем вас, Мария Ивановна!