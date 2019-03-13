Куда не плюнь - всюду мошенники!

Подхожу к дому, вижу объявление на подъезде: «Уважаемые жильцы! Завтра наша компания проведет поквартирный обход дома с целью проверки дымовентиляционных каналов. Просьба, обеспечить доступ специалистам, чтобы не случилось отключения газа». Тема серьезная, мы хорошо помним, что случилось в Магнитогорске. Но что-то здесь не так… Вспомнил! У нас уже проверяли дымоходы примерно месяц назад. Зачем так часто?

Звоню в управляющую компанию, рассказываю, спрашиваю:

- Эти ребята согласовали с вами проверку? Мне не стоит беспокоиться?

- А чего вам беспокоиться? – недоумевает женщина из УК.

- Ну как же? А вдруг мошенники?

- Нет, - говорит, - все нормально. Пусть проверяют.

- Так месяц назад проверяли.

- Ну и что? Они три раза в год должны.

Слова дамы показались мне неубедительными, и я решил пробить в интернете сайт компании, проверяющей дымоходы (не нашел) и позвонить в «Калининградгазификацию» (не дозвонился). Завтра будет новая попытка.

Скажете, я дую на воду? Не соглашусь. Потому что буквально три дня назад случилась другая история. Еду домой, звоню теще, спрашиваю, готовы ли блины (Масленица же!). А Тамара Александровна про блины ни слова, зато про какого-то мужика:

- Лёша, тут пришел мастер, сейчас ходит по нашей квартире, проверяет окна, надо будет что-то заменить.

Я сразу напрягся. Не скажу, что окна у меня идеальные (в них всегда найдется какой-нибудь изъян), но никакого мастера по окнам я не вызывал. Хорошо, до дома было близко, приехал, взлетел на третий этаж, смотрю, и правда по квартире в носках выхаживает парень и что-то записывает в тетрадочку. Я ему сразу грозно:

- Покиньте квартиру, молодой человек!

Он не стал пререкаться, начал надевать обувь. Ушел, обидевшись. Бросил напоследок не мне, а теще:

- А вы звоните, если что, там надо будет маслица в крепления добавить.

- Ну что ты грубо с ним, - упрекнула меня Тамара Александровна, когда за мастером захлопнулась дверь.

- Это я грубо?

И я рассказал ей об одной московской организации оконных дел мастеров, которые ходят по квартирам, а потом выставляют счета за свои услуги (в основном пенсионерам) – от 20 до 100 тысяч рублей. То есть заменить ручку на окне может у них стоить пару десятков тысяч рублей. Действуют силой убеждения. Организацию недавно раскусили, журналисты про нее рассказали, но привлечь к ответственности мастеров не могут – не за что. Формально закон не нарушен, владельцы квартир добровольно отдавали деньги.

Тамара Александровна ахнула после этого рассказа, и, конечно, согласилась со мной, что нужно быть максимально осторожным и незнакомцам двери не открывать ни в коем случае.

Впрочем, потерять деньги можно и по-другому. Одна моя знакомая была увлечена телемагазинами и недавно в одном из них купила пальто. Хорошее вроде бы пальто, теплое, красивое, всего за пять тысяч рублей. Через месяц «Почтой России» (месяц - это нормально) его доставили, и что вы думаете? Нет, это было действительно пальто, а не полушубок, действительно женское, даже цвет похож, но вот размер… Он был просто гигантский. На Гулливера. На Арвидаса Сабониса. В это пальто смогли бы запросто уместиться две, а то и три мои знакомые. Несчастная женщина звонит в телемагазин, там идут навстречу, только деньги вернуть наотрез отказываются. Предлагают на пять тысяч заказать у них каких-то шампуней, мыла, геля и прочей химии. А денежки плакали. И по закону опять все чисто и честно.

Или объявления для пенсионеров, наверняка вы видели их по телевизору: «Недовольны своей пенсией? Обращайтесь к нам, мы добьемся справедливости! Мы пересчитаем вашу пенсию, как надо. Консультация бесплатная». Не знаю, что там бесплатно, но были случаи, что за справку, которую можно спокойно получить в Пенсионном фонде, доверчивые бабушки выкладывали по пять – восемь тысяч рублей. Бабушки в слезах, но чем им поможешь? Снова все законно – к пенсионным консультантам не подкопаешься.

Да что там пенсионеры! Люди старой эпохи, никак не могут привыкнуть к дикому оскалу капитализма. Но и народ помоложе ведется на откровенный обман. На днях задержали шайку «риэлторов», которые продавали квартиры в Светлогорске и Зеленоградске по очень приятным ценам, то есть ниже рыночных. Несколько человек покорно и честно внесли предоплату – по 200-300 тысяч, - не удосужившись проверить, что именно они покупают. А покупали они кота в мешке, потому что квартиры, якобы выставленные на продажу, никогда не существовали.

К чему я это всё? Только к одному: граждане, будьте бдительны. Проверяйте и перепроверяйте любую информацию. Вы не представляете, сколько товарищей хотят на вас нажиться. Если кого-то нельзя назвать мошенником по закону и осудить, это еще не значит, что он таковым не является по своей сути.

В такое время живем.